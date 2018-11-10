Обыск в квартире главреда "Контрольного выстрела"

Рано утром 9 ноября в квартиру главного редактора "Контрольный выстрел" Романа Василишина прибыла группа сотрудников СБУ для проиведения обыска в квартире в г. Киеве. Как известно, Роман Василишин занимается открыто публицистической деятельностью, активно участвует в общественно-политических мероприятиях в Киеве, является частым и желанным гостем на многих каналах интернет ТВ.

Василишин постоянно проживает в Киеве, открыто публично выступает по псем злободневным вопросам современной политической системы Украины и России.

По результатам обыска были изьята компьютер и телефон. 20 ноября Василишину предписано явиться на беседу к следователю СБУ.

Продолжение следует...