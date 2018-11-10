Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

И.о. главы управы упал и умер

Опубликовано 10.11.2018 в разделе комментариев 4

медицина выборы собянин бюджет доходы омс
И.о. главы управы упал и умер

И. о. главы муниципального округа Щукино Москвы Сергей Середин, тело которого обнаружили в центре столицы, скончался, по предварительным данным, от сердечной недостаточности. Отмечается, что на теле отсутствовали следы насильственной смерти, была лишь травма от падения.

Печальный случай, конечно. Но возникает вопрос - что, никто не замечал, что глава управы болен? Причем настолько болен, что вот так упал и умер.

Да, внезапная коронарная смерть тоже случается, когда, как говорится, ничто не предвещает. Но случается такое довольно редко. А в обычных случаях заболевание развивается все же постепенно.

И как же хваленые профилактические осмотры, диспансеризации и прочее?

В Москве 250 тысяч смертельно больных

И на что рассчитывать рядовым гражданам, если довольно большие начальники вот так вот умирают буквально на ходу?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
на спортплощадках круглые сутки горнокопытные россияне тренируются
а еще- написал 10.11.2018 01:41
на футбольных площадках кривоногие кмргизы и таджики-цыгане бегают с мячом,вместо работы,но денежки капают и не хилые,побольше,чем у русскихинженеров,собирающие ракеты и компьютеры.
Ответить
(без названия)
стоик1279 написал 10.11.2018 01:26
кому-то жалко чиновника?
Ответить
ограблен и убит чиновник, любитель мигрантов
Виктор Николаевичьб написал 10.11.2018 01:18
Тот факт, что при нем не было смартфона, однозначно указывает на убийство. Конек борцух - бросок человека и поставленый удар.
Люди не для того годами тренируются на школьных стадионах, спортплощадках, построенных русскими, чтобы работать на заводах.
При совке мусора задавали вопрос каратистам: с какой целью учитесь убивать?
Те милиционеры даже чурок не боялись, и свиновыблюдка нагиева расстреляли, как собаку в городе Новочеркасске.
Ответить
точный удар ладонью в сердце
и остановка написал 10.11.2018 01:13
Специалист поработал из спецслужб.Вырубил мгновенно.
Заказуха.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Оптимизация одной подмосковной больницы
Оптимизация одной подмосковной больницы
09.11.2018
"ЕдРо" победив пенсионеров, взялось за школьников
"ЕдРо" победив пенсионеров, взялось за школьников
10.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
И.о. главы управы упал и умер (4)
Детоубийца Цеповяз прожирал на самой справедливой "зоне" по сто тысяч в месяц (6)
Новороссия ожидает провокаций СБУ на Азове (2)
На Украине успешно блокировалась партия Рабиновича (5)
"Медузий" скандал разрешился отставкой главреда (1)
Вместо подарков для ветеранов красноярские чинуши затарились бытовой техникой (4)
Контрамарочный тихий взяточник Рыболовлев зацепился блесной за корягу в Монако (3)
Москва Несносная. Модерн в Волковом переулке (3)
США решили изменить правила пребывания на своей территории наступающего пролетариата (5)
Елена Токарева: Катавасия с косноязычными олимпийскими чемпионками обнажила пружины провинциальной коррупции (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Чегo нашла
Дарья Митина Дарья Митина: Из жизни насекoмых
Дарья Митина Дарья Митина: Do you speak Azerbaijani?
Дарья Митина Дарья Митина: Всегда смoтрите пoд нoги
Дарья Митина Дарья Митина: На oткрытии Дней кинo в Дамаске
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss