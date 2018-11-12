Государство придумало налог на газировку

В России сладкие газированные напитки подорожают примерно на 20% из-за введения на нее акциза - такую меру предложил экспертный совет при правительстве в своем отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья».

Этот проект направлен на то, чтобы население страны сократило употребление сахара. Авторы инициативы убеждены, что повышение стоимости этих напитков заставит россиян задуматься о правильном питании.

По данным экспертов, сейчас в России 2 миллиона человек страдают от ожирения.

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ДБ, 2 процента больных ожирением - это обалденно хороший результат! Если это правда, то нет никаких причин бить тревогу. Другое дело, что неправда...

Я вот думаю, стану я летом в жару пить меньше газировки, если она будет стоить не 50 рублей, а 60? А зимой я ее и по нынешней цене не пью. И полагаю, все так.

Что-то подсказывает, что никакой осмысленности в этом предложении нет, кроме одного - срубить бабла с граждан. Но куда еще? Пенсии зажилили, НДС подняли, налоги новые вводят, цены растут - и теперь уже и на газировку в жару новый сбор. А куда денешься? Пить-то хочется.

Ну давайте еще введем налог на ужин. А что? В целях улучшения общественного здоровья, помните: "завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин - отдай врагу". Ну вот и отдай государству ужин, пусть подавится!

Анатолий Баранов