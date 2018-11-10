Под Самарой четверо пострадали на полигоне при взрыве снаряда

Несколько человек пострадали при инциденте на полигоне под Самарой пятницу, передает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ. "В 15:15 при погрузке малокалиберных боеприпасов, собранных после ЧП в 2013 году, сработал один 23-миллиметровый снаряд. Это самый малый калибр, назвать это взрывом в привычном понимании сложно", - отметили в ведомстве.

В результате инцидента "три сотрудника получили легкие травмы ног, один сотрудник - травму ног средней тяжести". "Всем своевременно оказана медицинская помощь. Другого вреда людям и имуществу нет", - добавили в пресс-службе.

"Наиболее вероятная причина несчастного случая - нарушение правил безопасности труда. Обстоятельства уточняются", - сказали в Минпромторге. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел "не в процессе основной производственной деятельности полигона".

ЧП произошло на территории Приволжского испытательного полигона в районе города Чапаевска, где расположено производство промышленных взрывчатых веществ.

На место выехала следственно-криминалистическая группа, опрашиваются свидетели и очевидцы. Сотрудники СК РФ начали доследственную проверку.

ФКП "Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон" - стратегическое предприятие, имеющее статус государственного боеприпасного полигона России, говорится на сайте предприятия. На полигоне проводятся испытания широкой номенклатуры обычных видов боеприпасов, образцов вооружения, военной и специальной техники в системе оценки качества и надежности военной продукции, поставляемой по госзаказу в интересах Минобороны РФ, а также опытных образцов боеприпасов, элементов ракетной и авиационной техники по заказам НИИ и конструкторских бюро.

18 июня 2013 года на открытой площадке полигона, относящегося к Минпромторгу, произошли пять взрывов с последующим возгоранием. Один человек погиб, более 200 - пострадали. Из опасной зоны были эвакуированы около 7 тысяч жителей поселка Нагорный городского округа Чапаевск. На территории полигона тогда находилось около 11-13 миллионов снарядов.

Так недавно радовались тому, что ВСУ потеряла боеприпасі - а тут и сами, правда, в меньших масштабах...

Напомним, в ночь на 9 октября на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины в районе населенного пункта Ичня Черниговской области начались пожар и взрывы боеприпасов. Среди потерь числятся десятки тонн снарядов тяжелой артиллерии, минометные мины, танковые и гаубичные снаряды, а также реактивные снаряды система залпового огня "Град".

Пострадавших в результате взрывов боеприпасов нет. Из-за ЧП эвакуировали население из 38 населенных пунктов - всего около 12,5 тыс. человек.

Президент Украины Петр Порошенко экстренно созвал силовиков и поручил правительству оказать всю необходимую помощь людям в зоне чрезвычайного происшествия.

Материалы по теме:

Министерство опозоренных

НАТО проводит военные учения по отражению агрессии страны-паука "Муринуса"

В Черниговской области увеличилась интенсивность взрывов на горящем арсенале ВСУ