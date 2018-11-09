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Московский листок

Заработал новый сайт Информационного Центра Евразийского Бюро Всемирной Федерации Профсоюзов

Опубликовано 09.11.2018 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Заработал новый сайт Информационного Центра Евразийского Бюро Всемирной Федерации Профсоюзов

Заработал новый сайт — INFOPROF.SU Информационного Центра Евразийского Бюро Всемирной Федерации Профсоюзов. Идея создания такого Центра и ресурса, как рупора классовых профсоюзов, появилась еще в августе этого года в Москве на конференции, проведенной по инициативе Союза Профсоюзов России, внесшего главный вклад в его организацию, и казахстанского профсоюза «Жанарту», а также при активном участии множества других объединений, профсоюзов, левых и коммунистических партий из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Молдовы.

Мы исходим из того, что классовые профсоюзы должны выступать за кардинальные социальные и экономические изменения и активно участвовать в политической борьбе в интересах всех трудящихся, в том числе и трудовых мигрантов, и безработных, и самозанятых. Поэтому создание и развитие классовых профсоюзов в деле организации рабочего класса становится критическим в условиях нарастающего капиталистического кризиса в странах СНГ, где насущными становятся требования борьбы за профсоюзные, социальные и политические права, а также необходима постоянная работа по созданию новых структур.

Целью Всемирной Федерации Профсоюзов является уничтожение эксплуатации человека человеком. Поэтому подобная борьба в данных условиях может быть только антикапиталистической, когда рабочее движение может и должно выдвигать требования, вторгающиеся в права крупной частной собственности, где отстаивание экономических позиций, роста заработной платы или наоборот сохранения рабочих мест и производства, должны увязываться с общей деятельностью против неолиберальной политики правительств и за изменение всего вектора социально-экономического развития Казахстана, России, Украины, Белоруссии и других стран бывшего СССР.

Развитие рабочего движения, появление новых организаций, всегда сопряжено с идейной борьбой и с постоянными попытками руководства, как старых желтых профсоюзов, так и деятелей западных социал-демократических реформистских профсоюзов, навязать движению и активной части трудящихся свою соглашательскую повестку, стратегию и программу, направленных на деполитизацию и разоружение рабочих. Соответственно пропаганда программы и действий Всемирной Федерации Профсоюзов и её членских организаций становится важной в деятельности нового ресурса.

Другим важным моментом становится координация усилий разных организаций, профсоюзов и левых политических объединений, разделяющих платформу и идейные позиции ВФП в деле строительства классовых профсоюзов. Это также организация кампаний солидарности с бастующими коллективами, с осужденными или арестованными рабочими активистами, а также информационного освещения классовых боев на территории республик бывшего СССР.

Редакция сайта приглашает к сотрудничеству все организации и движения, разделяющие принципы ВФП.



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Всего комментариев к статье: 1
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