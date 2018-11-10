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Московский листок

Пьяные "сбройлеры" в Донбассе возвращаясь с горилкой, подорвались на собственной мине

Опубликовано 10.11.2018 в разделе комментариев 1

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Пьяные "сбройлеры" в Донбассе возвращаясь с горилкой, подорвались на собственной мине

В Донбассе на мине подорвались двое бойцов 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов на брифинге.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 ноября возле населенного пункта Верхнеторецкое. По его словам, украинские силовики, отмечавшие предстоящий уход с передовой, отправили двух сослуживцев в магазин за алкоголем.

«Боевики отклонились от установленного маршрута и подорвались на собственной мине», — сказал Безсонов.

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР добавил, что в результате взрыва погиб один военнослужащий, второй получил тяжелые ранения. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе, вспыхнувшая после госпереворота в Киеве, длится с 2014 года. Украина, вероятно, прекращать военный конфликт не намерена. Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе обсуждается контактными группами в Минске. Однако принятые договорённости Киевом демонстративно не выполняются.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за четыре года боевых действий небоевые потери ВСУ в Донбассе составили 2700 человек, включая погибших и пострадавших. Об этом он рассказал 27 октября в интервью «Зеркалу Украины». 

«За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай — болезни, 318 — ДТП, 177 — несчастные случаи, 175 — отравление (алкоголем, наркотиками), 172 — неосторожное обращение с оружием, 101 — нарушение мер безопасности, 228 — убийства, 615 — самоубийства», — сказал Матиос. 

Тем временем руководство Службы безопасности Украины (СБУ) готовится к диверсиям в Азовском море. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. По его словам, у украинских силовиков есть несколько вариантов для провокаций. 

Руководство СБУ планирует эскалацию напряженности в регионе и разрабатывает несколько сценариев для провокаций, чтобы организовать вторжение с моря на территорию республики, пояснил Басурин. По его словам, спецслужбы Киева готовы на радикальные шаги вплоть до «затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного». Провокации следует ожидать в первой половине 2019 года, отметил замначальника управления Народной милиции. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Чья бы корова мычала.... :) написал 10.11.2018 21:25
Парнокопытия. Оккупированный русаками немецкий сакральный город Кенигсберг ( Калининград). Трезвые дети подорвались на скрепных минах.
Один ребенок погиб, двое с осколочными ранениями доставлены в детскую областную больницу.
https://m.samara.kp.ru/daily/26824/3862293/
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