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Московский листок

Россия угрожает Прибалтике гречкой и пшеницей

Опубликовано 10.11.2018 в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Россия угрожает Прибалтике гречкой и пшеницей

В литовском сейме произошел скандал из-за роста импорта гречихи и других злаков из "враждебной" России, пишет Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу парламента. Согласно данным таможенной службы Литвы, за десять месяцев республика импортировала 16 763 тонны пшеницы, 15 088 тонн из которых были закуплены у России. 

"Наше правительство, несмотря на враждебные действия России, льстит ей и закупает не только удобрения, но и гречку с пшеницей, хотя у нас есть возможность привозить эти культуры из Украины или других стран", — заявил депутат Казис Старкявичюс.

Политик также призвал Минсельхоз предпринять "конкретные шаги для защиты интересов аграриев". По мнению парламентария, недостающие гречневые и другие злаки следует закупать у "дружественных государств".

***

Весьма странное понимание "свободного рынка", однако.

Нам все 90-е дули в уши про различные свободы на западе и, соответственно, про множество несвобод у нас. Под это дело развели Горбачева и его дебильное окружение на безвозмеждную передачу республик Прибалтики "в Европу" - напомню, это произошло до распада СССР, советское руководство зачем-то позволило провести в республиках референдумы о независимости, и по их итогам признала независимость этих бывших советских республик.

Несмотря на то, что в 1940-м году тоже проводились референдумы о вхождении в СССР, но почему-то они были признаны "неправильными". Хотя режимы, установившиеся в прибалтийских государствах к началу 40-х годов, никак нельзя было назвать демократическими. А по сути они были союзными нацистской Германии. И вот эти режимы и восстанавливались в правах после выхода Прибалтики из СССР.

Естественно, последовала жесткая десоветизация, вплоть до тюремных сроков старикам героям войны - и прославление местных нацистов вроде Йонаса Норейки. По приказу Норейки во время Холокоста евреев сгоняли в Шауляйское гетто, а потом Норейка отдал приказ «расстрелять всех до одного».

Естественно, что для "некоренного" населения Прибалтики (кстати, тоже голосовавшего на референдумах за выход из СССР), которых, в полном соотвествии с западной традицией считали потомками "оккупантов", был устроен апартеид. Структуры ЕС и ООН немного повозмущались "издержками молодой демократии", но приняли прибалтийские государства и в ЕС, и в НАТО.

Зачем в НАТО? Оказывается, для защиты от "российской угрозы"!

Была ли угроза? До сих пор подтвердить ее никому еще не удавалось. Собственно, "угрозой" считается само существование России к востоку от Прибалтики. Но устранить ее пока не получается.

Четверть века Прибалтика жила за счет транзитной торговли с Россией, все остальное - промышленность, сельское хозяйство было демократически угроблено. Сейчас объем торговли снизился - не выгодно, неудобно. К тому же местные политики постоянно шантажируют российскую сторону разными проблемами с этим транзитом, за счет которого они, собственно, и живут. Кому это понравится?

Вот и сейчас, с гречкой этой... Официально литовские политики предлагают ограничить торговлю с Россией по сугубо политическим мотивам. Свободная, независимая Литва ест русский хлеб и продолжает кусать руку, которая ее кормит. 

Да, в современном мире благодетелем считается не тот, кто поставляет тебе хлеб, а тот, кто его у тебя покупает. Но это - перевернутая логика. Как только хлеба становится меньше, чем ртов, выясняется, что рынок легко регулирует доступ к хлебу - ценой. Нет денег - меньше кушай... На прилавках теперь хлеба всегда вдоволь. А вот в желудках... 

Впрочем, депутаты никогда не голодают, даже в самых голодающих африканских странах. А Прибалтика пока еще не голодает, так что... Однако закупает пшеницу и гречку, а вовсе не устриц. Я так понимаю, не слишком жирно кушают, а?

Кстати, в "оккупированном" Крыму, спустя 100 лет снова производят устриц в товарных объемах. И практически ничего не завозят с Украины. Пора бороться с оккупантами, пора.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1279 написал 10.11.2018 12:58
между народами России и Прибалтики хорошие отношения - у них общий враг - Сионизм?
.
А чекисты , участвовавшие в убийствах коренных народов, должны быть расстреляны?
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НАТО это гнилые понты гейропейцев. Поэтому США больше не хочет это финансировать.
Ташкентский написал 10.11.2018 12:38
Прибалтика это страны для политических преступников со всего СНГ. Там хорошо обосновались наши Узбеки. Бывший председатель СНБ (бывшее КГБ) Рустам Иноятов, его семья и вся силовая верхушка коррумпированной власти Узбекистана имеет недвижимость и счета в Латвии.
-
Зачем в НАТО? А кто будет охранять политических беглых преступников со всего СНГ? Или есть еще наивные простачки, думающие, что НАТО нужно для противостояния в открытой ядерной войне с Россией?
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