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Московский листок

Фэсбы охотятся в Москве за анархистами, которые могли быть связаны с архангельским "шахидом"

Опубликовано 11.11.2018 в разделе комментариев 1

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Фэсбы охотятся в Москве за анархистами, которые могли быть связаны с архангельским "шахидом"

ФСБ и полиция разыскивают в Москве молодых людей, которые могли быть замешаны в подготовке терактов и незаконном обороте взрывчатки наряду с 17-летним архангельским подрывником и 14-летним московским школьником, который с ним общался. Об этом пишет "Коммерсант" без ссылки на источники. 

По данным газеты, "неустановленные лица" численностью до 10 человек могли входить в организованную группу анархистов. Впрочем, выявить предполагаемых подельников подорвавшегося студента и арестованного подростка пока не удалось. 

9 ноября школьнику предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств и незаконное изготовление взрывчатых веществ). 

Молодой человек не согласился с предъявленным ему обвинением. По словам источника ТАСС, близкого к следствию, в ближайшее время будут назначены экспертизы и очные ставки со свидетелями, которые дали показания на школьника. "Коммерсант" пишет, что 14-летний Кирилл отказался от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против самого себя. 

Адвокат подростка Сергей Ашанин опровергает официальные данные о том, что в квартире родителей Кирилла была найдена готовая самодельная бомба и детали к ней. "Ну, за исключением десяти грамм селитры и пороха, которые уместились в стеклянную баночку из-под йогурта, и больше ничего", - сообщил адвокат. 

Он намерен обжаловать решение Пресненского райсуда об аресте школьника и настаивать на его переводе под домашний арест. Против заключения подростка под стражу ранее возражал и сотрудник прокуратуры, отмечает газета. 

Напомним, 31 октября 17-летний студент политехнического колледжа устроил самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области в административном центре региона. Пострадали три сотрудника ведомства. Сообщалось, что незадолго до инцидента в анархистском Telegram-канале было опубликовано предупреждение о готовящемся взрыве предположительно от лица "бомбиста". 

При расследовании самоподрыва в УФСБ силовики вышли на ученика 8 класса московской школы N1571. По версии правоохранителей, он общался с архангелогородцем по мобильному телефону и в соцсетях и связывался с ним в день теракта. 

В ходе обыска в квартире, где школьник жил с матерью, изъяли "многочисленные самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ, которые приобретались организованной группой с целью незаконного изготовления взрывчатых веществ". Школьник, предположительно, собирался устроить взрыв во время "Русского марша" 4 ноября. Подросток арестован до 2 декабря.

Напомним, 5 ноября сотрудники ОМОН задержали в Калининграде 24-летнего анархиста Вячеслава Лукичева, подозреваемого в "публичном оправдании терроризма в интернете" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Мужчина назвал героем единомышленника, совершившего теракт в здании ФСБ в Архангельске. 

Лукичева задержали около 18:30 на автобусной остановке и сразу увезли в изолятор временного содержания. Уголовное дело в отношении него возбудили из-за комментариев к скриншоту предсмертной записки исполнителя теракта в Архангельске, передает радио "Свобода". По версии следователей, анархист назвал взорвавшего бомбу "настоящим героем". Теперь Лукичеву грозит наказание в виде семи лет лишения свободы. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
33-й написал 11.11.2018 14:34
Индивидуальным террором с системой бороться бессмысленно. Только объединившись всем вместе можно поменять систему. Но для этого нужна большая работа по агитации и разъяснению людям существующей обстановки в стране и путей выхода из существующей на данный момент ситуации.
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