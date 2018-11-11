Выписывают умирать? Или особенности реформируемой медицины

К автору материала обратились жильцы дома (бывшего общежития) по адресу ул. 50 лет Октября дом 2, корпус 1 (Москва).
Они сообщили, что их соседка Прищепа Наталья Васильевна (1951 года рождения) была 17 октября госпитализирована с инсультом в больницу № 31. 30 октября, после второго инсульта, ее перевели в реанимацию. А 12 ноября Н.В. Прищепу собираются уже выписать из больницы домой. Отметим, что, в настоящий момент, Наталья Васильевна практически не может говорить (произносит несколько слов), а также ходить (парализована правая сторона).
Лечащий врач сообщил, что записал ее в реабилитационный центр, но ждать госпитализации туда нужно две-три недели. В настоящее время лечащий врач требует от соседей Натальи Васильевны, что бы они забрали ее на это время домой. Подчеркиваю, от соседей, потому что родственников, способных обеспечить присмотр, у Натальи Васильевны нет.
«Выписывают УМИРАТЬ??? Условия проживания- жутчайшие!!!! 29 комнатная коммунальная квартира, без душа, до кухни более 100м, до туалета-200м, не ходячему человеку - смерть!!!», - комментируют ситуацию жильцы.
Что тут еще можно сказать? Если такое происходит еще задолго до завершения медицинской реформы, то что будет когда она подойдет к финалу? Людей будут отправлять из больницы на следующий день после реанимации? На следующий день после инсульта? Или может просто диспетчера будут консультировать соседей по телефону, как правильно проводить реанимационные мероприятия?
стоик1281 написал 11.11.2018 00:58
СССР, где все живое выжигали, остальным платили поровну, но мало - чтобы могли работать и гибнуть в "интернациональных" войнах?
.
Теперь Россия сионистам интересна только как дойная корова, поэтому коренные народы надо ускоренно уничтожать?
читатель написал 11.11.2018 00:56
А портить скрепную статистику нельзя, врачей за это примий лишают.