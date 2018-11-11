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Московский листок

"Единоросска" Глацких как зеркало антисоциальной политики Путина

Опубликовано 11.11.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
"Единоросска" Глацких как зеркало антисоциальной политики Путина

А ведь бывал я десятки раз в пос. Лесной, откуда вылупилась эта чувырла и фаворитка свердловского губернатора Куйвашева, наделавшая столько шума.

После всего сказанного и написанного не стал бы добавлять свои «пять копеек», если бы не вопросы в соцсетях: «Откуда такие стервы берутся?»

Город Лесной - это, собственно, «запретка», которая в советские времена назвалась «Свердловск-45», а у жителей окрестных городов и сел почему-то «Семерка».

Само ЗАТО примыкает к г.Нижняя Тура, от которого отделено рядами колючей проволоки. Почему, к примеру, жители нашего города горняков Качканар ездили сюда? Потому что снабжение здесь было гораздо лучше. Если, допустим, деткам своих друзей я вез апельсины из Москвы, то здесь их «выбрасывали» постоянно.

Снабжение в самой «запретке», полагаю, было еще лучше. И вот почему. Качканарские врачи давно говорили, что в ней производится что-то «связанное с атомом» и потому неслучаен рост числа онкологических заболеваний. Как пишет Википедия, там находится «комбинат, который занимается разделением изотопов урана».

Не верить нельзя. Несколько дорогих и близких мне людей и знакомых рак свел в могилу. Когда бабушку 75 лет - это еще вроде как понятно. Но когда женщину 45 лет - это ужасно. Приятеля моего на тот свет отправил, с которым мы выпили не один литр первача на тех самых апельсиновых корочках.

За колючей проволокой в том «атомном» поселке в 1989 году в состоятельной семье крутых кооператоров и родилась нынешняя «детоненавистница».

Как отмечают СМИ, после развала СССР ее папа стал вице-мэром, а после и мэром Лесного. Потом ушел совсем в крупный бизнес.

Сразу вспоминается куплетик из забойной песни группы «Комбинация» той поры «Московская прописка». «Городок наш ничего - от Москвы далеко. Скучно так, хоть волком вой от томатных соков».

Вам понятно теперь, что девочка Оля всеми фибрами и жабрами рвалась на волю из-за колючей проволоки. Гимнастика? Почему нет? Гимнастика как раз в те поры была очень популярна в школах и заводских Домах культуры.

А с таким «урановым» папой ей ничего не стоило попасть к лучшим тренерам страны по художественной гимнастике. Закончила спортивную карьеру в 2004 г.

А дальше чиновничья карьера и вступление по должности «Партию жуликов и воров». Если кого интересуют подробности ее биографии - их в Сети предостаточно.

Трудоустройство спортивных звезд после завершения карьеры - тема отдельная. Навку, например, подложили под пресс-секретаря. Но если вы думаете, что она умнее - не думайте.

Мы же с Вами должны помнить, что «ПЖиВ» как политическая оболочка олигархата и (коррумпированного) чиновничества создавалась как раз для того, чтобы лишить «дорогих руссиян» остатков социальных завоеваний, прав и свобод. Которые еще не удалось отобрать узурпировавшему власть «расстрельщику» Ельцину.

Отсюда законы о купле-продаже земли, лишении граждан советских льгот, Жилищный, Трудовой, Лесной, Водный кодексы и т.п. мерзости.

Россия вымирала со скоростью почти 1 млн. человек в год, и эту «приятную» тенденцию надо было сохранить. На словах говорилось одно, а на деле все наоборот.

Уже 3 января 2000 г. г-н Путин в должности премьера, и.о. президента и кандидата в президенты «забодал» (наложил вето) на закон о поддержке многодетных семей. Почему? Потому что понятия «многодетная семья» вообще не должно было быть в российском законодательстве.

В феврале 2000 г. одноклассница моей дочери Юля произвела на свет… сразу четверых близнецов. В Институте акушерства и гинекологии ей предлагали «удалить» хотя бы два зародыша, но она заявила: «Буду рожать!»

В Европе, говорят, такую «рекордсменку» подняли бы на щит, сделали лицом фирм по производству одежды, обуви, сладостей. Но не в нефтегазодобывающей России.

Куда нести ребятишек, если жили они с мужем и сыном тесной комнатке в общаге? Как раз в это время ее организация КЭЧ сдавала 6-этажный жилой дом. Первое, что счастливая мама услышала от начальства: «Мы тебя рожать не заставляли». Чувствуете знакомые нотки?

В 2005 г. г-н Путин установил ежемесячное детское пособие на ребенка до 16 лет в размере… (не падайте со стула) 76 руб. и спихнул их выплату на плечи нищих регионов. Дескать, пусть платят хоть тыщу рулей в месяц. А те и разбежались. Сегодня по стране, кроме Москвы и Невской столицы, это 400-600 руб. На ребенка до 16 лет.

Для усиления вымираемости населения и удара по лучшему в мире здравоохранению в 2004 году г-н Путин назначил главой Минздрава высочайшего проходимца Зурабова, не имевшего никакого отношения к медицине. Через три года на его место поставил бухгалтера-счетовода Голикову, каковая за свои авантюрные почины получила прозвище «мадам Арбидол».

Но ее заслуги перед благодетелем неоценимы. Именно в недрах ее министерства был состряпан антиконституционный закон о введении платной медицины. В ноябре 2011 г. его так же «на ура» продавила «ПЖиВ».

Чему могла научиться в этой партии и ее основателя чиновница Глацких? Тому, о чем она и заявила на встрече с молодыми инноваторами: «Государство вас рожать не просило».



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