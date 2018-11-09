Новороссия ожидает провокаций СБУ на Азове

Руководство Службы безопасности Украины (СБУ) готовится к диверсиям в Азовском море. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. По его словам, у украинских силовиков есть несколько вариантов для провокаций.
Руководство СБУ планирует эскалацию напряженности в регионе и разрабатывает несколько сценариев для провокаций, чтобы организовать вторжение с моря на территорию республики, пояснил Басурин. По его словам, спецслужбы Киева готовы на радикальные шаги вплоть до «затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного». Провокации следует ожидать в первой половине 2019 года, отметил замначальника управления Народной милиции, передает RT.
В начале сентября Украина усилила свое присутствие в Азовском море, напоминает агентство Nation News. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко рассказал, что украинские военные усилили свою группировку в Приазовье. Кроме того, Киев завершил переброску корабельной группировки в регион.
Напомним, ранее, 5 ноября начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил о том, что украинские силовики готовят провокацию с применением химических веществ, чтобы сорвать выборы в регионе, сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что подразделения ВСУ, находящиеся в Донбассе, в срочном порядке доукомплектовываются «средствами радиохимической и биологической защиты».
«Мы обращаемся к мировому сообществу с целью предотвращения преступлений», — сказал Безсонов.
11 ноября состоятся выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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