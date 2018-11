США решили изменить правила пребывания на своей территории наступающего пролетариата

Белый дом намерен ограничить предоставление убежища нелегальным мигрантам. Соответствующий проект администрации США выложен для обсуждения в интернет. Правила, опубликованные 9 ноября, в сочетании со специальным указом, который планирует подписать президент США Дональд Трамп, фактически лишат мигрантов, которые незаконно пересекают границу США с Мексикой, право на убежище, передает Reuters.

Как только распоряжение вступит в силу в полном объеме, мигранты, въезжающие через южную границу США, будут иметь право на убежище только в том случае, если сообщат об этом в официальных пунктах въезда в страну.

"Распоряжение дает генпрокурору и министру внутренней безопасности полномочия ограничивать возможность предоставления убежища иностранцам, которые нарушили положение о запрете или ограничении въезда на территорию США на южной границе с Мексикой", - цитирует РИА "Новости" слова высокопоставленного представителя администрации, сказанные журналистам на брифинге.

Адвокаты иммигрантов уже осудили этот шаг, заявив, что он нарушает существующее законодательство США, которое позволяет людям, спасающимся от преследования и насилия в своих странах, обращаться за убежищем независимо от того, въезжают ли они законно или нет.

Как уточняет ТАСС, Минюст и Министерство внутренней безопасности США будут отказывать в рассмотрении прошений на предоставление убежища лицам, которые пересекают американскую границу нелегально, и будут направлять таких людей к установленным пунктам пропуска. Исполнительный указ, который намерен подписать Трамп, нацелен на то, чтобы мигранты запрашивали убежище исключительно в установленных пунктах въезда. Точных сроков подписания президентом этой инициативы пока не называется.

Исполняющий обязанности министра юстиции и генпрокурора США Мэтью Уитакер и министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен в совместном заявлении подчеркнули, что соответствующее решение принято в том числе потому, что американские профильные ведомства постоянно сталкиваются с огромным количеством необоснованных прошений о предоставлении убежища. "Наша система предоставления убежища переполнена ничем не обоснованными запросами от зарубежных граждан, которые создают огромное бремя с точки зрения траты ресурсов и не позволяют в кратчайшие сроки предоставить убежище лицам, действительно в нем нуждающимся", - указали министры.

Между тем Джонатан Райан, исполнительный директор Центра образования и юридических услуг для беженцев и иммигрантов (RAICES), базирующегося в Техасе, со своей стороны заявил, что пункты въезда в США переполнены. По его словам, просителей убежища оставляют на несколько дней и недель в лагерях на границе, в то время как им должно быть гарантировано право въезда в страну для объективного разбирательства с их случаем. "Asylum-seekers have been left to camp out for days and weeks on bridges at the border, when they should be guaranteed a right to enter the country for a fair hearing"

Эти меры в значительной степени затронут мигрантов из Северного треугольника Центральной Америки - Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, которые пересекают границу США с Мексикой, чтобы избежать насилия и бедности в своих родных странах.

Общие расходы на развертывание военных сил на границе США с Мексикой могут достичь 200 миллионов долларов к концу 2018 года и значительно вырасти, если наращивание продолжится в следующем году. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на аналитические данные и цифры Пентагона.

Указанная сумма включает расходы на дислокацию сил Национальной гвардии, которые находятся на границе с апреля. Газета отмечает, что число военных, которых президент США Дональд Трамп отправляет против каравана мигрантов из бедных стран Центральной Америки, сопоставимо с численностью американских войск в Афганистане.

При этом ранее администрация Трампа призвала Пентагон сократить военный бюджет примерно на 33 миллиарда долларов в ответ на самый мощный рост федерального дефицита за шесть лет, отмечает издание. Ветераны и демократы обвиняют Трампа в расходовании военных денег на "политически мотивированный трюк" перед промежуточными выборами в конгресс США.

Новости по теме:

Трамп начинает самую настоящую войну с трудовыми мигрантами из Мексики

Родители детей из "каравана мигрантов" подали в суд на Трампа за нарушение Конституции США

Двести миллионов долларов придётся потратить США на размещение военных на границе с Мексикой