Для населения Украины тепло в домах подорожает на треть

На Украине может пропасть отопление из-за повышения тарифа для частных лиц, опасаются аналитики. «Киевтеплоэнерго» с 1 декабря намерен на 32% повысить тариф на производство теплоэнергии для населения.

По данным УНИАН, не исклбчено повышение и для религиозных организаций. Изменение тарифов связано с тем, что с 1 ноября, согласно постановлению правительства, выросли цены на природный газ.

Ранее в «Укртрансгазе» сообщили, что к началу сезона отбора в подземных резервуарах накоплен рекордный за последние шесть лет объем топлива.

Напомним, в Киеве уже с октября рассматривают возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, содержать сети, подогревать и транспортировать воду по трубам — это дорого, передает ТАСС.

Градоначальник назвал Киев единственным городом в Восточной Европе, где горячую воду распределяют централизованно. «В европейских странах, в Соединенных Штатах тепловодоснабжение — это котельные, это бойлерные, которые находятся в отдельных домах или квартирах», — пояснил Кличко.

От редакции: Тут важно уловить саму схему подрожания привычных коммунальных услуг, без которых не обходилась до сих пор ни одна советская или даже постсоветская зима - правда, финансовых проблем это с собой не приносило. Итак, речь идёт всего лишь о работающих в квартирах батареях. Всё тем же газом греется вода и подаётся по стоякам. Да, когда газ был общим, то есть советским - всё было проще - теперь попадающий на территорию Украины газ якобы там какими-то реверсами-треверсами, из Польши или чуть ли не из Германии "попадает" в дома киевлян и других украинцев... Идиотизм? Конечно, и именно поэтому мы, коммунисты, говорили и будем говорить: Газпром и есть один из основных внешнеполитических игроков в РФ, который довёл до нынешней вражды, и он же, монополизировав общий (то есть и украинский) газ, дерёт теперь втридорога как с жителей Подмосковья и других потребителей сжиженного газа, так и с "братьев-славян".

Рост цен на газ для Украины - с самого начала, с "газовых войн" нулевых годов был волюнтаризмом силовигархии, монополиста, который пользуется постсоветской раздробленностью народов для личного обогащения. От того, что советский газ присвоил себе Газпром - плохо и Украине, и российскому потребителю. Поэтому говорить теперь "наш газ" - это издеваться над здравым смыслом. Это не наш, это УКРАДЕННЫЙ у нас газ - который теперь нам же и продают господа Миллер и прочие "питерские" друзья Чубайса. Делать в этой ситуации можно - что украинцам, что нам, - только совместную революцию, национализируя богатства недр. Иначе всё за то же тепло с и без того обедневших и граждан РФ, и граждан Украины - будут драть с каждым годом всё больше новые "собственники" советской инфраструктуры. Что там, что тут, ибо само понятие "там" - навязанная нам иллюзия. Это всё у нас дома происходит, обыкновенная жизнь, обустроенная созидателями социализма в СССР - становится не по карману обыкновенным трудящимся. И только они смогут изменить положение это - никакие буржуазные власти, ни "постмайданные", ни "домайданные" не будут улучшать жизнь класса, который они теснили и теснить будут.

Д.Ч.

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