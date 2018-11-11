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Московский листок

Коновалову - быть главой Хакасии, вот только - каким?..

Опубликовано 11.11.2018 в разделе комментариев 2

левый фронт кпрф выборы хакасия
Коновалову - быть главой Хакасии, вот только - каким?..

Единственный кандидат на пост главы Хакасии Валентин Коновалов на выборах набирает 57,61% голосов "за" и 42,25% - "против" после обработки 90,21% протоколов. Эти данные размещены на сайте Центризбиркома РФ в воскресенье, передает ТАСС. 

11 сентября в Хакасии прошло повторное голосование на выборах главы региона. В республике работали 388 участков, а в списках избирателей насчитывается более 381 тыс. жителей. В бюллетенях только две графы - "за" и "против". 

К концу голосования на выборах главы Республики Хакасия, явка, по предварительным данным, составила 43,83%. Это выше уровня явки на голосовании 9 сентября: тогда явка составляла 41,88%. 

В случае своей победы на выборах в Хакасии Валентин Коновалов обещал формировать правительство распублики на конкурсной основе. "Примерный состав [правительства региона] мы себе представляем. Наша принципиальная позиция, что должен быть конкурс", - сказал Коновалов журналистам. 

В Хакасии в воскресенье, спустя почти два месяца после проведения первого тура, прошел второй тур выборов главы республики. В первом туре выборов 9 сентября Виктор Зимин ("Единая Россия"), бывший на момент голосования главой региона, набрал 32,42% голосов, уступив Валентину Коновалову (КПРФ), получившему 44,81%. 

Второй тур был назначен на 23 сентября, но за два дня до этого Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Затем он ушел в отставку, а врио главы региона был назначен замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев. Позднее свои кандидатуры сняли другие участники первого тура Андрей Филягин ("Справедливая Россия") и Александр Мяхар (Партия роста). После нескольких переносов второй тур был назначен на 11 ноября. 

Для победы Коновалову необходимо набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы (50% + 1 голос). Если этого не произойдет, избирком признает выборы несостоявшимися и назначит дату повторного голосования.

От редакции: Что ж, памятуя о том, как активно агтировали наши товарищи из Левого Фронта именно за этого кандидата, можем поздравить их... Впрочем, радоваться рано: победить-то можно, но далее - "медные трубы". Сколько сбежало в "ЕдРо" тех самых "красных губернаторов" из пресловутого зюгановского "пояса", которым "левопатриоты" мечтали удушить "демократов"? "Красный пояс" хорошо удерживал штанишки на народе, а когда потребовалось затягивать пояса - так и здесь не подвёл правящий класс, став постепенно правящим классом. Посему - как бы не пришлось потом краснеть за молодого-перспективного. Но это конструктивный пессимизм. Поглядим. Захочет ли точно так же лихо, как агитировали за него активисты ЛФ, сам Коновалов агитировать за социализм, за родину, за Сталина? Рок-коммуна готова хоть завтра летучим отрядом отправиться с концертами по уцелевшим домам культуры Хакасии...

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 2
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Слава Украине!
Виктор Николаевич ь написал 11.11.2018 22:34
С гордостью за братьев Украинцев сообщаю, что в Украине запрещено использование пальмового масла, кроме как в производстве химических чистящих средств.
Россия же кроме потребления 30 % мирового производства таджикского героина, постоянно увеличивает импорт пальмового масла, не пригодного к употреблению внутрь.
Но коммунисты об этом молчат.
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(без названия)
Виктор Николаевич ь написал 11.11.2018 22:21
"Красный пояс" хорошо удерживал штанишки на народе, а когда потребовалось затягивать пояса - так и здесь не подвел" ©
.
Еще один отлил в граните.
А говорят, кто ясно мыслит, тот ясно излогает.
Димас, вот что у тебя в голове? Ты уже не мальчик, Гайдар в твои годы деда Омара Тулеева зарубил, Че Гевара с "Бабушки" в океан прыгал, кадыровы уже счет потеряли...
Много пальмового масла потребляешь, товарищ Ди.
П.С. Ты понимаешь весь идиотизм банинья ников? Приличных, пристойных, культурных ников.
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