Выборы в ДНР и ЛНР прошли без провокаций и химических атак

По данным 97,25% обработанных протоколов Денис Пушилин лидирует на выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова. "На 8.00 часов утра обработано 97,52% из 385 избирательных комиссий. Евстифеев - 8,9%, Медведев 6,4%, Пушилин 60,9%, Храменков Роман 14,1%, Шишкина Елена - 9,2. Недействительных бюллетеней 1,6%", - сказала она.

По предварительным подсчётам, общественное движение "Донецкая Республика" набрало 72,74%, а "Свободный Донбасс" 25,56% на выборах в парламент республики.

Подсчет голосов продолжается.

Между тем в Луганской народной республике исполняющий обязанности главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник лидирует по результатам обработки 96% бюллетеней.

"По состоянию на 9:00 (мск) 12 ноября участковыми избирательными комиссиями обработано 96% бюллетеней. За Леонида Ивановича Пасечника проголосовали 68,4% избирателей. За кандидата на пост главы ЛНР Олега Коваля проголосовало 16,57% избирателей, за Людмилу Руснак - 5,84%, за Наталью Сергун - 7,89%", - сообщила председатель Центризбиркома ЛНР Елена Кравченко.

Она отметила, что недействительными признаны 1,3% избирательных бюллетеней.

Председатель ЦИК ЛНР добавила, что на выборах депутатов Народного совета самопровозглашенной республики лидирует общественное движение "Мир Луганщине".

Напомним, 5 ноября начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил о том, что украинские силовики готовят провокацию с применением химических веществ, чтобы сорвать выборы в регионе, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что подразделения ВСУ, находящиеся в Донбассе, в срочном порядке доукомплектовываются «средствами радиохимической и биологической защиты».

«Мы обращаемся к мировому сообществу с целью предотвращения преступлений», — сказал Безсонов.

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