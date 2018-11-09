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Московский листок

Вместо подарков для ветеранов красноярские чинуши затарились бытовой техникой

Опубликовано 09.11.2018 в разделе комментариев 1

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Вместо подарков для ветеранов красноярские чинуши затарились бытовой техникой

Сотрудники красноярского УФСБ и Следственного комитета обнаружили в домах чиновников регионального Минсоцполитики технику, которая покупалась на деньги для ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщается на сайте местного ГСУ СК, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере". Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. 

Службы безопасности задержали бывшего первого замминистра социальной политики края Наталью Колягину, бывшего начальника отдела по делам ветеранов Ольгу Гилеву и двух ее родственников. Чиновниц заподозрили в хищении средств, которые предназначались на подарки ветеранам. Изначально они должны были купить утюги, однако по факту была куплена другая бытовая техника, которую присвоили сотрудники ведомства и их родственники. 

Кроме того, компания, через которую проводились госзакупки, принадлежит деверю одной из чиновниц. Контракты были заключены на общую сумму более 2,2 миллиона рублей. При этом товары в рамках данных договоров либо не поставлялись, либо поставлялись товары ненадлежащего качества, которые не соответствовали этим госконтрактам. Полученные в итоге деньги были поделены между участниками преступной схемы. 

Тема ветеранских подарков довольно часто привлекает внимание СМИ. Так, в 2016 году Министерство социального развития Саратовской области объявило на сайте госзакупок тендер на покупку мясорубок, которые планировалось вручить ветеранам в качестве памятных подарков на торжественном мероприятии, посвященном 75-й годовщине битвы под Москвой. 

В Сети тут же появились язвительные комментарии по этому поводу, вроде таких: "В 41-м мясорубку им устроили фашисты, теперь мясорубки им дарят чиновники". В ответ в региональном Минсоцразвития пояснили, что решили подарить мясорубки дожившим до наших дней участникам настоящей "мясорубки" под Москвой в 1941 году после опроса родственников ветеранов. 

В том же году власти Кемеровской области поздравили ветеранов с Днем Победы, преподнеся им набор из трех открыток, коробки конфет и бутылки водки, вызвав недоумение как у ветеранов, так и у пользователей Сети. 

А накануне празднования 70-летия Победы в 2015 году московским ветеранам собирались подарить подержанные гаджеты, при этом предполагалось, что воевавшие горожане сначала заполнят анкету и объяснят, зачем им нужна та или иная техника. После скандала в СМИ власти назвали эту информацию "ошибкой журналистов", хотя информация о щедрой акции была изначально опубликована на официальном сайте префектуры.

В прошлом же году несколько жителей Воронежа в качестве подарка на 23 февраля получили конфеты "Птичье молоко", на праздничной упаковке которых был изображен солдат нацистской Германии.  На переднем плане праздничной упаковки был изображен солдат вермахта со знаками отличия на форме: гербом в виде черного орла и орденом Железного креста. Рядом красовалась надпись: "С таким защитником, как ты, можно спать спокойно".

В студии, где были оформлены подарочные наборы, сайту "МОЕ! Online" рассказали, что заказчик сам выбрал один из предложенных вариантов оформления, а затем утвердил объем заказа, который в заметке издания не называется. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 09.11.2018 16:47
вот изза таких ссученных чиновников потом будут мне говорить "зачем одел повязку полиция?"
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