И.о. главы управы упал и умер

И. о. главы муниципального округа Щукино Москвы Сергей Середин, тело которого обнаружили в центре столицы, скончался, по предварительным данным, от сердечной недостаточности. Отмечается, что на теле отсутствовали следы насильственной смерти, была лишь травма от падения.

Печальный случай, конечно. Но возникает вопрос - что, никто не замечал, что глава управы болен? Причем настолько болен, что вот так упал и умер.

Да, внезапная коронарная смерть тоже случается, когда, как говорится, ничто не предвещает. Но случается такое довольно редко. А в обычных случаях заболевание развивается все же постепенно.

И как же хваленые профилактические осмотры, диспансеризации и прочее?

В Москве 250 тысяч смертельно больных

И на что рассчитывать рядовым гражданам, если довольно большие начальники вот так вот умирают буквально на ходу?

А.Б.