Порошенко не отпускает Луценко

Петр Порошенко не принял заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко об увольнении, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации президента Украины.

"Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов "за" отставку во время рейтингового голосования)", - пояснили в пресс-службе.

Луценко подтвердил, что продолжает руководить ведомством. В эфире украинского телеканал "Прямой" он пообещал "максимально работать" для обеспечения законности в стране, передает ТАСС.

"Я делал и буду делать все, чтобы закон и справедливость в нашей стране торжествовали", - заявил он. Луценко констатировал, что Порошенко "продлевает его ответственность".

6 ноября Юрий Луценко с трибуны Верховной рады заявил, что подал заявление об отставке из-за ситуации вокруг расследования убийства чиновницы Екатерины Гандзюк. Силовиков обвинили в том, что они не проявляют достаточного рвения. По словам генпрокурора, он не станет терпеть вмешательство в работу правоохранительных органов, а также обвинений в бездействии.

"Я сам рассматриваю эту смерть (Гандзюк) как личное горе, я сам рассматриваю расследование как мое личное обязательство... Обвинения в том, что конкретно Порошенко, Луценко, Аваков и так далее виновны в крови, категорически не воспринимаю", - приводит слова генпрокурора "Корреспондент.net".

7 ноября пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила, что Луценко подал Порошенко заявление о своей отставке.

По Конституции Украины, прокуратуру возглавляет генеральный прокурор, которого назначает и увольняет с должности с согласия Верховной рады президент Украины. Срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет.

В ст. 42 закона Украины "О прокуратуре" сказано, что генеральный прокурор Украины увольняется с административной должности президентом Украины с согласия Верховной рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию. Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.

Напомним, нападение на чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк произошло 31 июля 2018 года - неизвестный плеснул на нее кислоту. В тот момент девушка находилась возле своего дома. После нападения Гандзюк госпитализировали с ожогом 35% поверхности тела, позже ее перевезли в больницу в Киеве. По факту нападения сначала открыли дело по статье хулиганство, которое потом было переквалифицировано на покушение на убийство, а после смерти пострадавшей 4 ноября - на убийство.

С 2010 года Гандзюк была членом общественной организации "Центр политических студий и аналитики "Эйдос", которая занимается борьбой с коррупцией и развитием демократии. В 2016 году активистка стала советником мэра Херсона Владимира Николаенко, а также управделами исполкома городского совета. По одной из версий следствия, на нее напали из-за профессиональной деятельности или гражданской позиции.

На днях Порошенко заявил, что преступление практически раскрыто. "Исходя из той информации, которую мне предоставили по моей просьбе представители правоохранительных органов, это преступление уже в значительной мере раскрыто. Найдены убийца, помощники, которые признались, задержан организатор", - сказал президент Украины. Порошенко добавил, что в настоящее время рассматриваются примерно 20 версий, и ни одна из них не будет отброшена при расследовании.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организатор и исполнители преступления практически установлены, силовики работают над установлением заказчиков.

От редакции: Все так переживают за Гандзюк - а что со снайперами, палившими по Евромайдану-то? Кто ухандокал "небесную сотню"? Что - других нераскрытых убийств мало на Украине? Так что кокетство Луценко, который и не собирался никуда уходить - вряд ли уместно при таком грузе "висяков". Политически невыгодные национал-озабоченному режиму процессы - "зависли" в генпрокуратуре или даже на стадии подготовки. Причём могли бы хоть часть судов провести как открытые процессы - того же Сашко Билого убийц судили бы, например. Но слишком близки тут убийцы, заказчики и действующая власть. Одна банда-то.

Д.Ч.

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