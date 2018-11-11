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Московский листок

Пока Вятрович виртуально декоммунизирует Крым, его опережают бандеровцы в Ногинске

Опубликовано 11.11.2018 в разделе комментариев 2

подмосковье крымнаш декоммунизация вятрович
Пока Вятрович виртуально декоммунизирует Крым, его опережают бандеровцы в Ногинске

Декоммунизацию в Крыму и Донбассе необходимо проводить быстро и решительно. Такое мнение в воскресенье, 11 ноября, высказал изданию «Главред» директор Украинского института национальной памяти (УИНП), историк Владимир Вятрович. 

«Когда мы начинали декоммунизацию в Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ», — заявил Вятрович.

По его словам, планы по переименованию объектов в Крыму уже проработаны и даже были утверждены в Верховной Раде, однако претворить их в жизнь можно будет только после того, как полуостров вернется под контроль Украины. «Это около 70 с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымско-татарские названия», — пояснил глава УИНП. 

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

От редакции: Бредовые планы по переименованиям тех мест, куда "мощный украинский солдат" ещё не ступил - нарастают сообразно приближению президентских выборов. Все ветви власти и её "историки" - размахивают пожухлыми своими опознавательными знаками. О животворности декоммунизации, без которой почему-то не идут экономические реформы (зверское повышение коммунальных тарифов, фактически заставляющее трудящихся Украины отказываться от услуг централизованного отопления) - на Украине рассказывают давно. Теперь народ Украины увидел взаимосвязь антисоветского вандализма и антисоциальной политики власти. Но переменчивые ветрА истории, конечно, унесут всех этих Вятовичей к чертям собачьим, и их уже через год не вспомнят, однако в своих личных фантазмах, они будут продолжать декоммунизацию всей планеты, где ещё остались упоминания о "куммюнистишэ рэжимэ", "коммиссарэн унд юдэн", а это ведь и Париж, например...

Однако не стоит громко смеяться над Вятровичем: Крым и без украинско-евромайданных усилий декоммунизируют. В Керчи первым делом после крымнашизации - поставили часовенку барону Врангелю, через два года "возвращения в родную гавань". Уж куда антикоммунистичнее? А вот памятник товарищу Войкову ещё задолго до крымнашизации, и вовсе без украинско-националистических оттенков каких-либо, а силами русских православных реакционеров (движение и сайт "Новороссия", кстати, было уже тогда) - увенчали в 2011-м табличкой "цареубийца". Царь российский, как и царицы - вроде бы при нынешней сепаратистской идеологии Киева считаются такими же врагами, как большевики. Парадокс - но в этой ситуации, реакция прёт со всех сторон. И та же Поклонская, переобувшаяся в воздухе из украинских прокурорш в российские монархистки, - яркий пример "нового Крыма". 

Впрочем, "свои" ребята у Вятровичей работают и под Москвой, и скоро план Вятровича неожиданно сбудется гораздо ближе к Москве и Кремлю, чем в Керчи какой-нибудь... Экономические и надстроечные процессы идут в РФ и Украине - нога в ногу. В Ногинске сбываются мечты Вятровича - который пытаются декоммунизирвать не петлюровцы и не бандеровцы, а свои родимые белые (имеющие, правда, военную подготовку львовского образца) - господин Сухин. Милая политическая палитра обнаружилась на 101-м году Великого Октября? Как говорится, ищите разницу: в Киеве вандалы долбасят кувалдами по памятнику Ленину, работы Вучетича, охраняемому ЮНЕСКО - под Москвой внезапно закрывают именно к 7 ноября школу в Горках Ленинских.

Нет, Вятровичу - есть, с чего быть оптимистом в планах декоммунизации, Кремль ему и даёт всё новые силы и вдохновение. Тут у них, скорее, перегонки выходят... И Владимир возле Кремля, и Нацгвардия -в путинском издании Росгвардия - всё это не может не демонстрировать классовую и идеологическо-регрессную родственность "враждующих" режимов. При этом экономически им легко решать общие проблемы: Порошенко преспокойно вывез все средства производства из Липецка со своей фабрики, а набережная его имени продолжает украшать карту города - никаких помех и проблем! Ведь Порошенко - и Путину, и губернатору Воробьёву классово свой, буржуй, а вот товарищ Ногин - враг, большевик, табу...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
nargonov написал 11.11.2018 23:50
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma
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(без названия)
вакегоим написал 11.11.2018 23:43
Да фиг с ними, с планами укрофашистов декоммунизировать наш Крым! Путлеры с гундяевцами с этим делом отлично справятся и без украинцев. Интересно вот что... в Лугандонии вроде как "выборы" были, а нигде ни слова про это эпохальное событие в жизни русского мира. Что - Лугандония уже и нах никому не нужна? Спасибо радио "Свобода" - вечером включил и узнал про торжество демократии в нашей Лугандонии, А если б не включил?! Почему молчат товарищи Черный, Баранов, Калашников, Гиркин, а также Маруха Захарова и прочие патриоты русского мира?
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