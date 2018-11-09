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Московский листок

Контрамарочный тихий взяточник Рыболовлев зацепился блесной за корягу в Монако

Опубликовано 09.11.2018 в разделе комментариев 0

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Контрамарочный тихий взяточник Рыболовлев зацепился блесной за корягу в Монако

Обвинения по делу о коррупции, фигурантом которого является владелец футбольного клуба "Монако" миллиардер Дмитрий Рыболовлев, предъявили нескольким бывшим и нынешним чиновникам Монако. 

Среди обвиняемых - экс-министр юстиции княжества Филипп Нармино, бывший правительственный советник по внутренним делам княжества Пол Массерон, а также руководитель подразделения полиции Монако Кристоф Аже и его заместитель Патрик Фюзари (это подразделение занимается расследованием уголовных правонарушений), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на Monaco-Matin. 

8 ноября им были предъявлены обвинения в торговле влиянием, пассивной коррупции и нарушении тайны следствия. 

Ранее обвинения по этому делу, помимо Дмирия Рыболовлева, получили его адвокат Татьяна Бершеда, а также супруга и сын бывшего министра юстиции Монако - Кристин и Антуан Нармино. 

Дмитрий Рыболовлев, занимающий 18-ю строчку списка самых богатых бизнесменов России по версии Forbes, был задержан властями Монако 6 ноября. В его апартаментах прошли обыски. По версии следователей, на Рыболовлева работала разветвленная лоббистская структура, связанная с чиновниками-коррупционерами. 

Газета Monaco-Matin сообщала, что следователи одновременно с ним задержали "почти всю бывшую верхушку" судебных органов княжества. Задержанные находятся в Монако и Ницце. 

7 ноября Рыболовлева допросили и отпустили на свободу с сохранением юридического контроля над ним. 

Правоохранительные органы княжества заинтересовались российским миллиардером после того, как в 2015 году Рыболовлев затеял судебное разбирательство с женевским арт-дилером Ивом Бувье. Россиянин обвинил его в обмане, в результате чего Рыболовлев якобы переплатил один миллиард долларов за покупку произведений искусства кисти Пикассо, Модильяни, Гогена и других мастеров живописи. За 40 шедевров Рыболовлев заплатил два миллиарда долларов. 

В ходе разбирательств в суде разгорелся коррупционный скандал ("Монакогейт"), из-за которого министр юстиции Монако Филипп Нармино вынужден был уйти в отставку. Его обвиняли в активном вмешательстве в дело Рыболовлева.

- "Наш" олигархат, - хмурится редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ведёт себя в Европе как слон или, точнее, медведь в посудной лавке - ощущая себя настолько богатым, что мог бы скупить всё и всех, особенно в малюсеньком Монако. Стадионные ложи вам, контрамарочки - нате! По старой, ещё советской традиции... Главное, чтоб в европейцы приняли. А что наворованная и монетизированная социалистическая собственность оттопыривает карманы - так это ничего, это они потерпят, ведь деньги и "благодеяния", инвестиции то есть - не пахнут. Но что-то блесна Рыбловлева в этот раз зацепилась за корягу... Хотя, наш опыт показывает, что они легко от любого суда откупаются - тот же Сулейман Керимов не даст соврать, не сидится им там, нашим медведям, в ЕС и в Монаках. 

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