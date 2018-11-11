Москва - столица шопинга

Самым лучшим российским городом для совершения покупок 53% респондентов назвали Москву. На втором месте по популярности у туристов, интересующихся походами по магазинам, находится Санкт-Петербург (26% голосов), на третьем — Сочи (15% голосов). По 3% опрошенных сказали, что им понравился шопинг в Казани и Калининграде.

Что это значит?

Вполне логично, что в столице самый богатый выбор товаров, особенно в премиум-классе - где ж еще и торговать роскошью, как не в столичных ГУМах и ЦУМах.

Однако ж у понятия "хороший шопинг" есть и другой аспект - ценовой. Если вашей зарплаты едва хватит на покупку одной кофточки в ЦУМе, то что вам за радость, если таких кофточек там видимо-невидимо?

А поскольку граждане наши в массе своей копейку считают, то и цены премиум-класса навряд ли введут их в соблазн. Не случайно во времена оны столицей русского шопинга, бессмысленного и беспощадного, была провинциальная Лаппенранта, находящаяся в двух десятках километров от границы, а совсем не столичный Хельсинки и тем более не Стокгольм с его довольно-таки задутыми ценами.

Но теперь роль Лаппенранты взяли на себя Мега-центры по периметру столицы (кстати, внешнему, так что строго говоря это не московских шопинг, а подмосковный), и это понятно - земля в Химках или Белой даче дешевле, чем в Москве, следовательно и аренда ниже, и цены привлекательней.

Но ведь точно такая же Мега и в Ростове-на-Дону, и в Нижнем, и во всех остальных миллионниках, а земля там еще дешевле, следоватльно, и аренда ниже, и цены приятней. Да, собственно, мировый торговые сети уже выползли и из миллионников, расположившись теперь и в городах поскромней. Скажем, из Таганрога теперь е нужно ехать ни за тысячу километров в Москву, ни за 70 в Ростов.

Чем же подкупает столичный шопинг?

Ну, понятно, ассортимент все равно богаче. Во вторых, все же съездить в Москву или Питер - это ж е только шляться по магазинам, а еще и культурная программа. То есть полноценный отдых, не хуже, чем за границей.

Ну и третье - скидки. В Москве скидки уже "настоящие" - при назначении первоначальной цены, конечно, ее "задувают", а потом, когда товар начинает залеживаться, снижают цену "по-взрослому", а не на 10-15 процентов, как в провинции. И получается, что столичный товар, более дорогой в первоначальном варианте, оказывается по дисконтной программе дешевле именно в Москве, а не в провинции.

Так что весь секрет прост - не надо жлобиться.

А.Б.