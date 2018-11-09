Бортников в борьбе с революцией возлагает большие надежды на гражданское общество

Появившиеся в России молодежные радикальные группы выступают, в том числе, и против существующей власти, сказал директор ФСБ Александр Бортников в связи с недавним взрывом в здании УФСБ по Архангельской области и нападением на УФСБ по Хабаровскому краю.

"Это люди, которые являются приверженцами тех или иных идей, объединявшиеся в группы, причем закрытые группы, преследуют цели противодействия существующей власти, причем методом вооруженной борьбы", - отметил Бортников, слова которого приводит "Интерфакс".

Он призвал срочно решать проблему радикализации молодежи: "Эта проблема (радикализация молодежи) должна решаться незамедлительно, я считаю".

Потому что, объяснил директор ФСБ, "очень много вопросов накопилось за прошлый период времени, когда мы практически упустили "трудных подростков" и "трудную молодежь", которая "подпала под влияние отдельных групп лиц и стала исповедовать такого рода взгляды - радикальных левых и правых, а где-то и вперемешку, так сказать, сумбур в голове, незнамо что".

Ранее в четверг Бортников заявил, что ФСБ доложит руководству страны свои предложения относительно того, как решать проблему радикализации молодежи. "С этим надо что-то делать. Времени у нас нет. Надо принимать соответствующие меры. Свои предложения мы руководству страны обязательно доложим, практически доложили", - сказал главный чекист по итогам прошедшего в Москве совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Директор ФСБ заявил, что спецслужбы будут в этом направлении (по решению проблемы радикализации молодежи) активно работать. "В этом ключе будем активно работать - не только силовики, (но и) органы власти, гражданское общество, школа, где происходит достаточное количество таких проявлений. Это все упущения, которые имели место, и надо делать все, чтобы это исключить", - сказал Бортников.

По словам директора ФСБ, иногда радикальные молодежные группировки начинают использовать и "флаг "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация). "К большому сожалению, это так. Замес националистический, анархистский, левый, правый, исламистский, но суть в том, что люди гибнут", - сказал Бортников.

От редакции: Мне давно бросилась в глаза эта формулировочка "выступают против существующей власти". "Существующая власть" - довольно-таки обтекаемо и самоиронично сказано, верно? Без уточнения формации, без классовой природы. Существующая за чей счёт, с каких пор, на каких законных основаниях? Лишь на том основании, что одним дядям захотелось в 1991-м году хапнуть нашу, социалистическую собственность и под это дело они уничтожили СССР? Ну так "существующая власть" в таком случае - это не та, не Советская власть, при которой мы родились, которая о нас заботилась, а воровская шайка, обставившаяся охранниками и законами, чтобы защищаться от тех, кого она грабила, грабит и грабить планирует - пенсионной реформой и прочими подарками "законодателей". Долго ли такой "существующей власти" нажить себе врагов?

Конечно, недолго. Да и существует "существующая власть" уже столько лет, что успели подрасти "дети реформ", готовые даже жизнью жертвовать, чтоб показать, КАК "существующая власть" несправедлива - пытая инакомыслящих борцов за социальную справедливость, охраняя госустройство, при котором бедняки платят за всё, а мультимиллиардеры проводят свою внешнюю политику, являясь по сути гражданами уже других стран. Что Усманов, что Рыболовлев, что Сечин, что Миллер, - все эти господа объединены одним, своими сверхдоходами и сверхпотреблением в нищающей стране. Что они такое волшебное производят, чтобы строить в Монако стадионы и подкупать местных чинуш контрамарочками? Они продают НАШУ нефть, газ и прочие богатства.

Существующая власть - это недоразумение масс, которые отстранены от политики, которые загнаны в долговые гетто, в безбудущность. То, что молодёжь "попавшая под влияние" ищет выходов в анархическом индивидуальном терроре и другом силовом сопротивлении диктатуре буржуазии - это лишь следствие политики правящего класса. Тут хоть докладывай, хоть не докладывай царю - а элите придётся сидеть в ГУЛАГе и искупать восстановлением социализма всё то, что она натворила в период торжества контрреволюции в России. Да, проворотом на социальной "резьбе" из социализма российское общество возвращено на век назад, к раздробленности революционных сил - но представлять молодёжь как тёмные силы, которые способствуют хаосу, тем господам, которые осознанно ведут общество назад, к монархии, не стоит, не стоит...

Всё-таки прогрессиваня часть общества прекрасно видит, что позволяет себе "существующая власть", как по доходам далека она от трудящихся - и будет "позволять" молодёжи всегда то, что будет содействовать возвращению более справедливой, Советской власти на её законное, исходное место, а методы тут могут быть разные, важно продвижение, важен результат.

Д.Ч.