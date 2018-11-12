Карагандинского профсоюзного деятеля Дмитрия Синявского жестоко избили наймиты капитала

10 ноября 2018 года в 20:30 минут в городе Шахтинске произошло нападение на Синявского Дмитрия, председателя Филиала ОО «Отраслевой профессиональный союз работников топливно-энергетического комплекса» Карагандинской области. Нападающих было несколько человек, которые под видом получения информации у Дмитрия, зашли в его гараж и стали избивать его, нанося удары, которыми причинили организму огромный вред: закрытая черепно-мозговая травма, существенные переломы руки, многочисленные повреждения на теле и лице и другие повреждения.

Дмитрий находится в Центральной городской больнице, в травматологии. Правоохранительные органы поставлены в известность.

Перед избиением Дмитрию неизвестные лица разбили стекла в доме, ему стали поступать телефонные звонки угрожающего характера.

Мы связываем эти незаконные действия, порочащие нашу страну с активной позицией Дмитрия и его профессиональной деятельностью в независимых профсоюзах. Продолжаются преследование лидеров принудительно ликвидированного республиканского объединения профсоюзов «Конфедерация независимых профсоюзов Республики Казахстан» (РОП КНПРК) Ларисы Харьковой, Ерлана Балтабай, Дмитрия Синявского.

О вопиющих нарушениях прав независимых профсоюзов в Казахстане необходимо заявить всем, кто принимает непосредственное участие в гражданском обществе и в информационном поле Казахстана. Мы вынуждены будем обращаться к Президенту РК, Президенту России, во все Посольствам в РК, ко всем правоохранительным органам и Правительству РК с требованиями прекратить произвол, учиненный некими заинтересованными лицами в Казахстане против независимых профсоюзов с целью дестабилизировать обстановку в нашей стране.

Активисты независимых профсоюзов РК

Рубахова Ольга

Абишев Жанабек

Тамилова Наталья

От редакции: В Казахстане, в силу предельной обнажённости отношений труда и капитала, давно не церемонятся с профсоюзными лидерами. Быть в неофеодальном Казахстане независимым профсозником - смертельная опасность. С твоей стороны - только поддержка товарищей, таких же как ты трудящихся, не имеющих ни накоплений, ни покровителей, ни "родственников за границей". С другой же стороны - не один местный капитал, тесно переплетённый с неофеодальной, кровно-родственной властью, но ещё и капитал зарубежный - китайский, индийский. И уж у этих-то господ достанет средств и сил сломить любое профсоюзное движение, тем более едва только нарождающееся после разгрома 2011-15... Выражаем искреннюю поддержку товарищам и гордо представленному ими всему борющемуся рабочему классу в Казахстане! Будем следить за развитием этих невесёлых, но характерных для политического момента событий.

Дмитрий Чёрный, член ЦК Объединённой коммунистической партии

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