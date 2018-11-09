Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Москве 250 тысяч смертельно больных

Опубликовано 09.11.2018 в разделе комментариев 4

медицина минздрав рак онкология
В Москве 250 тысяч смертельно больных

Во втором этапе программы по ранней диагностике онкологических заболеваний (онкоскрининг) «Я выбираю здоровое будущее!». приняли участие 118 тысяч человек, сообщает Моссовет

Диагностику прошли 95 тысяч женщин и 23 тысячи мужчин. В рамках первого этапа, который проходил 17-18 марта, обследования прошли 16 тысяч человек. 

Второй этап программы проходил с 7 июля по 22 сентября. Все участники уже получили результаты обследования. Около двух тысяч пациентов, у которых была выявлена предрасположенность к онкозаболеваниям, направлены на дополнительное комплексное обследование.

***

Вот и вся цена всем разговорам о профилактике онкозаболеваний - всего 1 процент москвичей прошли профилактические исследования. В провинции, надо понимать, дела еще хуже, как иначе...

При этом 2 тысячи пациентов из этих 100 тысяч - это те, у кого что-то, к сожалению, выявлено. 2 процента при огромной выборке в 100 тысяч исследований - это, можно считать, достоверная статистика по городу, можно смело утверждать, что 2 процента москвичей прямо сегодня имеют риск онкозаболеваний.

Это очень большая цифра, можно считать, что в столице вспышка онкозаболеваний (а цифры по стране еще более угрожающие).

И какова реакция государства, как в лице минздрава, так и правительства в целом? Ведь только в столице нашей родины, по статистике, прямо сейчас ходит и ни о чем не подозревает около 250 тысяч человек, находящихся в смертельной опасности! Значительную часть которых еще можно спасти, если спасать, а не констатировать: "Бог дал, бог взял".

Ну а если ничего не предпринимать, перерезать красные ленточки, пилить бюджетные средства, строить 200 храмов в шаговой доступности и так далее, то подавляющее большинство из них мучительно умрут в самом ближайшем будущем. На наших глазах. Это наши близкие, родные, знакомые. Это мы, вообще.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1279 написал 09.11.2018 12:11
сортирный Карлик загонит славян в ядерный Рай, зачем их лечить?
Ответить
Re: Выборка-то не случайная
хаха написал 09.11.2018 12:00
Выорка абсолютно случайная, кто обратился, тот и попал в выборку. Если обратились 95 тыс. женщин и всего 23 тыс. мужчин, то разве из этого следует, что мужчины в 4 раза реше болеют раком?
Ответить
(без названия)
йй написал 09.11.2018 11:11
> 2 процента при огромной
> выборке в 100 тысяч
> исследований - это, можно
> считать, достоверная
> статистика по городу, можно
> смело утверждать, что 2
> процента москвичей прямо
> сегодня имеют риск
> онкозаболеваний.
_
Выборка-то не случайная, а это были преимущественно пожилые люди и женщины, как склонные к онкологии молочных желез ("Диагностику прошли 95 тысяч женщин и 23 тысячи мужчин" -- т.е. даже на этих цифрах видно, что выборка смещенная в половом составе).
.
Поэтому распространять эти два процента на популяцию с существенно иной половозрастной структурой неверно.
.
Упрощенно -- как если определить процент чего-то в детских садах или домах престарелых и делать из этого выводы о всем населении в целом.
Ответить
Несмотря на
Очковтиратель Онколог написал 09.11.2018 11:01
Не знаю, помнит ли уважаемый Анатолий Юрьевич жаркое лето 2010 года? Я так помню очень хорошо, смог был такой силы, что не было видно не зги.
Как раз накануне москвичи жаловались, мол, в метро жарко и нужны новые кондиционирующие системы, а Лужков и Мосгордума всерьез решили, а зачем тратить деньги, давайте увеличим законодательно норму и все дела. Человеку плохо, но норма же не нарушена, значит в метро все хорошо. Так вот, пожары бушевали от жары и смог окутал весь город, а это и должно было привести к росту онкологических заболеваний, многократному. Что мы и наблюдаем.
Кстати, а почему Юрий Михайлович Лужков еще жив!? Петров и Боширов устали работать? Кроме Чепиги нет работящих диверсантов?
Или вы за Лужкова? Т.с. несмотря на высокую смертность от онкологических заболеваний.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Оптимизация одной подмосковной больницы
Оптимизация одной подмосковной больницы
09.11.2018
Скоро ли грянет глобальная буря?
Скоро ли грянет глобальная буря?
08.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Елена Токарева: Катавасия с косноязычными олимпийскими чемпионками обнажила пружины провинциальной коррупции (0)
Заработал новый сайт Информационного Центра Евразийского Бюро Всемирной Федерации Профсоюзов (1)
Бортников в борьбе с революцией возлагает большие надежды на гражданское общество (5)
В Москве 250 тысяч смертельно больных (4)
Митинг в Новом Уренгое. В канун Октября у одноимённого кинотеатра (0)
Поднимут налог - снизят налогооблагаемую базу (6)
Именной храм Шойгу будет обслуживать Институт военных монахинь (13)
Оптимизация одной подмосковной больницы (3)
На этот раз постреливал в американцев морпех, настрелял дюжину калифорнийцев (8)
Коллекторы от реальных изнасилований и избиений должников перешли к сетевому шантажу (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Четверть миллиона обреченных
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Исключение США из НАТО
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Настоящие "артисты"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Социальное расслоение
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Торгаши - одно слово
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss