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Московский листок

Государство придумало налог на газировку

Опубликовано 12.11.2018 в разделе комментариев 3

государство налог
Государство придумало налог на газировку

В России сладкие газированные напитки подорожают примерно на 20% из-за введения на нее акциза - такую меру предложил экспертный совет при правительстве в своем отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». 

Этот проект направлен на то, чтобы население страны сократило употребление сахара. Авторы инициативы убеждены, что повышение стоимости этих напитков заставит россиян задуматься о правильном питании. 

По данным экспертов, сейчас в России 2 миллиона человек страдают от ожирения.

***

ДБ, 2 процента больных ожирением - это обалденно хороший результат! Если это правда, то нет никаких причин бить тревогу. Другое дело, что неправда...

Я вот думаю, стану я летом в жару пить меньше газировки, если она будет стоить не 50 рублей, а 60? А зимой я ее и по нынешней цене не пью. И полагаю, все так.

Что-то подсказывает, что никакой осмысленности в этом предложении нет, кроме одного - срубить бабла с граждан. Но куда еще? Пенсии зажилили, НДС подняли, налоги новые вводят, цены растут - и теперь уже и на газировку в жару новый сбор. А куда денешься? Пить-то хочется.

Ну давайте еще введем налог на ужин. А что? В целях улучшения общественного здоровья, помните: "завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин - отдай врагу". Ну вот и отдай государству ужин, пусть подавится!

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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sdasdasd
asdasdasdad написал 12.11.2018 02:59
Что-то подсказывает, что никакой осмысленности в этом предложении нет----Осмысленности нет вобще в путине в его окружении в рф в росиянах и в этом дебильном предложении....По сути просто рост цены на продукт ничего положительно для населения!
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(без названия)
йй написал 12.11.2018 02:50
> и теперь уже и на газировку в жару новый сбор.
> А куда денешься? Пить-то хочется.
_
Ну почему же, если это заставит производителя делать более здоровую воду, то почему нет. Налог все же на содержащие сахар воды, я так понял, а не на прохладительные напитки вообще.
Сахар-то он реально нафиг не нужен повсюду. И калории лишние, которые лучше бы потребить со здоровой едой, где и всякие белки/жиры нужные будут, и зубы от сахара быстрее деградируют.
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Нынче в англии бывали - Там такой туман видали! А в тумане, чинно, в ряд - Тени виселиц стоят!
!!!Q!Q!BOGTOTVASQ!!!&&& написал 12.11.2018 02:42
"ДБ, 2 процента больных ожирением - это обалденно хороший результат! Если это правда, то нет никаких причин бить тревогу. Другое дело, что неправда...
Я вот думаю, стану я летом в жару пить меньше газировки, если она будет стоить не 50 рублей, а 60? А зимой я ее и по нынешней цене не пью. И полагаю, все так."
- Таки надо газировки пить больше! То таки в ей есть консерванты и амеропитеки, которые таки пьют этот напиток - после смерти таки не разлагаются, а мумифицируются! Таки это - прямой путь к экономии на строительстве памятников - таки амер закопанный по пояс плюс таки бронзовая краска - памятник готов!
Таки, с другой - какие-то там "буддисты" в таки японии сознательно морят себя голодом, и пьют всякую гадость, чтобы умереть в таки позе лотоса и таки мумифицироваться - то таки газировку можно делать здеся и продавать таки им и иметь с этого таки бабки - таки ены всякие - то таки да...
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