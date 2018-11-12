37 тысяч медицинских изделий могут исчезнуть в РФ за 3 года

Союз представителей торговых и промышленных предприятий в медицине "Медицинские ресурсы" допускает исчезновение ряда наименований медицинских изделий с российского рынка после 2021 года из-за нового механизма их регистрации на территории РФ по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в открытом письме объединения.

"Может сложиться ситуация, при которой с рынка исчезнет ряд наименований медицинских изделий, что повлечет за собой ухудшение, а подчас и невозможность оказания необходимой медицинской помощи гражданам Российской Федерации", — сказано в тексте письма, направленного на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

По данным авторов письма, это означает, что срок перерегистрации всех медицинских изделий для российских компаний составляет менее трех лет. По подсчетам "Медресурсов", средний срок вывода изделий на рынок ЕАЭС по новым правилам может составить от полутора до двух лет. Но в России сегодня действует уже порядка 37 тысяч регистрационных удостоверений, а, как подчеркивается в письме, в среднем за год Росздравнадзор успевает зарегистрировать около 1,5 тысячи продуктов.

"Таким образом, для перерегистрации уже успешно обращаемых на территории Российской Федерации медицинских изделий при сохранении нынешних мощностей Росздравнадзора понадобится более 20 лет", — сказано в документе.

От редакции: А кого это волнует? Большое начальство давно лечится за границей, где правила ЕАЭС не действуют - почему-то никто из больших начальников не хочет подлечиться в Киргизии или в Монголии, все норовят к стратегическому противнику, в страны НАТО. В Израиль на худой конец.

Интересно, почему сталинские наркомы не ездили на лечение за границу? Писатели, композиторы - те ездили. А вот государственные руководители нет. И позже не ездили, даже Брежнев лечился исключительно в Москве. Правда, при нем по оснащению ведущие столичные клиники совсем не уступали западным, почему-то советская бюрократия не ставила особых препятствий проникновению в советские учреждения идейно чуждых технологий. Иной раз специалисты не знали, как работает та или иная новейшая система, но она уже стояла и была готова к использованию.

У меня складывается впечатление, что проникновение на наш рынок новейшей медицинской техники обратно пропорционально проникновению в западные клиники отечественных чиновников. Оно и понятно - легче и приятней съездить подлечиться в Швейцарию, чем организовать поставку и функционирование западных приборов в отечественных лечебно-профилактических учреждениях. Вот только одна проблема: не все отечественные пациенты могут - в Швейцарию...

Может, запретить чиновникам, по крайней мере из социального блока правительства, включая и самое г-жу Голикову, лечиться за рубежом? Может, у них стимул появится для привлечения в страну новых технологий? А заодно и подразберутся в тех вопросах, которыми руководят годами...

Анатолий Баранов