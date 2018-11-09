Елена Токарева: Катавасия с косноязычными олимпийскими чемпионками обнажила пружины провинциальной коррупции

- Вся эта катавасия с косноязычными олимпийскими чемпионками по гимнастике не стоила бы и выеденного яйца, если бы не обнажила пружины провинциальной коррупции, - считает Елена Токарева, главный редактор Stringer.ru.

Коррумпированный олимпийский спорт выращивает девушек с хорошей растяжкой, безграмотные недоучки, они садятся в министерские места, проплаченные папиками. Тут их учат, как распиливать бюджетные миллионы...

Нюхайте, граждане, изучайте. Думайте, куда вам дальше девать ваших талантливых детей.

Речь идет о возможном хищении 131 млн. рублей, выделенного Глацких из бюджета области на поддержку одаренных детей. СКР получил информацию, что в элитном отеле Глацких организовала четырехсменный лагерь для детей. Лагерь проводился фондом поддержки одаренных детей «Золотое сечение». «Золотое сечение» и входящий в структуру фонда учебный центр учредило в 2017 году правительство Свердловской области. Координатором фонда губернатор Евгений Куйвашев назначил директора молодежного департамента Ольгу Глацких.

На нужды «Золотого сечения», отдыха талантливых школьников, согласно утвержденному Глацких плану, был выделен 31 млн. рублей. Еще 64,3 млн рублей пошли на оплату проживания и питания детей. Согласно плану, за 21-дневную смену на каждого подростка резервировалось более 80 тысяч рублей. Данная сумма не коррелируется с реальными потребностями отдыхающего — обычного уральского школьника. По подсчетам депутата свердловского засобрания Вячеслава Вегнера, затраты на проживание одного школьника составили куда более астрономическую цифру — около 164 000 рублей.

«За эти деньги я бы детей на Мальдивы отправил или уж сразу в Гарвардский университет», — заявил Вегнер уральским СМИ".