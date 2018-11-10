Эрдоган не знает, кто именно убийца Кашогги, но уверен, что он среди 18 задержанных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных в Саудовской Аравии есть убийца журналиста Джамаля Хашкуджи. Его цитирует издание Daily Saba в субботу, 10 ноября.

«15 человек, которые прибыли в Стамбул и которые находятся среди 18 задержанных саудовскими властями, точно знают, кто убил Джамаля Хашкуджи и где его тело. Саудовская Аравия может узнать это, заставив говорить этих людей», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер выразил уверенность, что убийца находится среди них. «Нет нужды искать его где-то еще», — добавил он.

В начале ноября Эрдоган заявил, что приказ об убийстве журналиста был отдан «из самых высоких уровней» саудовского правительства. При этом он подчеркнул, что не верит в причастность к преступлению короля.

Саудовцы пытались инсценировать выход журналиста Джамаля Хашогги из здания генконсульства страны в Стамбуле после его убийства. На видео попал оперативник, который вышел из здания диппредставительства под видом Хашогги.

CNN со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника публикует кадры из видео, на котором похожий на убитого журналиста человек покидает здание. На нем одежда Хашогги, за исключением ботинок, он в очках и с поддельной бородой.

По данным телеканала, мужчину зовут Мустафа аль Мадани. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он приехал в генконсульство вместе с группой подозреваемых в убийстве за три часа до прихода Хашогги.

Спустя почти три недели после пропажи американского журналиста, 20 октября, власти Саудовской Аравии признали, что Хашогги был задушен в ходе драки и что произошло это именно в генконсульстве страны в Стамбуле. По делу убийства уже задержаны 18 человек, несколько сотрудников разведки уволены.

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