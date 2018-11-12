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Московский листок

Назарбаев требовал повышать тарифы на ЖКУ год назад - а сейчас?

Опубликовано 12.11.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 0

приватизация казахстан неофеодализм жку
Назарбаев требовал повышать тарифы на ЖКУ год назад - а сейчас?

Похоже слухи и домыслы по поводу возможных внеочередных президентских выборов не пустой звук и имеют под собой основания. Как говорится «дыма без огня не бывает». В этом ключе надо рассматривать и последние действия Назарбаева и его администрации по мобилизации студенчества, бюджетников и аппарата по подготовке списков избирателей и ряд пропагандистских выступлений. 

Одним из таких пропагандистских методов можно назвать «наезд» Елбасы на коммунальных монополистов больше недели назад, когда он потребовал от Генеральной прокуратуры разобраться с ними, так как они в разы завышают тарифы и обогащаются на бедных людях. И действительно в ряде регионов прокуратура возбудила уголовные дела и потребовала от коммунальных компаний снизить тарифы. 

Однако только год назад Назарбаев сам призывал коммунальных монополистов повышать тарифы для модернизации предприятий и для того, чтобы сравняться с мировыми ценами. По его словам, из речи от 3 октября 2017 года в Парламенте В Казахстане самые дешевые тарифы на электроэнергию, поэтому их нужно смело повышать. Вот его дословная речь: «На Кавказе в четыре раза дороже, в России дороже, чем у нас. Вода – вообще никто не контролирует – течет себе и все. Никто не платит за нее. За тепло – низкие тарифы. Надо повышать тарифы. Иначе мы не будем развивать ни электроэнергию, ни коммунальное хозяйство, ни трубы старые заржавевшие не будем менять. И не будем сносить старые здания. Надо помнить, это можно решить. Правительству надо сесть, крепко подумать и разъяснить. Никуда нам не деться от этого». 

То, что это чисто предвыборный пропагандистский ход, очевидно всем, как и требование премьера перед предпринимателями не повышать цены на продукты питания, как и «кампания против коррупции», приводящая к громким арестам вице-министров и вице-акимов областей. То есть общество готовят к тому, показывая «человеческое лицо» власти, которое вдруг озаботилась нуждами безмолвного населения. 

Вопрос о том, кто может стать вторым президентом при живом Елбасы, то ответ может быть однозначным – это Дарига Нурсултановна, которую давно вели к трону, и которая должна стать временным регентом при малолетних сыновьях отца от третьего брака. На ее хрупкие плечи оперной дивы ложится задача обеспечить устойчивость системы династической преемственности власти, когда в ее лице семья получит возможность окончательно закрепиться на троне. 

В этом ей будет помогать изо всех сил Елбасы, который будет вечно председательствовать во главе Совета Безопасности, ставшего конституционным органом, возвышающимся над всеми ветвями власти. По сути, он и будет оставаться суперарбитром, сохранив в руках всю полноту власти и контроль над силовыми ведомствами. Пост президента во многом теряет уже ту роль и будет выполнять вспомогательную роль при лидере нации, который не собирается никуда уходить. 

Но для народа и мирового сообщества устроят спектакль под названием внеочередные президентские выборы, которые должны показать и доказать очередной «триумф демократии», под началом непогрешимого лучезарного Елбасы. Он для видимости скажет, что устал, а продолжит его дело любимая старшая доченька, которой он будет по мере сил помогать. Этим якобы будет обеспечена стабильность и непрерывность политического курса. 

Подобная рокировка могла бы подождать и до 2020-го года, но международная и внутренняя политическая обстановка не требуют отлагательств в ситуации, когда усиливаются протестные настроения в широких слоях общества, когда обостряются отношения с Россией, несмотря на показательную «дружбу», когда кровь из носу надо усиливать сотрудничество с США несмотря на членство в ОДКБ, ТС и ЕАЭС. 

Президентством Дариги Назарбаевой Елбасы хочет «замазать» глаза Москве и Пекину, а также создать в обществе иллюзию ожиданий либеральных реформ, когда будут декларироваться какие-то мелкие изменения, но в то же время внутри страны будет усиливаться национал-популистский курс. «Выборы» для Елбасы и правящей камарильи лишь мишура для очередного обмана и для выигрыша времени, когда они стремятся удержаться у трона любыми средствами и сманеврировать между Вашингтоном и Москвой. 

Насколько такой расклад выгоден Кремлю большой вопрос, так как перекос со стороны Астаны в отношении США очевиден по всем направлениям и все заверения Елбасы о дружбе с Россией фикция чистой воды. Именно в связи с этим происходит перенос центра влияния РФ в Центральной Азии на Ташкент, который в перспективе станет реальным региональным лидером, вместо теряющего позиции и дряхлеющего старого лиса из акорды. 

Назарбаев же в этой игре рассчитывает на массированную помощь американцев, которые должны, по его мнению, заполнить вакуум и стать опорой его династической монархии в Казахстане. Повторимся, что основная ставка семьи Назарбаева на Вашингтон продиктована желанием опереться на потенциального победителя в предстоящей схватке гигантов, тогда как Москва рассматривается со стороны Астаны, как более слабый игрок, к тому же имеющий свои амбиции. 

Для народных масс и трудящихся игры с «внеочередными выборами» не только ничего не дают, но наоборот, являются дополнительными мероприятиями по закреплению их рабского положения и господству иностранных и в первую очередь западных добывающих корпораций, нещадно эксплуатирующих рабочих и казахстанские недра. Приход американских военных и сил НАТО, который при господстве Назарбаевых, является лишь вопросом времени, что будет означать превращение нашей страны и Центральной Азии в театр боевых действий и чреват исчезновением Казахстана как такого. 

Поэтому «выборы» при таких законах и поправках в Конституцию, при полном контроле системы выборов и невозможности выдвижения самовыдвиженцев, означают лишь установление династической системы без какой-либо альтернативы. Если рабочие хотят освободиться от пут неволи, а сам народ выжить, ему рано или поздно придется вставать на путь прямого столкновения с режимом, когда поводом для этого может послужить любая искра, любой факт невыплаты зарплаты или полицейского произвола.



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