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Московский листок

Жириновский требует безоговорочной реабилитации кулаков, сударей, эмиров, барства

Опубликовано 12.11.2018 в разделе комментариев 2

лдпр сырьеваяимперия социальный регресс
Жириновский требует безоговорочной реабилитации кулаков, сударей, эмиров, барства

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением вернуть в обиходную речь слова, которыми столетиями пользовались наши предки. Об этом стало известно «Парламентской газете». 

«Руководителя субъекта России можно называть хозяин, а не губернатор или глава республики, в Средней Азии — эмир, а не губернатор области, в сельском хозяйстве — кулак, вместо слов фермер, колхозник. В бытовом разговоре — барин, сударь, сударыня и так далее. То есть никакие революции, реформы не должны влиять на русский язык, исторически сложившиеся обращения», — заявил Владимир Жириновский.

От редакции: Ну, вполне логично! Где отступают трудящиеся, всегда наступают господа, судари, хозяева. И это ведь не слова, это сословия возвращаются. Правда, как будет передаваться "Благородство" - вместе с состоянием? Проблема всего этого реакционного мЫшления, во многих разновидностях, - в том, что оно упирается во всё те же завоевания "проклятого Октября". Сословий нет, но привилегии есть - привилегии, которые даёт состояние, положение в обществе, личная охрана... В принципе, уже разок пропев возле Путина "Боже, царя храни", Жириновский верно узрел перспективы социального регресса, и как обычно бежит впереди паровоза контрреволюции, начавшейся в 1991-м году, и продолжающейся до сих пор.

В сети едАлен "Теремок" давно фирменным обращением является "сударь" и "сударыня" - меня и жену это обращение всегда бесило. Мы прямо и неуклонно требовали от служек "Теремка" (это чаще всего наши советские братья, гастарбайтеры из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины или деиндустриализированной центральной России) чтобы к нам так не обращались. Но что раньше казалось фантиком, упаковкой, словесной приправой к блинам - оказалось сутью... И кремлёвский попугай опять проанонсировал этап погружения в "Россию, которую мы потеряли". Только вместе с сударями и сударнями, кулаками и помещиками - надо возвращать обращения "холоп", "смерд", "половой"... В общем, простор открыт - и всё святое! Ведь это "наши предки" так говорили - святое дело следовать "их заветам"...

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
КТФ написал 12.11.2018 14:19
КЛОУН по заявке руководящей пидар.....
отвлекает народ от
- роста цен
- увеличения пенсионного возраста
- открытого грабежа страны
- растущей нищеты
- и т.д.
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Кремлевский "ПЕТУХ"...
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 12.11.2018 13:50
,,,ЗДРАВСТВУЙТЕ,,,
ЖИРиновский -
кремлевский,политический "ПЕТУХ"!
Он уже МНОГО лет -
"своим" КУКАРЕКАНЬЕМ - ИМ тешит слух!
ПРОВОКАТОРОМ Кремлевским -
его ОБОСНОВАННО считают...
Кремлевские "ГНОМЫ",посредством
этого СТАРОГО "ПЕТУХА",
В социум РАЗНОЕ(д@@@@о)ВБРАСЫВАЮТ...
[общество ПРОВОЦИРУЮТ-i-щупают...]
`````````
Т.Н."либерально-"демократический"-
КУРЯТНИК" - этот СТАРЫЙ "ПЕТУХ"
В О З Г Л А В Л Я Е Т,и ЗА свои -
ПРОВОКАЦИОННЫЕ "кукареканья" -
Щедрую(уже МНОГО лет)"ПАЙКУ" -
от КремлевскИХ "гномов" получает!
[на ЕГО и его ЧЛЕНОВ - РФ плюет!]
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 12-11-18.
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