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Московский листок

Товарищ Ногин чем-то сильно обидел Воробьёва и Сухина?

Опубликовано 11.11.2018 автором в разделе комментариев 0

едро подмосковье воробьёв декоммунизация ногинск

Дожёвывая утратившую свой дымный "кофейный аромат" жвачку официозных СМИ 2014-го года о том, что декоммунизация - это где-то там, обязательно после майдана (то есть свержения "конституционной" власти), и только на Украине, - мы не замечаем, что наш собственный, российский правящий класс действует точно так же. Про школу в Горках Ленинских, скоропостижно выселенную и поставленную зачем-то на ремонт - вы тоже уже знаете... Но то - лиха беда, начало! Вы вспомните, что было и год назад, и два - да всё то же. Не Ленина в мавзолее потревожить - так хоть где-нибудь, а свою беляцкую, антисоветскую мораль ввернуть власть предержащие норовят.

Битва за Войковскую, доска Маннергейма и Колчака в Ленинграде - контрудары беляков в виде "стены скорби" на Садовом Кольце и памятника Солженицыну, который в этом году (а он ведь официально "год Солженицына" помимо того, что Год Горького) вознамерился Собянин втемяшить посередь Москвы... В общем - монументальная пропаганда, как и в ленинские времена, есть по-прежнему важнейший фронт гражданской войны. Войны без пуль и армий - но столь же ожесточённой. Войны граждан СССР и господ, проживающих в России Путинской, она же "которую потеряли".

Вновь как и в 2000, 2002, 2010, 2012 годах власти Ногинского района хотят переименовать город Ногинск и Ногинский район. Снова в высоких кабинетах зазвучал "Богородск". Теперь этим переименованием одержим Сухин, пришлый варяг, который и не жил толком в Ногинске, пришедший на смену мэру Лаптеву. Почему пришлые господа, то Красавин (из Электроуглей перетащили кадр), то Сухин (из бандеровских глубинок) так настойчиво хотят переименовать город, существующий в нынешнем, современном, централизованно отапливаемом и обеспеченном прочей "совковой" инфраструктурой (школами, больницами, детсадами) виде - именно как Ногинск?

Очевидно, что тренд задан сверху, и даже не на подмосковном, а на федеральном уровне. 

Впомните, как, ломая через колено мнение тутаевцев аж в Госдуре нашей злополучной, город Тутаев, названный именем простого рабочего, красногвардейца - пытались "вернуть в лоно"... То есть вернуть фактически во времена сословно-царско-дворянские. Романов-Борисоглебск! Как же не ввернуть имя того самого страстотерпца, вот этими, рабочими-большевичками, красногвардейчиками-то и умученного? Историческая справедливость! Бей чумазого, пока слаб...

Тутаев, к слову, и жив-то только пока в нём работает то, что было создано именно Советами и именно в Тутаеве - из этого города родом замечательный рок-коллектив, альтернативщики-заводчане "Рабочий квартал", которые не бросая станков, взялись играть, и весьма успешно ню-металл с жёстким классовым, антибуржуазным содержанием. Но вернёмся в Ногинск.

В шестой раз, да-да, областная власть пытается протащить буржуазное переименование Ногинска через "общественное мнение".

А Ногинского района уже нет - переименован в Богородский! Тут уж они, буржуи и чинуши, обошлись без референдума - на своей карте просто поменяв название, тем более что прецеденты имеются. Красно-белый консенсус выглядит нынче именно так: в духе Ленинградской области с центром в Санктъ-Петербурге-с или Свердловской области с Екатеринбургом посередь.

Но если поголовно православная нынешняя правящая "ЕдРёная" камарилья и слышит в имени-Богородске свой благовест, то вот сами жители Ногинска - не чинуши, а трудящиеся, - наотрез отказываются менять название города. Словно бы говоря неотднократным голосованием: "Не вы строили, не вы обустраивали, паразиты - не вам и переименовывать!" Виллы свои, виноградники и яхты, любовниц и секретарш переименовывайте на здоровье, а нашего, пролетарского - не трогайте...

