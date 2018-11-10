Киллер-геймер Росляков был одиночкой

Студент Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в керченском политехническом колледже 17 октября, действовал в одиночку. К такому выводу пришли в Следственном комитете (СК) РФ на основании "имеющихся данных", говорится на сайте ведомства. О ходе расследования главе СК Александру Бастрыкину было доложено накануне на оперативном совещании в Симферополе.

"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия", - сообщили в пресс-службе СК. Исходя из этого следствие считает, что у Рослякова не было сообщников.

Сейчас детально исследуется личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен подробный психологический портрет. Назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. По делу допрошены 650 человек.

17 октября 18-летний студент Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой колледжа, а затем принялся расстреливать студентов и преподавателей. Погибли 20 человек, около 50 были госпитализированы. Росляков покончил с собой в библиотеке. По факту нападения сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

После атаки на колледж были предположения, что Росляков действовал не один. Так, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с МК высказывал мнение, что произошедшее было не "спонтанной бойней, устроенной слетевшим с катушек молодым человеком", а "подготовленным и четко спланированным терактом".

Эксперт также допустил, что нападавших могло быть как минимум двое: "Один стрелял, другой совершил дистанционный подрыв. По таймингу мы видим, что один человек все эти зверства в керченском политехе совершить не мог".

На жутких кадрах с камер видеонаблюдения из колледжа видно, что Росляков перед взрывом и расстрелом дважды контактировал с одним и тем же молодым человеком, причем последний предположительно видел, как убийца готовил к взрыву бомбу в своем рюкзаке.

О том, что у Рослякова могли быть сообщники, говорил и глава Крыма Сергей Аксенов. Он отмечал, что непосредственно во время нападения студент действовал один, но выражал сомнение в том, что Росляков мог самостоятельно подготовиться к атаке.

Владислав Росляков незадолго до трагедии сжег на пустыре личные вещи, которые могут пролить свет на причины расстрела. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах. Среди уничтоженных Росляковым вещей были, предположительно, ноутбук, мобильный телефон, книги религиозного содержания, а также страницы тетрадок из учебного заведения. Также на пустыре примерно в 150 метрах от дома найден нож и пустая банка от оружейного масла. Все вещдоки описаны и отправлены на экспертизы.

Как ранее сообщала "РГ", заброшенные здания на пустыре рядом со стадионом Росляков использовал как место для тренировок перед нападением на колледж. По одной из версии, там отрабатывал навыки стрельбы и тестировал самодельно изготовленные взрывные устройства. Несколько пней деревьев опалены, как от пожара.

Ранее Росляков купил 150 патронов к охотничьему ружью в одном из оружейных магазинов Керчи. Также он прошел шестичасовую программу обучения правилам безопасного обращения с оружием в одном из частных учреждений дополнительного профессионального образования по подготовке частных охранников.

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