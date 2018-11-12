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Московский листок

Важная победа экологов над московскими приватизаторами в Арбитражном суде Краснодарского края

Опубликовано 12.11.2018 в разделе комментариев 1

приватизация фемида росимущество эковахта краснодар водоёмы
Важная победа экологов над московскими приватизаторами в Арбитражном суде Краснодарского края

8 ноября 2018 года в Арбитражном суде Краснодарского края завершилось рассмотрение знакового земельного судебного дела №А32-33915/2015 о судьбе Степнянского лимана - крупного водного объекта, расположенного в плавневой зоне реки Кирпили в районе станицы Степной в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Недавно Экологическая Вахта рассказала о сложных перипетиях данного дела. Этот процесс по иску Управления Росимущества в Краснодарском крае к администрации Приморско-Ахтарского района и ряду компаний, владельцем которых является московский предприниматель Николай Ионочкин, тянется с 2015 года и уже второй раз рассматривался в первой инстанции краевого Арбитражного суда.

Процесс вёл судья Александр Боровик. Первоначально - в ноябре 2016 года - судья отказал Росимуществу в его требованиях на основании якобы недоказанности того факта, что на спорном земельном участке 23:25:0909000:1465 находится водный объект. Однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил это незаконное решение и снова вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию. Указав при этом на то, что суд должен "дать исчерпывающую оценку доводам истца о формировании спорного земельного участка с включением в его границы водного объекта общего пользования".

Повторное рассмотрение дела тянулось больше года - с сентября 2017 года - и вчера завершилось вынесением решения, которым судья Боровик постановил истребовать из незаконного владения ООО "Вектор" земельный участок с кадастровым номером 23:25:0909000:1465, площадью 600 гектаров и снять данный земельный участок с государственного кадастрового учёта.

Компания ООО "Вектор" является актуальным арендатором данного земельного участка.

Решение на сайте суда пока не опубликовано. О его вынесении стало известно непосредственно на судебном процессе, на котором присутствовал представитель Экологической Вахты по Северному Кавказу.

Координатор Экологической Вахты Андрей Рудомаха прокомментировал решение Арбитражного суда по Степнянскому лиману: "Принятое решение - очередная крупная победа Росимущества в интересах общества и государства. На этот природный лиман положил глаз московский предприниматель Николай Ионочкин и под вывеской компаний ООО "Ахтарский осетровый завод", ООО "Нимар", ООО "Вектор" при содействии приморско-ахтарских властей пытался протащить многоходовую аферу по его дальнейшей приватизации. Что помимо незаконного изъятия этого водоёма из общего пользования грозило привести к деградации его природных комплексов в результате реализации его хозяйственных планов по его эксплуатации. Принятием вчерашнего судебного решения эта афера сорвана, и после того, как участок в акватории лимана будет снят с кадастрового учёта, исчезнет возможность для дальнейших махинаций с этим водным объектом. С учётом всех обстоятельств этого дела, а также в связи с полной однозначностью того, что вышеуказанный участок целиком расположен на землях, покрытых поверхностными водами Степнянского лимана, шансов на то, что Ионочкину и действующей заодно с ним районной администрации удастся оспорить данное решение в вышестоящих судебных инстанциях, практически нет".

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 12.11.2018 12:36
эти "москвичи"везде твари свой нос засунут....живет в москве,вот и крутись а не ищи смерть на чужбине ,или по х...на настроение в обществе,тагды не обессудь....
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