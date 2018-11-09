"Медузий" скандал разрешился отставкой главреда

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, отстраненный от работы, а затем восстановленный в должности после обвинений в домогательствах, объявил о своей отставке. Как говорится на сайте издания, Колпаков сообщил редакции о своем решении днем 9 ноября.

"Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб", - заявил Колпаков. Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора "Медузы".

Колпаков также объявил о своем решении в Facebook, при этом категорически отказался признавать обвинения в харрасменте.

"Я ухожу, потому что мне больно видеть, как вы уничтожаете то, что я строил. Потому что мне противна несправедливость. Потому что не все, что сломалось, нужно обязательно чинить. По поводу так называемого инцидента. Я категорически отказываюсь признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах. Но я оказался в ситуации, когда невозможно и бессмысленно себя защищать. Впрочем, об этом как-нибудь в другой раз", - написал Колпаков на своей странице.

За несколько дней до этого он написал другой пост, в котором признавал, что "очень сильно напился и обидел жену сотрудника "Медузы". Это была довольно безобразная выходка". В чем она заключалась, Колпаков не пояснил, настаивая на том, что ничего не помнит об инциденте, так как был сильно пьян.

Отставка Колпакова связана с обвинениями, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников издания. 20 октября, когда редакция отмечала в Риге день рождения "Медузы", Колпаков прикоснулся к ягодице женщине и сказал (с ее слов): "Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет" - после чего ушел.

О произошедшем стало известно мужу потерпевшей, который пришел на редколлегию и сообщил об инциденте. Колпаков в этот момент ехал в аэропорт. Узнав об обвинениях, он отменил командировку и немедленно вернулся в редакцию. Там он извинился лично перед супругом потерпевшей, а потом отправил и ей извинения в письменной форме, поскольку сотрудница отказалась с ним встречаться. Он также заявил, что был пьян и не помнит об инциденте.

В итоге Колпаков самостоятельно принял решение временно сложить с себя полномочия главного редактора. Две недели спустя совет директоров решил, что Колпаков уже достаточно наказан, и у членов совета "нет оснований считать, что Иван Колпаков когда-либо прежде позволял себе подобные действия". Большинство сотрудников "Медузы", опрошенных членами совета, высказались за то, чтобы он остался главным редактором издания, и одновременно осудили его поведение на вечеринке как неприемлемое.

От редакции: Вот разве что из таких скандалов и узнаёшь, что какая-то пресса в стране ещё существует. Причём новая пресса и нового типа, возникающая в период закрытия и оптимизации не только старых бумажных изданий, но и новых сетевых - пример КМ.ру, где славянофилы отфильтровали 70% всего рабочего коллектива, оставив минимум и понавешав на него кучу обязанностей. Не просто существует виртуал-гаджет-пресса, а живёт наиполноценнейшей жизнью - напивается в редакции, лапает сотрудниц. Как жалко, что скандалы выводят СМИ в топы новостей отнюдь не по причинам затронутых этими СМИ и скандалами тем, а по причинам позорно-прозаическим. Но всё же интересно, как эти, переселившиеся в мессенджеры и "кнопочки" смартфонов, журналисты - живут... Оказывается, ничто старо-журналистское им не чуждо! Вот бы так же они жгли глаголом олигархат, обнажая не свои стыдные места, а его родимые пятна, и правдой выжигали язвы капитализма, который им, в общем-то симпатичен, разве что местами дискомфортен...

Д.Ч.