В Дейр-эз-Зоре коалиция под командованием США разбомбила не менее 26 сирийцев

В результате авиаудара возглавляемой США коалиции в провинции Дейр-эз-Зор погибли 26 мирных жителей. Как сообщает SANA, удар был нанесен по району Хавама в городе Хаджин. Источник агентства отметил, что число погибших, вероятно, возрастет.

5 ноября агентство сообщало, что международная коалиция применила белый фосфор во время атаки по Хаджину. Местные источники рассказали, что в результате удара погибли местные жители, среди них — минимум трое детей.

В начале ноября Минобороны России заявляло, что боевики привезли в Сирию емкости с хлором. По информации ведомства, боевики намерены использовать хлор для инсценировки применения сирийскими властями химического оружия против мирных граждан.

Неделей ранее официальный представитель коалиции полковник Шон Райан назвал «полной ложью» обвинения агентства в авиаударах с использованием белого фосфора.

Напомним, в свою очередь в международной коалиции, действующей на территории Сирийской Арабской Республики (САР), и ранее подтверждали, что в ночь на понедельник Иран нанес ракетный удар по целям в САР. Об этом 1 сентября сообщил «РИА Новости» представитель возглавляемой США коалиции Шон Райан.

По его словам, Иран не предупредил о готовящейся атаке. Командование в настоящее время оценивает, была ли угроза для военных коалиции и нанесен ли ущерб ее структурам.

Ранним утром понедельника Корпус стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по организаторам теракта в иранской Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии.

Новости по теме:

Объявить Сирию в состоянии войны с НАТО и США

Израиль признал, что бомбил Сирию еще 10 лет назад

Израиль продолжит бомбардировки "замирённой" Путиным Сирии

Девятнадцать заложников "побеждённых" игиловцев освобождены в Пальмире

Более двух сотен массовых захоронений жертв игиловцев обнаружено в Ираке

"Замирённую" Путиным Сирию обстреливают все, кому не лень, включая исламистов