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Московский листок

Обыск в квартире главреда "Контрольного выстрела"

Опубликовано 10.11.2018 автором Антон Соколов в разделе комментариев 0

Обыск в квартире главреда "Контрольного выстрела"

Рано утром 9 ноября в квартиру главного редактора "Контрольный выстрел" Романа Василишина прибыла группа сотрудников СБУ для проиведения обыска в квартире в г. Киеве. Как известно, Роман Василишин занимается открыто публицистической деятельностью, активно участвует в общественно-политических мероприятиях в Киеве, является частым и желанным гостем на многих каналах интернет ТВ.

Василишин постоянно проживает в Киеве, открыто публично выступает по псем злободневным вопросам современной политической системы Украины и России.

По результатам обыска были изьята компьютер и телефон. 20 ноября Василишину предписано явиться на беседу к следователю СБУ.

Продолжение следует...



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