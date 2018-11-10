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Московский листок

В Дейр-эз-Зоре коалиция под командованием США разбомбила не менее 26 сирийцев

Опубликовано 10.11.2018 в разделе комментариев 0

сша террор сирия коалиция
В Дейр-эз-Зоре коалиция под командованием США разбомбила не менее 26 сирийцев

В результате авиаудара возглавляемой США коалиции в провинции Дейр-эз-Зор погибли 26 мирных жителей. Как сообщает SANA, удар был нанесен по району Хавама в городе Хаджин. Источник агентства отметил, что число погибших, вероятно, возрастет. 

5 ноября агентство сообщало, что международная коалиция применила белый фосфор во время атаки по Хаджину. Местные источники рассказали, что в результате удара погибли местные жители, среди них — минимум трое детей. 

В начале ноября Минобороны России заявляло, что боевики привезли в Сирию емкости с хлором. По информации ведомства, боевики намерены использовать хлор для инсценировки применения сирийскими властями химического оружия против мирных граждан. 

Неделей ранее официальный представитель коалиции полковник Шон Райан назвал «полной ложью» обвинения агентства в авиаударах с использованием белого фосфора.

Напомним, в свою очередь в международной коалиции, действующей на территории Сирийской Арабской Республики (САР), и ранее подтверждали, что в ночь на понедельник Иран нанес ракетный удар по целям в САР. Об этом 1 сентября сообщил «РИА Новости» представитель возглавляемой США коалиции Шон Райан. 

По его словам, Иран не предупредил о готовящейся атаке. Командование в настоящее время оценивает, была ли угроза для военных коалиции и нанесен ли ущерб ее структурам. 

Ранним утром понедельника Корпус стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по организаторам теракта в иранской Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии.  

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