Москва Несносная. Модерн в Волковом переулке

Недавний мой внезапный репортаж с Каретного Ряда - когда дом номер восемь стали внизу осаждать странным образом, делая вид что новейшая плитка требует перекладки (где по ней вообще не ходили!), - конечно, возымел действие. Это тихое покушение на дом (точнее, попытку убыстрить его "естественное" обрушение) мгновенно свернули, отозвали. Повозившись под домом три дня, для виду переложив плитку, повесили обратно "вуаль" и решили в Департаменте городского имущества, что дешевле и надёжнее будет подожать зимы и весны, когда незащищённая, дырявая левая часть кровли даст столь нужные столичной власти протечки, и левая внутренняя часть здания обрушится точно так же, как и правая до этого. Экономия столичному бюджету! Останутся только внешние стены, а уж с ними можно будет решить, что делать - какую офисную туда вселять внутренность. Хотя, самый идеальный вариант для ДГИ - конечно, полное обрушение этого памятника архитектуры, видного представителя московского модерна (предположительно - проект Шехтеля, владелец "Эрмитажа" Яков Щукин ему тогда комплексную "реновацию" всего Каретного Ряда заказал, - "Новая Опера" нынешняя, прежде "Зеркальный летний театр миниатюр" тоже его, Шехтеля детище).

Но если вы думаете, что это какой-то частный случай - вот сидит эта власть-термит столичная, и ждёт пока рухнет модерн на Каретном, - то вы ошибаетесь. На Второй Брестской, аккурат напротив Института экологии города - стоит и точно так же, прикрытый стыдливо вуалью, рушится под воздействием осадков дом Кекушева, яркий пример московского модерна и собянинского подхода к московскому архитектурному наследию.

Если господа, заседающие в ДГИ и в мэрии полагают, что мы разок написали и забыли - то они таки плохо за нас думают! Будем следить, фотографировать, и потихоньку вводить не только московского нашего читателя в курс дел, в положение вещей так сказать... А положение такое, что безусловные, уникальные московские архитектурные ценности тся (те самые, на которых раньше, в СССР висели таблички "Охраняется государством" - достояние не одних москвичей, а всех граждан России и "ближнего зарубежья", - не просто стоят в запустении, а намеренно доводятся до обрушения, до исчезновения с карты Москвы, столицы нашей весьма сократившейся за годы власти Ельцина-Путина-Медведева-Путина родины.

Если следовать "лучом" от Каретного далее в сторону Красной Пресни, минуя Вторую Брестскую и этот всероссийский позор, прикрытый вуалью неподалёку от Мосстройпроекта на всё той же улице - мы обнаружим ещё один яркий случай заботы Собянина и Сергуниной о московском модерне, об архитектурной красе и, что важнее, истории столицы.

Вот он, домик, когда-то решивший мою судьбу.

Тут не обойтись без лично-нелиричного отступления...

В 1985-м году у меня в ходе обыкновенной школьной диспансеризации была получена положительная манту. Кто не понимает, что это значит - пребывает в счастливом неведении, примерно как и я тогда.

(А вот это, кстати, и было той своевременной и необходимой заботой социалистического государства о своих детях - слава обстоятельствам, этот "рудимент" социализма не искоренён из школ, то есть нашим детям достанется.)

Школьная врач, как и полагается в таких случаях, написала направление в тубдиспансер - и вот, в памятный мне среди прочих потому что оказался в новой части города, один из солнечных осенних дней, мы пошли с мамой в Волков переулок.

У этой, уловно для меня задней стены Зоопарка, мне ещё не доводилось бывать - и шли мы почему-то от метро "Улица 1905-го года", тоже нового для меня, вполне уже закоренелого школьника. Представляю мамино волнение тогда - только теперь... Она его прекрасно скрывала, мы весело шагали к медицинскому учреждению - которые, как и всякие прочие, конечно же, не вызывали никаких симпатий ни у меня, ни у ровесников.

Шли по переулку долго, как-то уж слишком долго, как мне показалось - ведь шли в неизвестность (и в плане здоровья, и в плане топографическом). И вот, вошли в калитку красивого модернОвого витья, поднялись по почётным каким-то ступеням, зашли в медучреждение. На наше счастье и удивление - мир тесен! - мы попали на приём не к кому-нибудь, а к маме школьной подруги моей мамы, которая пошла семейной стезёй и тоже стала доктором, педиатром, сейчас работает в США, лучший педиатр Бостона.

Здание, конечно, удивляло - своей какой-то сказочностью, хотя внутри и было устреднённо-медицинским. Меня послушали и отправили на флюорографию, которая находилась в отдельном, заднем корпусе, куда мы шли через дворик.

Всё это пространство видав единожды и явно безрадостно, я однако помню в масштабах больших...

