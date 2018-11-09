Поднимут налог - снизят налогооблагаемую базу

8 ноября в Госдуму был внесен проект с поправками к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усовершенствуют «институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом». Наиболее значимыми эксперты называют поправки, касающиеся информирования финразведки о сделках с недвижимостью.

Проект снимает с кредитных организаций обязанность информировать Росфинмониторинг о сделках, результатом которых является переход права собственности на недвижимое имущество на сумму более 3 млн руб. О подобных сделках его будут информировать компании, оказывающие посреднические и консультационные услуги, например риэлторы. Банки же будут сообщать в финразведку об операциях с денежными средствами от 3 млн руб., которые напрямую связаны с этими сделками. В частности, обязательному контролю будут подлежать зачисление и снятие средств с банковских счетов, выполнение платежа в наличной форме.

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Короче говоря, при попытке снизить объем сделки, чтобы уйти от уплаты избыточных налогов, вы будете попадать "на карандаш" в Росфинмониторинге, со всеми вытекающими...

Казалось бы, хорошо, налоги будут платиться в полном объеме.

Но, во-первых, какое все это имеет отношение к "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", как написано в законе? А никакого! Речь идет лишь о повышении прозрачности сделок с недвижимостью. И это уже нехорошо - бороться за прозрачность сделок начинают с подмены понятий в законе.

А во вторых рынок недвижимости и так рушится, и новации в законе еще сильней его обвалят. В итоге из-за мелочной жадности правительства, желающего нагреть граждан на налогах, объем сделок снизится, и налогов все равно в казну поступит меньше. Наши люди лишнего не заплатят!

А.Б.