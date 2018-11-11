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Московский листок

Выписывают умирать? Или особенности реформируемой медицины

Опубликовано 11.11.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 2

медведев правительство
Выписывают умирать? Или особенности реформируемой медицины

К автору материала обратились жильцы дома (бывшего общежития) по адресу ул. 50 лет Октября дом 2, корпус 1 (Москва).

Они сообщили, что их соседка Прищепа Наталья Васильевна (1951 года рождения) была 17 октября госпитализирована с инсультом в больницу № 31. 30 октября, после второго инсульта, ее перевели в реанимацию. А 12 ноября Н.В. Прищепу собираются уже выписать из больницы домой. Отметим, что, в настоящий момент, Наталья Васильевна практически не может говорить (произносит несколько слов), а также ходить (парализована правая сторона).

Лечащий врач сообщил, что записал ее в реабилитационный центр, но ждать госпитализации туда нужно две-три недели. В настоящее время лечащий врач требует от соседей Натальи Васильевны, что бы они забрали ее на это время домой. Подчеркиваю, от соседей, потому что родственников, способных обеспечить присмотр, у Натальи Васильевны нет.

«Выписывают УМИРАТЬ??? Условия проживания- жутчайшие!!!! 29 комнатная коммунальная квартира, без душа, до кухни более 100м, до туалета-200м, не ходячему человеку - смерть!!!», - комментируют ситуацию жильцы.

Что тут еще можно сказать? Если такое происходит еще задолго до завершения медицинской реформы, то что будет когда она подойдет к финалу? Людей будут отправлять из больницы на следующий день после реанимации? На следующий день после инсульта? Или может просто диспетчера будут консультировать соседей по телефону, как правильно проводить реанимационные мероприятия?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1281 написал 11.11.2018 00:58
В свое время сионистам нужна была Россия для плацдарма для войны с Человечеством - поэтому сделали СССР ?
СССР, где все живое выжигали, остальным платили поровну, но мало - чтобы могли работать и гибнуть в "интернациональных" войнах?
.
Теперь Россия сионистам интересна только как дойная корова, поэтому коренные народы надо ускоренно уничтожать?
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все в порядке!
читатель написал 11.11.2018 00:56
Когда эти люди были здоровые и богатые, у них не было времени поддержать завоевания Октября. Было: человек человеку - друг, товарищ и брат. Стало: человек человеку - волк. Что заказывали, то и получили: никто никому ничего не должен.
А портить скрепную статистику нельзя, врачей за это примий лишают.
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