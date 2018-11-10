И.о. главы управы упал и умер

И. о. главы муниципального округа Щукино Москвы Сергей Середин, тело которого обнаружили в центре столицы, скончался, по предварительным данным, от сердечной недостаточности. Отмечается, что на теле отсутствовали следы насильственной смерти, была лишь травма от падения.
Печальный случай, конечно. Но возникает вопрос - что, никто не замечал, что глава управы болен? Причем настолько болен, что вот так упал и умер.
Да, внезапная коронарная смерть тоже случается, когда, как говорится, ничто не предвещает. Но случается такое довольно редко. А в обычных случаях заболевание развивается все же постепенно.
И как же хваленые профилактические осмотры, диспансеризации и прочее?
В Москве 250 тысяч смертельно больных
И на что рассчитывать рядовым гражданам, если довольно большие начальники вот так вот умирают буквально на ходу?
А.Б.
а еще- написал 10.11.2018 01:41
стоик1279 написал 10.11.2018 01:26
Виктор Николаевичьб написал 10.11.2018 01:18
Люди не для того годами тренируются на школьных стадионах, спортплощадках, построенных русскими, чтобы работать на заводах.
При совке мусора задавали вопрос каратистам: с какой целью учитесь убивать?
Те милиционеры даже чурок не боялись, и свиновыблюдка нагиева расстреляли, как собаку в городе Новочеркасске.
и остановка написал 10.11.2018 01:13
Заказуха.