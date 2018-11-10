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Московский листок

Приставы воруют детские пособия

Опубликовано 10.11.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

власть жилье
Приставы воруют детские пособия

В ноябре 2018 года началось новое издевательство над жильцами общежития по Ставропольской 17.

Мы уже рассказывали, что жулики незаконно, вопреки ст. 18 закона «О приватизации Жилищного фонда», Указу президента РФ от 10 января 1993 года N 8, захватили этот дом. А что дом по закону должен был передаваться в муниципальный жилой фонд, а на его жильцов (по ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса») должны распространяться права на заключение договора социального найма и приватизацию, так на то у нас в стране и капитализм, чтобы законы защищали только тех, у кого капитал уже наворован.

В итоге Росимуществом, захватившим данный дом, и его марионеточной конторой «Промэксом» были в 2016 году пробиты судебные решения о выселении значительной части жильцов. Однако, благодаря героическому сопротивлению жителей дома, а также поддержке московских коммунистов, реализовать данные решения не удалось. Затем от жильцов пытались отделаться другими способами - им отключали коммуникации, их избивали неизвестные в масках.

8 сентября 2018 года судебные приставы пытались полностью зачистить дом. Молодчики крушили вещи и избивали жильцов. Всех. Включая стариков и детей. Приехавшая полиция побоище не пресекала, меланхолично отвечала жильцам: "Это их профессия!» Впрочем, защитить интересы нанимателя (на данный момент Росимущество нашло для этого другую контору - «МИРЭА») налетчикам не удалось. Кадры «профессиональной» работы приставов были выложены в инет жильцами и группой поддержки в самом начале штурма. Скандал разрастался с каждой минутой. Внезапно кто-то наверху решил, что нельзя грабить народ так громко.

Громилы получили приказ отступить. Жильцы провожали их, крича - «Фашисты!» И вот теперь придумано новое издевательство.

Со сбербанковских карточек жильцов начали списывать деньги. Причём, приставы не брезгуют ничем: ни детскими пособиями, ни пенсиями по инвалидности. Официальное обоснование – штраф за невыполнение решения суда об освобождении жилплощади. В качестве размеров штрафа указывается 5 тысяч.

Реально приставы забрали с каждого жильца сколько смогли, сколько нашли на карте: от 3-х до 22-х тысяч.

11 ноября в 15-00 в доме на Ставропольской 17 начнется встреча детского писателя, члена Союза писателей России Андрея Чувилина с юными читателями. Встреча будет организована в поддержку борьбы жильцов общежития за крышу над головой для себя и своих детей.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1279 написал 10.11.2018 10:52
Токио будет стремиться к тому, чтобы стороны подтвердили декларацию СССР и Японии 1956 года, согласно которой Шикотан и острова Хабомаи должны быть переданы Японии, пишет газета The Mainichi
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/10/11/2018/5be64dea9a7947fb922159bf?from=main
.
Сортирный Карлик, перед тем как сдохнет, нагадит России по полной?
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