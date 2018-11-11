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Московский листок

Греф гордится переквалификацией менеджеребцов Сбербанка: искусственный интеллект лучше

Опубликовано 11.11.2018 в разделе комментариев 1

кризис сбербанк классованенависть
Греф гордится переквалификацией менеджеребцов Сбербанка: искусственный интеллект лучше

ИИ готов заменить большую часть работников, занимающихся рутинными операциями. По словам главы Сбербанка, больше всего «пострадают» менеджеры среднего звена — уступить свои должности роботам могут до 70% работников этого уровня. 

Внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке позволит сократить численность работников, занимающихся рутинными операциями, рассказал глава банка Герман Греф. По его словам, речь идет о радикальном сокращении, передает «РИА Новости». 

«Мы очень много и достаточно давно применяем искусственный интеллект. Что мы видим?.. Мы радикально сокращаем людей, выполняющих какие-то очень простые операции», — рассказал глава банка. По словам Грефа, заменить людей позволяет «Интеллектуальная система управления» — основанная на самообучающемся ИИ система. 

Больше всего «страдает» от внедрения искусственного интеллекта «среднее звено», добавил Греф. «Это привело к огромному сокращению на различных уровнях, которые занимались простыми решениями. Допустим, на среднем уровне мы сократили примерно 70% менеджеров», — сообщил он.

Напомним, ещё в январе 2017-го стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Еще в конце 2016 года заработал робот-юрист, который сам составляет исковые заявления по физическим лицам. Кроме того, Сбербанк объявлял о сокращении 8 процентов сотрудников в результате перехода к онлайн-банкингу.

В июле 2016 года Банк России предсказал, что половина отделений банков по всему миру закроется в течение ближайших 10 лет, а их сотрудники останутся без работы из-за внедрения новых технологий. По мнению президента Сбербанка Германа Грефа, через три-пять лет традиционная банковская система радикально изменится из-за инновационных технологий. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 11.11.2018 13:02
И И надо лупить в думу и в правительство ....до 90% И И(искусственный интеллект) выгонит лишних дуремаров....
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