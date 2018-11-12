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Саботаж украинских властей: почему коммунальное хозяйство в стране ушло под откос?

Опубликовано 12.11.2018 в разделе комментариев 0

В студии программы «На самом деле» агентства News Front журналист, главред Открытой электронной газеты ФОРУМ.мск Анатолий Баранов и постоянный ведущий программы — Сергей Веселовский.



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