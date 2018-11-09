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Московский листок

На Украине успешно блокировалась партия Рабиновича

Опубликовано 09.11.2018 в разделе комментариев 0

украина выборы рада президент
На Украине успешно блокировалась партия Рабиновича

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании объединения «Оппозиционная платформа — За життя». 

Документ, как сообщает «Интерфакс-Украина», был подписан сегодня в кулуарах Верховной Рады. 

В тексте соглашения говорится, что новая политическая сила выдвинет единого кандидата для участия в выборах президента, которые состоятся весной 2019 года. Кто это будет, политики определят в ноябре. 

Кроме того, отмечается в документе, стороны планируют проводить совместную кампанию для участия в парламентских выборах, запланированных на осень следующего года. 

Ранее Рабинович предложил «Оппозиционному блоку» и другим политическим силам объединиться, чтобы вместе бороться с действующей властью Украины, остановить войну в Донбассе, предотвратить «экономическую катастрофу» и «спасти страну». В «Оппозиционном блоке» эту идею поддержли.

Как это всё напоминает Эрэфию середины нулевых! Периода первого киевского Майдана и ознакомительной поездки на него Димы Рогозина. Но и его век в оппозиции и в "Родине" был кратким. Место "Родины" заняла вскоре партия друга Путина Миронова - называлась "Партия жизни", и тоже блокировалась, только с пенсионерами (тем самым Гартунгом, который в итоге поддержал пенсионную реформу)... Теперь останки этих партий доживают свой бесславный век под названием "Справедливая Россия", где пасутся на мелком прикорме такие ручные пропутинские нациналисты-имперцы, как Федя Бирюков, красный путинист Дима Якушев... Воистину неистребимая партия пенсионеров - пенсионеров левой оппозиции...

Отметим, что не всё так же спокойно и демократично в ДНР. 

Начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил 5 ноября о том, что украинские силовики готовят провокацию с применением химических веществ, чтобы сорвать выборы в регионе, сообщает РИА «Новости». 

Он отметил, что подразделения ВСУ, находящиеся в Донбассе, в срочном порядке доукомплектовываются «средствами радиохимической и биологической защиты». 

«Мы обращаемся к мировому сообществу с целью предотвращения преступлений», — сказал Безсонов. 

11 ноября состоятся выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 

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