Что любопытно, один из гуманнейших большевиков, товарищ Ногин - тот самый, который громко умолял Ленина сотоварищи в 1917-м попытаться обойтись без обстрелов "святынь", то есть Кремля (и его услышали!), - почему-то попал в Москве под раздачу ещё задолго до товарища Ленина и Свердлова. Как говорится, слабых - бьют и валят первыми. Вот проливал Ногин слёзки по задетым при выбивании юнкеров из Кремля куполам Василия Блаженного - как по культурным ценностям, а теперь и на его месте "богородица, большевиков прогони" исполняется, но уже не панк-, а вполне натуральный молебен. В Москве станцию метро лишили его имени аж 5 ноября 1990-го года. Да-да, практически к "празднику" - будущему, к 4-му ноября.

Ещё и 1991-й и его Чёрный август не наметился, а декоммунизация в Москве шла полным ходом без каких-либо референдумов. В том же году улицу Горького (территориально, то есть со сдвинутыми домами и именно этими домами существующую именно как улица Горького) переименовали в Тверскую. И бюст тварища Свердлова близ его же ("Площадь Свердлова") только что переименованной, декоммунизированной станции метро, при мне поздним вечером какая-то "прозревшая" бородатая мразь оплёвывала году именно в 1990-м осенью - я был юн и лишь созерцал, мало понимая исторический процесс (на месте того бюста у китайгородской стены нынче "памятник" Постэпохи, пивная)...

А знаете, как и почему в Москве площадь Ногина стала вдруг Славянской? Поработали мои недавние попутчики из "Литературной России" (в частности), государственнички, активно ратовавшие за установку памятника Кириллу и Мефодию - вот прям не жилось стране без этой крестоносной архаики. Письменность - это важно, это всё же просвещение, и тут Москва пошла на поводу у славянофилов, а они тотчас и площадь затем переименовали. Ну что за безобразие - площадь какого-то большевичка Ногина да с таким памятником работы Клыкова?! Вон отселя!!! ("прыгай, большевицкая морда!" - как в "Короне Российской империи" выражались наследники престола на Эйфелевой башне) Вон, интернационалист, с русской земли (ведь летом того же 1991-го года РСФСР вышла из состава СССР - чего никто и не заметил, но Русь-то начала уже "вставать с колен"). Для ориентировки: этот же самый Клыков, который сбил с Моссовета герб СССР ради какой-то позолоченной несуразицы и нелепый конный памятик Жукову сваял по заказу Лужкова, и памятник Колчаку в Иркутске поставил... Ну, чтобы вы просто понимали, куда эти поклонники славянской письменности клонили, в итоге.

И остался в метро от гордого имени "Площадь Ногина" лишь грустный бюст товарища Ногина - понурый, в переходе, очень удобное место для свиданий. Потом, уже в нашу молодость именно там, над этим бюстом и на площади Ногина пройдут концерты в рамках акций "Антикапитализм", что всё же сдует пыль "славянства" с топонимики, но тренда, увы, не изменит...

Так всё же, чем так страшен для нынешних "новоблагословенных" властей, для едросса Воробьёва и уроженца Львова Красавина Виктор Ногин? Или не знают они, что он не только очень щадаще завоёвывал Москву, возглавляя Военно-революцинный комитет, но и высказался, как и Каменев с Рыковым, против революцинных, фантастических тогда планов РСДРП(б) - "апрельских тезисов" Ленина?

А затем товарищ Ногин возгавлял Моссовет - и будучи философом-марксистом кроме всего прочего, проводил весьма и весьма гуманную, щадащую поверженные классы и их родную прослоечку-интеллигенцию, политику. Скончался в том же году, что и частый его оппонент, Владимир Ильич Ленин, в 1924-м. Похоронен в братской могиле у Кремля - а могила эта возникла из бывшего рва, в которой те самые "розовые юнкера", небесная сотня той Октябрьской революции, сбрасывали расстрелянных ими из пулемётов красногвардейцев.

