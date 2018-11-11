Выписывают умирать? Или особенности реформируемой медицины

К автору материала обратились жильцы дома (бывшего общежития) по адресу ул. 50 лет Октября дом 2, корпус 1 (Москва).

Они сообщили, что их соседка Прищепа Наталья Васильевна (1951 года рождения) была 17 октября госпитализирована с инсультом в больницу № 31. 30 октября, после второго инсульта, ее перевели в реанимацию. А 12 ноября Н.В. Прищепу собираются уже выписать из больницы домой. Отметим, что, в настоящий момент, Наталья Васильевна практически не может говорить (произносит несколько слов), а также ходить (парализована правая сторона).

Лечащий врач сообщил, что записал ее в реабилитационный центр, но ждать госпитализации туда нужно две-три недели. В настоящее время лечащий врач требует от соседей Натальи Васильевны, что бы они забрали ее на это время домой. Подчеркиваю, от соседей, потому что родственников, способных обеспечить присмотр, у Натальи Васильевны нет.

«Выписывают УМИРАТЬ??? Условия проживания- жутчайшие!!!! 29 комнатная коммунальная квартира, без душа, до кухни более 100м, до туалета-200м, не ходячему человеку - смерть!!!», - комментируют ситуацию жильцы.

Что тут еще можно сказать? Если такое происходит еще задолго до завершения медицинской реформы, то что будет когда она подойдет к финалу? Людей будут отправлять из больницы на следующий день после реанимации? На следующий день после инсульта? Или может просто диспетчера будут консультировать соседей по телефону, как правильно проводить реанимационные мероприятия?