Вот этот "дачный модерн" и был дарован Советской властью (отобранный у буржуазии, само собой) - таким, как я деткам, чьё здоровье было стране важнее даже посольств - в центре Москвы при большевиках как-то уж повелось отдавать подобные особняки буржуазии под посольства дружественных и не очень стран. Но вот вам пример, как буржуазная роскошь была не просто национализирована, но ею подчёркивалось определённое направление развития общества, социальный прогресс.

Добрая еврейская докторша Шендерова, попутно оценивая дворянское потомство Лёвшинского переулка в моём лице, как-то родственно и тихо-оптимистически улыбаясь и как бы не только желая мне тут больше не оказываться, но и своей профессиональной работой способствуя этому, - поставила меня в некий громадный желтоватый автомат, придвинула одну стенку, поставила мой подбородок на специальное "блюдечко", в общем, проделала всё необходимое - что позже делалось не раз, уже в других поликлиниках, в моей 13-й на Неглинной, например...

Какая тончайшая работа, какое чувство стиля - в материале простейшем, дачном!.. Сейчас здание ещё можно спасти - потому и пишу. Крыша, что видно с фасада, провалена, но стены ещё крепки, спасти можно.

Это, элитное по временам своего возникновения здание, переделанное большевиками и Великим Октябрём из особняка в туберкулёзный диспансер - не как "машина для жилья", а как машина для лечения, для здраво-охранения, - поработало с необходимой профессиональной точностью, проанализировало данные и дало все необхоимые советы маме. Самое главное - никакой госпитализации и лечения, то есть как раз соседства с теми самыми туберкулёзными палочками, повышенное число которых и было обнаружено при манту...

Вот за что я так благодарно, хоть и был тут однажды - помню каждую стену этого, нынешней властью доведённого почти до полной разрухи здания.

А причина получения положительного манту - была, причём крылась в ближайшем лете. Когда мы вместе с моей бабушкой жили в Колонтаево. Тоже - чудеса социализма по сути. Ей всего лишь дали путёвку в дом отдыха по линии ВЦСПС. А мы с мамой просто сняли в ближайшем к дому отдыха бревенчатом доме комнату. Это была классическая изба, мрачноватая, но для ночлега годная. Питались - в домотдыховской столовой абсолютно бесплатно, вот такие чудеса. Бабушка, как уважаемый член общества - так всё устроила. Даже мыться ходили в тамошнюю баню.

Перед домом нашим лежало огромное поле, и деревенька была невелика - мы гуляли с мамой, а днём я гонял на своём "школьнике" вокруг дома отдыха совершенно свободно. Плавали по лесному озеру на лодке с появившейся в доме отдыха бабушкиной молодой подругой, она там рассказала мне про лохнесское чудовище, а её сынишка и про фильм соответствующий, кажется, японский - так наставала для нас эра видеомагнитофонов, а точнее, пока, видеосалонов...

Так вот: хозяин той избы, где мы снимали комнату с мамой, не просто покуривал папиросы, а был незаразным, но всё же туберкулёзником, о чём умолчал, когда комнату снимали. Вот чего мама так сильно и опасалась, исследуя причины положительной манту. Мужик этот, в кирзачах, класический деревенский алкоголик немного напоминал Шукшина в его "Калине красной". У нас показывался редко, комната с видом на поле и лес была только в нашем распоряжении, но я в ней оказывался редко - только ночевал. Однако, видимо, и этого хватило.

Тубдиспансер при этом прописал лечение самое щадащее: побольше жирного, побольше бутербродов с маслом.

В общем, выпустил этот домик в Волковом переулке меня в полноценную здоровую жизнь и больше положительных манту у меня не случалось.

Что же случилось со зданием потом, когда из него выселили тубдиспансер?

Кстати, это тоже планомерная политика властей Москвы - не только деиндустриализация, но и изгнанеи медучреждений из исторического центра. Как выселила Мосгордума 24-ю больницу со Страстного бульвара, как выгнали Кожвендиспансер с Малой Дмитровки, так и из Волкова переулка выселили детский тубдиспансер.

Муниципальный депутат предыдущего созыва, Елена Ткач осматривала здание это пару лет назад. Оно внутри стремительно разрушается, стало бомжатником.

Внутри здания был обнаружен давненько там лежавший труп. Практически напротив - отделение полиции!.. Вызвали, освидетельствовали, увезли...

В общем, если Советы не просто находили модерну новое содержание-население, ставили прежние особняки на службу обществу в шаговой доступности - чем и сберегали здоровье москвичей, то нынешняя власть делает всё наоборот. Плевать ей посредством оптимизации медицины на здоровье москвичей, точно так же как и на культурное, архитектурное наследие Москвы.

Вам нужны ещё примеры?

Будут!