Такая то ли ирония судьбы, то ли сама судьба - лечь рядом с теми, кто под твоим командованием брал Кремль и устанавливал Советскую власть в будущей пролетарской столице. (Кажется, я вам уже рассказывал, как тогда же, как те же самые юнкера строчили с колоколен по красногвардейцам? Каких колоколен и кто их туда пустил? Да Храма Христа спасителя (пустили попы), чуть позже разыменования площади Ногина в Славянскую "восстановленного" силами всё тех же моих экс-коллег из ЛитРаши, государственников...) 

И вот, лишь спустя шесть лет, время более чем достаточное для признания заслуг товарища Ногина, 26 января 1930 года газеты «Известия» и «Рабочая Москва» поместили сообщение о состоявшемся Постановлении ВЦИК «… переименовать город Богородск и станцию Богородск Московско-Нижегородской ж. д. в город и станцию Ногинск, а Богородский уезд в Ногинский».

Уезд у нас уже имеется - декоммунизирован. Осталось только сословия там возродить, чтоб уездное дворянство зажило на широкую... богородицу.

Обратите ещё раз внимание: Ногин не был лют, он был очень дипломатичен, а порой казался и отступником. И именно за это его бьют не радикалы-большевики (наоборот, отдав ему максимум почестей), а как раз те, к кому он "милость к падшим призвал".

Вот замечтаельное из Википедии , год 1917-й: "4 ноября совместно с Каменевым, Зиновьевым и Рыковым Ногин подписал заявление во ВЦИК, в котором говорилось о необходимости «образования социалистического правительства из всех советских партий… вне этого есть только один путь: сохранение чисто большевистского правительства средствами политического террора. На этот путь вступил Совет народных комиссаров… Нести ответственность за эту политику мы не можем и поэтому слагаем с себя перед ЦИК звание народных комиссаров». В тот же день Ногин подписал и заявление в ЦК РСДРП(б), где было сказано, что решимость ЦК не допустить образования коалиционного социалистического правительства является гибельной политикой, проводимой «вопреки громадной части пролетариата и солдат, жаждущих скорейшего прекращения кровопролития между отдельными частями демократии… Мы уходим из ЦК в момент победы… потому, что не можем спокойно смотреть, как политика руководящей группы ЦК ведёт к потере рабочей партией плодов этой победы».

Постигаете характер и ум этого высокого гуманиста? Хоть и рабочая, а интеллигенция - демократ! Мог ли он подумать тогда, в своих шатаниях и картезианских сомнениях, что благодарные потомки аж шесть раз попытаются городок Ногинск - один из пролетарских сателлитов Москвы, - переименовать "назад", в то что было тут и до индустриализации и до революции, когда и города-то толком не существовало?

Вот такая загогулина вышла. Посмотрите выше, как народ выступает против этого очередного подлого декоммунизаторства - и не думайте, что это только буковки хотят поменять. Буржуазия прёт всем фронтом - пенсионная реформа это как бы направление, и уж там не одни названия, а все социальные завоевания Октября, там такой экономический "ленинопад" намечается, что из скрыто-информационной Гражданская может выйти наружу, к сабельным боям...

И имейте в виду: вас-то они переименовывать не будут, просто однажды в новообретЕнном уезде из граждан вы превратитесь в крепостных или просто рабов, без цепей, но с чем-то похуже, с кабальными кредитами, дорогущими коммунальными услугами (как на родной Сухину Украине, да-да) и безработицей такой, что рабский подённый труд будет единственным способом прокормить семью.

"Где ж ты, 8-часовой рабочий день и заветы Ильича?" - спросите тогда вы, но и спрашивать некого будет, общество дробят и добивают. Кто? Да ваши же вчерашние соседи, ставшие господами-начальниками. Они уже рвут свою же конституцию реформами, эти новые господа, старые партийцы - что им город переименовать на фоне из наступления "именем нового срока Путина"?

Так не дадим же им этого сделать на подступах к Москве.

Вот вам ссылочка - не поленитесь, кто местный, проголосуйте, товарищи! 



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