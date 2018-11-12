Жириновский требует безоговорочной реабилитации кулаков, сударей, эмиров, барства

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением вернуть в обиходную речь слова, которыми столетиями пользовались наши предки. Об этом стало известно «Парламентской газете».

«Руководителя субъекта России можно называть хозяин, а не губернатор или глава республики, в Средней Азии — эмир, а не губернатор области, в сельском хозяйстве — кулак, вместо слов фермер, колхозник. В бытовом разговоре — барин, сударь, сударыня и так далее. То есть никакие революции, реформы не должны влиять на русский язык, исторически сложившиеся обращения», — заявил Владимир Жириновский.

От редакции: Ну, вполне логично! Где отступают трудящиеся, всегда наступают господа, судари, хозяева. И это ведь не слова, это сословия возвращаются. Правда, как будет передаваться "Благородство" - вместе с состоянием? Проблема всего этого реакционного мЫшления, во многих разновидностях, - в том, что оно упирается во всё те же завоевания "проклятого Октября". Сословий нет, но привилегии есть - привилегии, которые даёт состояние, положение в обществе, личная охрана... В принципе, уже разок пропев возле Путина "Боже, царя храни", Жириновский верно узрел перспективы социального регресса, и как обычно бежит впереди паровоза контрреволюции, начавшейся в 1991-м году, и продолжающейся до сих пор.

В сети едАлен "Теремок" давно фирменным обращением является "сударь" и "сударыня" - меня и жену это обращение всегда бесило. Мы прямо и неуклонно требовали от служек "Теремка" (это чаще всего наши советские братья, гастарбайтеры из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины или деиндустриализированной центральной России) чтобы к нам так не обращались. Но что раньше казалось фантиком, упаковкой, словесной приправой к блинам - оказалось сутью... И кремлёвский попугай опять проанонсировал этап погружения в "Россию, которую мы потеряли". Только вместе с сударями и сударнями, кулаками и помещиками - надо возвращать обращения "холоп", "смерд", "половой"... В общем, простор открыт - и всё святое! Ведь это "наши предки" так говорили - святое дело следовать "их заветам"...

Д.Ч.