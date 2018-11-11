Удар по сырьевой империи силовигархов: ОПЕК хочет сократить добычу на 1 млн баррелей

Большинство стран в ОПЕК+ поддерживают сокращение добычи. Об этом, как сообщил ТАСС, сказал журналистам в воскресенье министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи в кулуарах заседания мониторингового комитета в Абу-Даби. "Рынок перенасыщен, идея сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки - хорошее начало", - сказал он журналистам.

Министр добавил, что идею сокращения добычи поддерживают большинство участников Венского соглашения.

Министр отметил, что Оман поддержал бы любой объем ограничения добычи нефти. "Я думаю, что поставки сейчас находятся на высоком уровне. И мы видим некоторые негативные симптомы переизбытка на рынке", - сказал он. Министр добавил, что идея сокращения будет обсуждаться в воскресенье на встрече мониторингового комитета.

"Я думаю, что и то, как сокращать и то, на сколько сокращать, будет обсуждаться сегодня. Но все согласны с тем, что рынок перенасыщен", - подчеркнул он.

"Нам нужен консенсус. Если у нас было бы соглашение со всеми, было бы хорошо", - добавил министр.

Россия и страны ОПЕК+ решили с июля наращивать добычу, так как эффект соглашения об ограничении добычи усиливался сильным падением производства в таких странах, как Венесуэла и Мексика. К тому же в ноябре вступают в силу санкции против Ирана, цель которых - свести иранский экспорт нефти до нуля.

Министры ОПЕК+ договорились увеличить добычу на 1 млн баррелей, что должно было довести уровень исполнения сделки со 150% до 100%.Однако, несмотря на то, что Россия и Саудовская Аравия совместно увеличили добычу более чем на 1 млн баррелей в сутки, это пока не помогло компенсировать падение добычи в других странах, в том числе в Иране.

В ноябре мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет внеочередное заседание в Абу-Даби, на котором рассмотрит ситуацию с экспортом нефти из Ирана и, возможно, вынесет рекомендацию странам альянса о том, какие дальнейшие действия необходимо предпринять, чтобы восполнить предложение.

ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 10-12 ноября на 63,42 копейки, до 66,8497 рубля за 1 доллар, и поднял курс евро на 13,65 копейки, до 75,8076 рубля за 1 евро.

По мнению экспертов, давление на курс нацвалюты в пятницу днем оказали, с одной стороны, активизировавшиеся ожидания объявления в ближайшее время новых антироссийских санкций со стороны США, а с другой стороны - нестабильная ситуация на нефтяных площадках.

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