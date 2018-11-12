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Московский листок

37 тысяч медицинских изделий могут исчезнуть в РФ за 3 года

Опубликовано 12.11.2018 в разделе комментариев 3

медицина бюрократия лекарства
37 тысяч медицинских изделий могут исчезнуть в РФ за 3 года

Союз представителей торговых и промышленных предприятий в медицине "Медицинские ресурсы" допускает исчезновение ряда наименований медицинских изделий с российского рынка после 2021 года из-за нового механизма их регистрации на территории РФ по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в открытом письме объединения.

"Может сложиться ситуация, при которой с рынка исчезнет ряд наименований медицинских изделий, что повлечет за собой ухудшение, а подчас и невозможность оказания необходимой медицинской помощи гражданам Российской Федерации", — сказано в тексте письма, направленного на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.  

По данным авторов письма, это означает, что срок перерегистрации всех медицинских изделий для российских компаний составляет менее трех лет. По подсчетам "Медресурсов", средний срок вывода изделий на рынок ЕАЭС по новым правилам может составить от полутора до двух лет. Но в России сегодня действует уже порядка 37 тысяч регистрационных удостоверений, а, как подчеркивается в письме, в среднем за год Росздравнадзор успевает зарегистрировать около 1,5 тысячи продуктов.

"Таким образом, для перерегистрации уже успешно обращаемых на территории Российской Федерации медицинских изделий при сохранении нынешних мощностей Росздравнадзора понадобится более 20 лет", — сказано в документе.

От редакции: А кого это волнует? Большое начальство давно лечится за границей, где правила ЕАЭС не действуют - почему-то никто из больших начальников не хочет подлечиться в Киргизии или в Монголии, все норовят к стратегическому противнику, в страны НАТО. В Израиль на худой конец.

Интересно, почему сталинские наркомы не ездили на лечение за границу? Писатели, композиторы - те ездили. А вот государственные руководители нет. И позже не ездили, даже Брежнев лечился исключительно в Москве. Правда, при нем по оснащению ведущие столичные клиники совсем не уступали западным, почему-то советская бюрократия не ставила особых препятствий проникновению в советские учреждения идейно чуждых технологий. Иной раз специалисты не знали, как работает та или иная новейшая система, но она уже стояла и была готова к использованию.

У меня складывается впечатление, что проникновение на наш рынок новейшей медицинской техники обратно пропорционально проникновению в западные клиники отечественных чиновников. Оно и понятно - легче и приятней съездить подлечиться в Швейцарию, чем организовать поставку и функционирование западных приборов в отечественных лечебно-профилактических учреждениях. Вот только одна проблема: не все отечественные пациенты могут - в Швейцарию...

Может, запретить чиновникам, по крайней мере из социального блока правительства, включая и самое г-жу Голикову, лечиться за рубежом? Может, у них стимул появится для привлечения в страну новых технологий? А заодно и подразберутся в тех вопросах, которыми руководят годами...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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мысль материальна!
xrych написал 12.11.2018 12:21
Писано грамотеями: ...допускает исчезновение ряда наименований ...
Речь о возможности, поэтому надо: ..допускает ВОЗМОЖНОСТЬ исчезновения... Грамотно писать разучились.
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Пока не готов русский народ
Крон Принц Анисим Аликперович Шрш написал 12.11.2018 12:08
Доколе?
Бездельники, тунеядцы и дебилы!!!
Вспомните страну доставшуюся любимому Владимиру Владимировичу Путину в конце прошлого века. Только, только капитализм начал приносить плоды после коммунофашистского морока, и огромная пятая колонна советских идиотов, тормозящая всеми частями тела естественное движение страны в правильном направлении.
Колонна идиотов никуда не делась, не растворилась, не умерла и пакостит по-большому равномерно и постоянно. Любое правильное решение в штыки, оболгать и выдать вранье о "великих" подвигах СССР, а правду о чудовищных преступлениях краснокоричневого урода замолчать или не отвечая на вопросы с конкретными фактами , приукрасить.
Это есть главная беда нашего великого государства и великого народа!!!
Очень тяжелая ноша для национального лидера, ведь пятая колонна это обычные русские люди , свои родные, и как поступить? Можно ли убить сына, потому что он не согласен с отцом и матерью? Дилемма.
Вот и бредет страна шарахаясь от своей тени и прогибаясь под тяжестью неразрешаемого бремени проблем, никак , никак , никак не разрешаемого бремени. Обремененная страна.
Что же в реальности делает великий гений Путин?
Он работает 24 часа в сутки над возвращением русских в русло движения вперед на основе настоящих русских ценностей. 365 дней в году, иногда 366.
В настоящее время мы имеем изумительный город Москва, с правильными порядками, на которые должна ровняться Россия, с платными парковками ( что создает порядок и уют в городе ), с хорошей организацией движения ( в центр только по делу, домой, театр, экскурсию , ну а в спальных районах уют и комфорт ), с бесплатной и правильной медициной ( кроме онкологии, но эта проблема из прошлого ), с боеспособной армией, с настоящими и умными работниками Службы Безопасности, с честными судами ( кроме политических решений, но это основа основ демократии в ручном режиме ) и так далее.
Проблема страны деньги, вернее их отсутствие, ну не работает краснокоричневое большинство, а новые и молодые правильные люди малочисленны пока и не скоро их будет большинство, ой как не скоро, к моему великому сожалению. И соответственно, исходя из реальности, Россия показала всему миру, мы готовы решать проблемы мирового масштаба, а именно в Сирии нет сплоченного государства террористов, только благодаря России, Путину, ФСБ, ГРУ, Шойгу, армии и флоту.
И мир стоит перед осознанием главной истины, которую вдалбливает Наш Вождь - дайте денег и будет рай на земле.
Дайте триллион долларов России и закончатся отравления , терракты, вмешательства в выборы, пропаганда.....
Дайте денег и русский народ постепенно избавиться естественным путем ( без репрессий, убийств и расстрелов ) от краснокоричневой заразы, и вольется в семью счастливых и благополучных народов.
Дайте денег, ну пожалуйста.
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мыы пабедили(с)царь
эюя написал 12.11.2018 11:18
витамин А пропал из московских аптек уже 3 недели нету.
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