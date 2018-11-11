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Московский листок

Военный переворот в Германии спустя 76 лет опять не удался

Опубликовано 11.11.2018 в разделе комментариев 0

германия заговор
Военный переворот в Германии спустя 76 лет опять не удался

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии раскрыли группировку заговорщиков, действовавшую среди военнослужащих бундесвера и сотрудников спецназа. Как сообщает Focus со ссылкой на представителей полиции, заговорщики планировали убить нескольких политиков. 

В числе потенциальных жертв заговорщиков СМИ называют главу фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч. Как пишет The Daily Mail, среди других жертв — лидер партии Зеленых Клаудия Рот, глава МИД Хайко Маас и бывший президент Йоахим Гаук.  

В чатах участников группировки обсуждались планы собрать всех неугодных политиков в одном месте в "день Икс" с целью их устранения. Заговорщики также организовали тайники, где хранили оружие и топливо.

***

Как интересно живут люди! Обсуждают заговор в чатах, может, еще в Фейсбуке выкладывают фотки?

Вообще с заговорами военных в Германии как-то всё неудачно складывается. В последний раз пробовали еще аж в 1944-м году, и тоже неудачно. Но тогда хотя бы взорвали бомбу в ставке Гитлера и провели несколько вооруженных выступлений. Сейчас все закончилось, не начавшись. И это спустя 74 года - явно измельчало прусское офицерство.

Зато и контрразведка поизмельчала - если в 1944 году в первый же день расстреляли 1200 человек, то сегодня с трудом арестовали нескольких.

Наверно, все кончится увольнением из армии и арестом на 15 суток. 

Ну и кина голливудского с Томом Крузом не будет.

А.Б.



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