Пьяные "сбройлеры" в Донбассе возвращаясь с горилкой, подорвались на собственной мине

В Донбассе на мине подорвались двое бойцов 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов на брифинге.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 ноября возле населенного пункта Верхнеторецкое. По его словам, украинские силовики, отмечавшие предстоящий уход с передовой, отправили двух сослуживцев в магазин за алкоголем.

«Боевики отклонились от установленного маршрута и подорвались на собственной мине», — сказал Безсонов.

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР добавил, что в результате взрыва погиб один военнослужащий, второй получил тяжелые ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе, вспыхнувшая после госпереворота в Киеве, длится с 2014 года. Украина, вероятно, прекращать военный конфликт не намерена. Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе обсуждается контактными группами в Минске. Однако принятые договорённости Киевом демонстративно не выполняются.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за четыре года боевых действий небоевые потери ВСУ в Донбассе составили 2700 человек, включая погибших и пострадавших. Об этом он рассказал 27 октября в интервью «Зеркалу Украины».

«За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай — болезни, 318 — ДТП, 177 — несчастные случаи, 175 — отравление (алкоголем, наркотиками), 172 — неосторожное обращение с оружием, 101 — нарушение мер безопасности, 228 — убийства, 615 — самоубийства», — сказал Матиос.

Тем временем руководство Службы безопасности Украины (СБУ) готовится к диверсиям в Азовском море. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. По его словам, у украинских силовиков есть несколько вариантов для провокаций.

Руководство СБУ планирует эскалацию напряженности в регионе и разрабатывает несколько сценариев для провокаций, чтобы организовать вторжение с моря на территорию республики, пояснил Басурин. По его словам, спецслужбы Киева готовы на радикальные шаги вплоть до «затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного». Провокации следует ожидать в первой половине 2019 года, отметил замначальника управления Народной милиции.

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