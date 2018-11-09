Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Детоубийца Цеповяз прожирал на самой справедливой "зоне" по сто тысяч в месяц

Опубликовано 09.11.2018 в разделе комментариев 2

гулаг фсин
Детоубийца Цеповяз прожирал на самой справедливой "зоне" по сто тысяч в месяц

В Благовещенске Амурской области местный житель по имени Александр рассказал о том, что работал "снабженцем" осужденного жестокого убийцы и бандита Вячеслава Цеповяза. По словам Александра, в месяц он тратил крупную денежную сумму на покупку продуктов для VIP-заключенного, оказавшегося в центре скандала после публикации фотографии, на которой Цеповяз ест крабов в колонии. Александр говорит, что не делал ничего предосудительного, а просто "помогал человеку". 

"Шикарных продуктов как таковых там не было, - сообщил Александр радиостанции "Говорит Москва". - Да, покупал два-три раза икру по полкилограмма, но это не запрещено, ее можно. Крабов я ни разу не покупал, это точно. Тратил ориентировочно до 100 тысяч рублей. Это то, что я конкретно видел. На продукты питания, бытовую химию, белье какое-то прикупить". 

Александр передавал продукты осужденному один-два раза в месяц с 2015 года. Это делалось по просьбе жены Цеповяза Натальи Стришней. 

"Изначально вся эта просьба была от Натальи Ивановны. Нас случайно с ней познакомили в октябре 2015 года. Я свозил ее один раз, потом она приехала второй раз и потом она попросила, что если есть такая возможность, носить передачи. Ну, а почему нет? Деньги не лишние, я небогатый человек, я согласился. Уже полгода я не поддерживаю никакие отношения", - пояснил Александр. 

В СМИ появлялась информация о том, что продукты Цеповязу носил человек не из числа осужденных, но имевший свободный доступ в колонию. Именно он попал на одну из фотографий. Александр подтвердил подлинность фотографии, но отметил, что проходил на территорию колонии только один раз. 

"Что я имел туда свободный доступ - это чушь, я приносил и передавал в окно. Под запись, по внутреннему порядку. Я был в колонии только один раз. Это был день открытых дверей - 19 августа 2016 года, пускали родственников и друзей. Я не помню, чтобы нас кто-то фотографировал, кроме сотрудников. Сотрудник ходил с фотоаппаратом, я помню это хорошо. Чтобы конкретно у заключённых имелись телефоны или фотоаппараты какие-то, этого я не помню", - сказал Александр. 

Однако он признал, что постоянно поддерживал связь с Цеповязом, который "звонил с разных номеров", когда ему было что-то нужно. 

По словам Александра, в четверг его допросили сотрудники правоохранительных органов. "Запрещенного я ничего не покупал и не передавал. Вчера в беседе с сотрудниками все рассказал. Какие претензии ко мне могут быть? Честно говоря, я уже пожалел, что когда-то это случилось. Плохого я ничего не делал, помогал человеку. Мне написали список, какие продукты нужны, я купил, отвез, все сделал через передачу, мне заплатили за это деньги и все. Меня больше ничего не интересовало", - добавил мужчина. 

Ранее на сайте газеты "Комсомольская правда" появились фото, на одном из которых Цеповяз позирует за столом с крабами и красной икрой, на другом - в арестантской форме жарит шашлык на мангале. Бывшая жена Цеповяза рассказала, что каждый год на содержание ее экс-супруга уходило до 3 миллионов рублей. 

"Я ему перечисляла деньги, он звонил мне, присылал номера банковских карт. Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы. Просил и на зоновскую пасеку - купить пчел, новые ульи, он там ею занимался. Потом я узнала, что на зоне он влез в долги. Говорила с ним об этом, объясняла, что не могу больше отправлять ему такие суммы. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял", - рассказала Стришняя. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. А лидер банды, в которую входил Цеповяз, Сергей Цапок получил пожизненный срок. В июле 2014 года он скончался в СИЗО.

От редакции: Общественность много чего высказала за эти дни - мол, неплохо бы и смертную казнь для таких гадов восстановить... Однако приведённые мною раньше аргументы никто не опроверг: пока в обществе сущестуует иерархия и деньги, как на свободе, так и на зоне, такие мрази будут жрать, как в ресторанах, так уж устроена ФСИН. Чтобы не говорить лишнего в этот раз, предположу и предложу следующее: и такие, как Цеповяз, и такие, как Рыболовлев, и такие, как в Кремле заседают и являются "крышей" для многоликой этой иерархии Братвы, - очень удовлетворительно для нашего общества смотрелись бы только в одном случае, в ГУЛАГе, плечом к плечу восстанавливая социализм. Строя детские сады, заводы, отстраивая оптимизированные больницы.

Только в этом случае, видя, как в поте лица своего, а не пожирая крабов в своих элитных камерах, - видя, как худеют на общественных работах, как в седьмом поту иравляются трудом эти избежавшие смертной казни господа, общество могло бы говорить если не о прощении их, то о минимизации ненависти к ним. Для этого нужно всего-то ничего - совершить Вторую социалистическую революцию, или хотя бы, до неё не доводя, рассказать правду во всевозможных музеях ГУЛАГа о том, как вредные для социалистического общества элементы перевоспитывались в ГУЛАГе, как успешно вредители, шпионы, диссиденты, плечом к плечу с проститутками, убийцами, карманниками - становились нормальными советскими гражданами, трудящимися, а не паразитирующими элементами общества. Уверяю вас - эта правда о ГУЛАГе и возможность оказаться в нём, сильно поменяла бы бытие и действующих киллеров-цеповязов, и потенциальных, и уже сидящих. Зверей можно переделывать в людей - только по-чекистски, в ГУЛАГе, вот наш рецепт. Иначе - они и станут властью, эти звери...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Судебных ошибок 30 %, расправ 50 %
Виктор Николаевичьь написал 09.11.2018 21:24
Давно выяснено, что Цапки не виноваты, ищите кавказский след.
Ответить
(без названия)
romanagarov написал 09.11.2018 20:38
вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/blodoka
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Оптимизация одной подмосковной больницы
Оптимизация одной подмосковной больницы
09.11.2018
Скоро ли грянет глобальная буря?
Скоро ли грянет глобальная буря?
08.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Детоубийца Цеповяз прожирал на самой справедливой "зоне" по сто тысяч в месяц (2)
Новороссия ожидает провокаций СБУ на Азове (1)
На Украине успешно блокировалась партия Рабиновича (1)
"Медузий" скандал разрешился отставкой главреда (0)
Вместо подарков для ветеранов красноярские чинуши затарились бытовой техникой (2)
Контрамарочный тихий взяточник Рыболовлев зацепился блесной за корягу в Монако (3)
Москва Несносная. Модерн в Волковом переулке (1)
США решили изменить правила пребывания на своей территории наступающего пролетариата (4)
Елена Токарева: Катавасия с косноязычными олимпийскими чемпионками обнажила пружины провинциальной коррупции (4)
Заработал новый сайт Информационного Центра Евразийского Бюро Всемирной Федерации Профсоюзов (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Всегда смoтрите пoд нoги
Дарья Митина Дарья Митина: На oткрытии Дней кинo в Дамаске
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Четверть миллиона обреченных
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Исключение США из НАТО
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Настоящие "артисты"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss