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Московский листок

Именной храм Шойгу будет обслуживать Институт военных монахинь

Опубликовано 09.11.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 5

церковь рпц царь
Именной храм Шойгу будет обслуживать Институт военных монахинь

Почти незаметным для СМИ прошел первый выпуск Института военных монахинь, созданный при Военной академии. Сама жизнь потребовала появления «монашки».

За основу взята идея Смольного Института благородных девиц. Но она значительно облагорожена с учетом нарастающего геополитического противостояния двух сверхдержав.

А пока в военно-развлекательном центре «Патриот» в 55 км от Москвы развернулась закладка фундамента уникального Главного православного храма Вооруженных сил РФ, которому нет аналогов в мире.

Запланированная вместимость - 6 тыс. верующих, высота 100 м. В пяти куполах намечено разместить сферические радиолокационные антенны для поиска и прослушивания внеземных цивилизаций и резиденции бога.

Именной храм седьмого министра обороны поднявшейся с колен России создается не только для богослужений и покаяний военнослужащих обоих полов.

Сергею Кужугетовичу он мыслится настоящим духовным центром Вооруженных сил и остальной России. В особых учебных классах будут повышать квалификацию полковые капелланы и священники РПЦ. В целях очищения души и тела для них предусмотрена рекреационная база отдыха. Слухи о спортзале, бассейне и сауне, возможно, сильно преувеличены.

Все будет зависеть от сумм добровольных пожертвований, на которые строится это поистине «русское чудо». Урезание солдатских пайков  следует отнести к разряду злобных инсинуаций.

В большом актовом зале на 200 мест предполагается проводить ежегодные конкурсы красоты «Мисс армия».

Сергей Кужугетович сам планирует участвовать в жюри, что полностью исключает вкусовщину и ангажированность судей.

Понятно, что все церковные службы, встречи отечественных и зарубежных представителей военного духовенства нужно обслуживать быстро, четко, со знанием Евангелия, церковных канонов и армейских уставов. 

Этим и будут заниматься выпускницы Института военных монахинь. Обычные, добровольно помогающие в церквях бабушки здесь не годятся ни с какой стороны.

Москва далеко, так что «невесты Христовы» будут нести здесь службу на постоянной основе в шаговой доступности. Для каждой запланирована отдельная келья с ванной и плазменным телевизором, настроенным на телеканал «Звезда». Интернет объявляется дьявольским наваждением.

Военные монахини неприхотливы и, в отличие от мирских женщин, умеют держать язык за зубами.

Возглавить попечительский Совет храма будет предложено четырехкратному сенатору от Тувы Людмиле Нарусовой.

После неожиданной для всех кончины мужа в светлогорской гостинице 20 февраля 2000 г. она ведет исключительно монашеский образ жизни.

По материалам СМИ



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Додик написал 09.11.2018 04:03
Мне кажется что Сергей Кужугетович идиот каких еще не видел белый свет.
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а что скажет чеченец?
Ночной гвоздь написал 09.11.2018 03:45
В армии служат мусульмане, солдаты и офицеры других религий. Для них такой храм оскорбителен как неуважение
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(без названия)
3авидонов Никодик написал 09.11.2018 03:35
Так вроде у гундосо-шепелявого Сережки Кожуе6овича какая-то своя нанайская религия, типа плясок с бубном в тувинской тайге.
Че он к нашей секте присосался?
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(без названия)
йй написал 09.11.2018 03:27
Шойгу наглядно объясняет, почему Сталин взорвал Храм Христа Спасителя.
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В пустыне чахлой исырой Гуляет девушка ссобакой! Когда она идет домой-Вполне культурно крутит носом!
!!!DAJABOG-TAK-I-BODTOT!!!& написал 09.11.2018 03:14
"Сергею Кужугетовичу он мыслится настоящим духовным центром Вооруженных сил и остальной России. В особых учебных классах будут повышать квалификацию полковые капелланы и священники РПЦ. В целях очищения души и тела для них предусмотрена рекреационная база отдыха. Слухи о спортзале, бассейне и сауне, возможно, сильно преувеличены."
- Таки чего не сделаешь во благо древнеиудейского родоплеменного бошка - то таки да...
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