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Московский листок

Под Самарой четверо пострадали на полигоне при взрыве снаряда

Опубликовано 10.11.2018 в разделе комментариев 0

самара минпромторг
Под Самарой четверо пострадали на полигоне при взрыве снаряда

Несколько человек пострадали при инциденте на полигоне под Самарой пятницу, передает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ. "В 15:15 при погрузке малокалиберных боеприпасов, собранных после ЧП в 2013 году, сработал один 23-миллиметровый снаряд. Это самый малый калибр, назвать это взрывом в привычном понимании сложно", - отметили в ведомстве. 

В результате инцидента "три сотрудника получили легкие травмы ног, один сотрудник - травму ног средней тяжести". "Всем своевременно оказана медицинская помощь. Другого вреда людям и имуществу нет", - добавили в пресс-службе. 

"Наиболее вероятная причина несчастного случая - нарушение правил безопасности труда. Обстоятельства уточняются", - сказали в Минпромторге. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел "не в процессе основной производственной деятельности полигона". 

ЧП произошло на территории Приволжского испытательного полигона в районе города Чапаевска, где расположено производство промышленных взрывчатых веществ. 

На место выехала следственно-криминалистическая группа, опрашиваются свидетели и очевидцы. Сотрудники СК РФ начали доследственную проверку. 

ФКП "Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон" - стратегическое предприятие, имеющее статус государственного боеприпасного полигона России, говорится на сайте предприятия. На полигоне проводятся испытания широкой номенклатуры обычных видов боеприпасов, образцов вооружения, военной и специальной техники в системе оценки качества и надежности военной продукции, поставляемой по госзаказу в интересах Минобороны РФ, а также опытных образцов боеприпасов, элементов ракетной и авиационной техники по заказам НИИ и конструкторских бюро. 

18 июня 2013 года на открытой площадке полигона, относящегося к Минпромторгу, произошли пять взрывов с последующим возгоранием. Один человек погиб, более 200 - пострадали. Из опасной зоны были эвакуированы около 7 тысяч жителей поселка Нагорный городского округа Чапаевск. На территории полигона тогда находилось около 11-13 миллионов снарядов.

Так недавно радовались тому, что ВСУ потеряла боеприпасі - а тут и сами, правда, в меньших масштабах...

Напомним, в ночь на 9 октября на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины в районе населенного пункта Ичня Черниговской области начались пожар и взрывы боеприпасов. Среди потерь числятся десятки тонн снарядов тяжелой артиллерии, минометные мины, танковые и гаубичные снаряды, а также реактивные снаряды система залпового огня "Град". 

Пострадавших в результате взрывов боеприпасов нет. Из-за ЧП эвакуировали население из 38 населенных пунктов - всего около 12,5 тыс. человек. 

Президент Украины Петр Порошенко экстренно созвал силовиков и поручил правительству оказать всю необходимую помощь людям в зоне чрезвычайного происшествия. 

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