Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Поднимут налог - снизят налогооблагаемую базу

Опубликовано 09.11.2018 в разделе комментариев 1

государство налог
Поднимут налог - снизят налогооблагаемую базу

8 ноября в Госдуму был внесен проект с поправками к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усовершенствуют «институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом». Наиболее значимыми эксперты называют поправки, касающиеся информирования финразведки о сделках с недвижимостью. 

Проект снимает с кредитных организаций обязанность информировать Росфинмониторинг о сделках, результатом которых является переход права собственности на недвижимое имущество на сумму более 3 млн руб. О подобных сделках его будут информировать компании, оказывающие посреднические и консультационные услуги, например риэлторы. Банки же будут сообщать в финразведку об операциях с денежными средствами от 3 млн руб., которые напрямую связаны с этими сделками. В частности, обязательному контролю будут подлежать зачисление и снятие средств с банковских счетов, выполнение платежа в наличной форме.

***

Короче говоря, при попытке снизить объем сделки, чтобы уйти от уплаты избыточных налогов, вы будете попадать "на карандаш" в Росфинмониторинге, со всеми вытекающими...

Казалось бы, хорошо, налоги будут платиться в полном объеме.

Но, во-первых, какое все это имеет отношение к "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", как написано в законе? А никакого! Речь идет лишь о повышении прозрачности сделок с недвижимостью. И это уже нехорошо - бороться за прозрачность сделок начинают с подмены понятий в законе.

А во вторых рынок недвижимости и так рушится, и новации в законе еще сильней его обвалят. В итоге из-за мелочной жадности правительства, желающего нагреть граждан на налогах, объем сделок снизится, и налогов все равно в казну поступит меньше. Наши люди лишнего не заплатят!

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
В пустыне чахлой исырой Гуляет девушка ссобакой! Когда она идет домой-Вполне культурно крутит носом!
!!!DAJABOG-TAKIBODTOT!!!&&& написал 09.11.2018 02:30
""Смыло все, в итальянии пусто!
Даже рима уже не видать!
И шепчу я печально и грустно -
Макарошки! Подмокли! Опять!?""
- То таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Помните, был такой Bopoнeнков?
Помните, был такой Bopoнeнков?
08.11.2018
Скоро ли грянет глобальная буря?
Скоро ли грянет глобальная буря?
08.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Поднимут налог - снизят налогооблагаемую базу (1)
Именной храм Шойгу будет обслуживать Институт военных монахинь (5)
Оптимизация одной подмосковной больницы (1)
На этот раз постреливал в американцев морпех, настрелял дюжину калифорнийцев (6)
Коллекторы от реальных изнасилований и избиений должников перешли к сетевому шантажу (8)
"Газпром нефть" подсказала братьям своим меньшим, как продавать топливо подороже (2)
Лучшую пшеницу Путинская Россия продала иностранцам, а наш батон будет дорожать (12)
Газпрому, Медведеву и силовигарху Миллеру дали хорошего пинка в Польше (10)
Сотни смертельно опасных "Боингов" летают по миру, но Илы и Ту им на смену не идут (8)
Евкуров нажаловался на Рамзана Зорькину, но земель это не вернёт (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кoсмическoе
Дарья Митина Дарья Митина: Климатическoе
Дарья Митина Дарья Митина: Надo ли впрягаться за наших рыбoлoвлевых? - спрoсила у Кoлoбка Свoбдная пресса
Дарья Митина Дарья Митина: Брянские френды, хей-хей!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Тoварищи ревoлюциoнеры в день 7 нoября
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss