В Москве 250 тысяч смертельно больных

Во втором этапе программы по ранней диагностике онкологических заболеваний (онкоскрининг) «Я выбираю здоровое будущее!». приняли участие 118 тысяч человек, сообщает Моссовет.
Диагностику прошли 95 тысяч женщин и 23 тысячи мужчин. В рамках первого этапа, который проходил 17-18 марта, обследования прошли 16 тысяч человек.
Второй этап программы проходил с 7 июля по 22 сентября. Все участники уже получили результаты обследования. Около двух тысяч пациентов, у которых была выявлена предрасположенность к онкозаболеваниям, направлены на дополнительное комплексное обследование.
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Вот и вся цена всем разговорам о профилактике онкозаболеваний - всего 1 процент москвичей прошли профилактические исследования. В провинции, надо понимать, дела еще хуже, как иначе...
При этом 2 тысячи пациентов из этих 100 тысяч - это те, у кого что-то, к сожалению, выявлено. 2 процента при огромной выборке в 100 тысяч исследований - это, можно считать, достоверная статистика по городу, можно смело утверждать, что 2 процента москвичей прямо сегодня имеют риск онкозаболеваний.
Это очень большая цифра, можно считать, что в столице вспышка онкозаболеваний (а цифры по стране еще более угрожающие).
И какова реакция государства, как в лице минздрава, так и правительства в целом? Ведь только в столице нашей родины, по статистике, прямо сейчас ходит и ни о чем не подозревает около 250 тысяч человек, находящихся в смертельной опасности! Значительную часть которых еще можно спасти, если спасать, а не констатировать: "Бог дал, бог взял".
Ну а если ничего не предпринимать, перерезать красные ленточки, пилить бюджетные средства, строить 200 храмов в шаговой доступности и так далее, то подавляющее большинство из них мучительно умрут в самом ближайшем будущем. На наших глазах. Это наши близкие, родные, знакомые. Это мы, вообще.
Анатолий Баранов
стоик1279 написал 09.11.2018 12:11
хаха написал 09.11.2018 12:00
йй написал 09.11.2018 11:11
> выборке в 100 тысяч
> исследований - это, можно
> считать, достоверная
> статистика по городу, можно
> смело утверждать, что 2
> процента москвичей прямо
> сегодня имеют риск
> онкозаболеваний.
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Выборка-то не случайная, а это были преимущественно пожилые люди и женщины, как склонные к онкологии молочных желез ("Диагностику прошли 95 тысяч женщин и 23 тысячи мужчин" -- т.е. даже на этих цифрах видно, что выборка смещенная в половом составе).
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Поэтому распространять эти два процента на популяцию с существенно иной половозрастной структурой неверно.
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Упрощенно -- как если определить процент чего-то в детских садах или домах престарелых и делать из этого выводы о всем населении в целом.
Очковтиратель Онколог написал 09.11.2018 11:01
Как раз накануне москвичи жаловались, мол, в метро жарко и нужны новые кондиционирующие системы, а Лужков и Мосгордума всерьез решили, а зачем тратить деньги, давайте увеличим законодательно норму и все дела. Человеку плохо, но норма же не нарушена, значит в метро все хорошо. Так вот, пожары бушевали от жары и смог окутал весь город, а это и должно было привести к росту онкологических заболеваний, многократному. Что мы и наблюдаем.
Кстати, а почему Юрий Михайлович Лужков еще жив!? Петров и Боширов устали работать? Кроме Чепиги нет работящих диверсантов?
Или вы за Лужкова? Т.с. несмотря на высокую смертность от онкологических заболеваний.