Детоубийца Цеповяз прожирал на самой справедливой "зоне" по сто тысяч в месяц

В Благовещенске Амурской области местный житель по имени Александр рассказал о том, что работал "снабженцем" осужденного жестокого убийцы и бандита Вячеслава Цеповяза. По словам Александра, в месяц он тратил крупную денежную сумму на покупку продуктов для VIP-заключенного, оказавшегося в центре скандала после публикации фотографии, на которой Цеповяз ест крабов в колонии. Александр говорит, что не делал ничего предосудительного, а просто "помогал человеку".

"Шикарных продуктов как таковых там не было, - сообщил Александр радиостанции "Говорит Москва". - Да, покупал два-три раза икру по полкилограмма, но это не запрещено, ее можно. Крабов я ни разу не покупал, это точно. Тратил ориентировочно до 100 тысяч рублей. Это то, что я конкретно видел. На продукты питания, бытовую химию, белье какое-то прикупить".

Александр передавал продукты осужденному один-два раза в месяц с 2015 года. Это делалось по просьбе жены Цеповяза Натальи Стришней.

"Изначально вся эта просьба была от Натальи Ивановны. Нас случайно с ней познакомили в октябре 2015 года. Я свозил ее один раз, потом она приехала второй раз и потом она попросила, что если есть такая возможность, носить передачи. Ну, а почему нет? Деньги не лишние, я небогатый человек, я согласился. Уже полгода я не поддерживаю никакие отношения", - пояснил Александр.

В СМИ появлялась информация о том, что продукты Цеповязу носил человек не из числа осужденных, но имевший свободный доступ в колонию. Именно он попал на одну из фотографий. Александр подтвердил подлинность фотографии, но отметил, что проходил на территорию колонии только один раз.

"Что я имел туда свободный доступ - это чушь, я приносил и передавал в окно. Под запись, по внутреннему порядку. Я был в колонии только один раз. Это был день открытых дверей - 19 августа 2016 года, пускали родственников и друзей. Я не помню, чтобы нас кто-то фотографировал, кроме сотрудников. Сотрудник ходил с фотоаппаратом, я помню это хорошо. Чтобы конкретно у заключённых имелись телефоны или фотоаппараты какие-то, этого я не помню", - сказал Александр.

Однако он признал, что постоянно поддерживал связь с Цеповязом, который "звонил с разных номеров", когда ему было что-то нужно.

По словам Александра, в четверг его допросили сотрудники правоохранительных органов. "Запрещенного я ничего не покупал и не передавал. Вчера в беседе с сотрудниками все рассказал. Какие претензии ко мне могут быть? Честно говоря, я уже пожалел, что когда-то это случилось. Плохого я ничего не делал, помогал человеку. Мне написали список, какие продукты нужны, я купил, отвез, все сделал через передачу, мне заплатили за это деньги и все. Меня больше ничего не интересовало", - добавил мужчина.

Ранее на сайте газеты "Комсомольская правда" появились фото, на одном из которых Цеповяз позирует за столом с крабами и красной икрой, на другом - в арестантской форме жарит шашлык на мангале. Бывшая жена Цеповяза рассказала, что каждый год на содержание ее экс-супруга уходило до 3 миллионов рублей.

"Я ему перечисляла деньги, он звонил мне, присылал номера банковских карт. Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы. Просил и на зоновскую пасеку - купить пчел, новые ульи, он там ею занимался. Потом я узнала, что на зоне он влез в долги. Говорила с ним об этом, объясняла, что не могу больше отправлять ему такие суммы. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял", - рассказала Стришняя. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. А лидер банды, в которую входил Цеповяз, Сергей Цапок получил пожизненный срок. В июле 2014 года он скончался в СИЗО.

От редакции: Общественность много чего высказала за эти дни - мол, неплохо бы и смертную казнь для таких гадов восстановить... Однако приведённые мною раньше аргументы никто не опроверг: пока в обществе сущестуует иерархия и деньги, как на свободе, так и на зоне, такие мрази будут жрать, как в ресторанах, так уж устроена ФСИН. Чтобы не говорить лишнего в этот раз, предположу и предложу следующее: и такие, как Цеповяз, и такие, как Рыболовлев, и такие, как в Кремле заседают и являются "крышей" для многоликой этой иерархии Братвы, - очень удовлетворительно для нашего общества смотрелись бы только в одном случае, в ГУЛАГе, плечом к плечу восстанавливая социализм. Строя детские сады, заводы, отстраивая оптимизированные больницы.

Только в этом случае, видя, как в поте лица своего, а не пожирая крабов в своих элитных камерах, - видя, как худеют на общественных работах, как в седьмом поту иравляются трудом эти избежавшие смертной казни господа, общество могло бы говорить если не о прощении их, то о минимизации ненависти к ним. Для этого нужно всего-то ничего - совершить Вторую социалистическую революцию, или хотя бы, до неё не доводя, рассказать правду во всевозможных музеях ГУЛАГа о том, как вредные для социалистического общества элементы перевоспитывались в ГУЛАГе, как успешно вредители, шпионы, диссиденты, плечом к плечу с проститутками, убийцами, карманниками - становились нормальными советскими гражданами, трудящимися, а не паразитирующими элементами общества. Уверяю вас - эта правда о ГУЛАГе и возможность оказаться в нём, сильно поменяла бы бытие и действующих киллеров-цеповязов, и потенциальных, и уже сидящих. Зверей можно переделывать в людей - только по-чекистски, в ГУЛАГе, вот наш рецепт. Иначе - они и станут властью, эти звери...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП