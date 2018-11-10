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Московский листок

Для населения Украины тепло в домах подорожает на треть

Опубликовано 10.11.2018 в разделе комментариев 3

украина газпром кризис газ евромайдан отопительный сезон
Для населения Украины тепло в домах подорожает на треть

На Украине может пропасть отопление из-за повышения тарифа для частных лиц, опасаются аналитики. «Киевтеплоэнерго» с 1 декабря намерен на 32% повысить тариф на производство теплоэнергии для населения. 

По данным УНИАН, не исклбчено повышение и для религиозных организаций. Изменение тарифов связано с тем, что с 1 ноября, согласно постановлению правительства, выросли цены на природный газ. 

Ранее в «Укртрансгазе» сообщили, что к началу сезона отбора в подземных резервуарах накоплен рекордный за последние шесть лет объем топлива.

Напомним, в Киеве уже с октября рассматривают возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, содержать сети, подогревать и транспортировать воду по трубам — это дорого, передает ТАСС. 

Градоначальник назвал Киев единственным городом в Восточной Европе, где горячую воду распределяют централизованно. «В европейских странах, в Соединенных Штатах тепловодоснабжение — это котельные, это бойлерные, которые находятся в отдельных домах или квартирах», — пояснил Кличко. 

От редакции: Тут важно уловить саму схему подрожания привычных коммунальных услуг, без которых не обходилась до сих пор ни одна советская или даже постсоветская зима - правда, финансовых проблем это с собой не приносило. Итак, речь идёт всего лишь о работающих в квартирах батареях. Всё тем же газом греется вода и подаётся по стоякам. Да, когда газ был общим, то есть советским - всё было проще - теперь попадающий на территорию Украины газ якобы там какими-то реверсами-треверсами, из Польши или чуть ли не из Германии "попадает" в дома киевлян и других украинцев... Идиотизм? Конечно, и именно поэтому мы, коммунисты, говорили и будем говорить: Газпром и есть один из основных внешнеполитических игроков в РФ, который довёл до нынешней вражды, и он же, монополизировав общий (то есть и украинский) газ, дерёт теперь втридорога как с жителей Подмосковья и других потребителей сжиженного газа, так и с "братьев-славян".

Рост цен на газ для Украины - с самого начала, с "газовых войн" нулевых годов был волюнтаризмом силовигархии, монополиста, который пользуется постсоветской раздробленностью народов для личного обогащения. От того, что советский газ присвоил себе Газпром - плохо и Украине, и российскому потребителю. Поэтому говорить теперь "наш газ" - это издеваться над здравым смыслом. Это не наш, это УКРАДЕННЫЙ у нас газ - который теперь нам же и продают господа Миллер и прочие "питерские" друзья Чубайса. Делать в этой ситуации можно - что украинцам, что нам, - только совместную революцию, национализируя богатства недр. Иначе всё за то же тепло с и без того обедневших и граждан РФ, и граждан Украины - будут драть с каждым годом всё больше новые "собственники" советской инфраструктуры. Что там, что тут, ибо само понятие "там" - навязанная нам иллюзия. Это всё у нас дома происходит, обыкновенная жизнь, обустроенная созидателями социализма в СССР - становится не по карману обыкновенным трудящимся. И только они смогут изменить положение это - никакие буржуазные власти, ни "постмайданные", ни "домайданные" не будут улучшать жизнь класса, который они теснили и теснить будут.

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
И когда эти хохлы уже замерзнут? написал 10.11.2018 17:37
Моришь их моришь , а они все равно греются русским газом , купленным в европах за пол цены. Обидно , панимаешь...
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(без названия)
стоик1278 написал 10.11.2018 17:32
потомки-олигархи-сионисты извергов-сионистов типа Троцкого, Кагановича, Гайдара...продолжают геноцид славян, начатый в 1917?
.
Сионисты-большевики уничтожили десятки миллионов славян, наиболее активных и самстоятельных, а их выродки-олигархи добивают оставшихся?
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(без названия)
ампиртоь написал 10.11.2018 17:23
Квитанции петербуржцев из-за отопления выросли сразу на 50% - https://neva.today/news/kvitancii-peterburzhcev-iz-za-otopleniya-vyrosli-srazu-na-50-161366/
.
Впрочем, коммунистов это не волнует - коммунисты волнуются за Украину. И хотя Украина неизменно посылает по известному адресу из трех букв и путлерастких коммунистов, и разнообразных лолит, и гундяевских попов, волнение за Украину не ослабевает.
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