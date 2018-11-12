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Московский листок

Егор Летов не удостоился "шорт-листа" в великих именах Путинской России

Опубликовано 12.11.2018 в разделе комментариев 2

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Егор Летов не удостоился "шорт-листа" в великих именах Путинской России

Экспертный совет утвердил список имен-финалистов проекта «Великие имена России», в рамках которого будут выбраны имена выдающихся соотечественников для российских аэропортов. Имя музыканта Егора Летова, которое лидировало на старте голосования, не вошло в конечный список. 

Так, аэропорт Омска назовут одним из трех имен-финалистов: ученого-инженера Дмитрия Карбышева, авиаконструктора Андрея Туполева или актера и режиссера Михаила Ульянова. 

Дать омскому аэропорту имя Егора Летова первым предложил блогер и социолог Виктор Корб. Его инициативу поддержали политический обозреватель Олег Кашин, блогер Илья Варламов, а также брат Егора — Сергей Летов. Сразу после старта голосования имя музыканта лидировало в списке.

Столичный аэропорт Шереметьево получит одно из четырех новых имен: писателя и поэта Александра Пушкина, ученого Дмитрия Менделеева, военачальника Константина Рокоссовского или Андрея Туполева. Четыре имени выбрали и для московского аэропорта Домодедово: полководцев Георгия Жукова и Михаила Кутузова, ученого Михаила Ломоносова и бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова. 

Для столичной воздушной гавани Внуково утверждены следующие имена-финалисты: Андрея Туполева, Сергея Королева и ученого Константина Циолковского. 

В шорт-лист для петербургского аэропорта Пулково вошли: император Петр I, князь Александр Невский и Александр Пушкин. 

В то же время самарский международный аэропорт Курумоч могут назвать в честь ученого Сергея Королева, разведчика Николая Кузнецова, режиссера Эльдара Рязанова или историка Василия Татищева.

Старший брат Егора Летова, который и воспитывал будущего рок-гуру своим "винилом", Сергей Летов:

- Это было предрешено с самого начала фарса. Ну разве будут служащие организации, которая усадила Егора Летова в сумасшедший дом, летать в аэропорт его имени? Вот уж точно "все идет по плану"! Главный принцип сегодняшнего дня - холуйство. Просто привлекли внимание к "патриотической инициативе", а потом "разрулили". В общем, далее - все по тексту песни "все идет по плану", в том числе и про "вождей"...

От редакции: Понимаем эмоционально этот вполне справедливый гнев - "экспертному совету" была нужна только массовка, и присутствие в ней такого имени играло на раскрутку конкурса в медиа. Однако делать столь далеко идущие выводы, наверное, не стоит: организация, занимавшаяся карательной психиатрией, КГБ - умер вместе с СССР, и важно, что именно из его недр возвысилась последняя попытка спасти СССР в августе 1991-го от перестройки - пресловутый путч. А то, что выросло на месте КГБ, как раз-таки умело, и не в первый раз опирается на культурный вклад всех поколений диссидентов, а не только позднего рок-диссидентства. Поэтому ФСБ ставит памятники, целые Храмы новомученников - жертвам именно что сталинских, социалистических репрессий, на чём настаивают они - идейные наследники не диктатуры пролетариата, а репрессированных антисоветчиков.

Частная собственность, нынче защищаемая с той же последовательностью, что КГБ защищал социалистическую (была специальная организация - ОБХСС, но КГБ стоял выше и видел дальше), - вот стержень общества. И теперь ФСБ защищает частную собственность ограниченной группы лиц, силовигархии. В эту частную собственность попали и нефть, и газ, и золото, и алмазы, по-старинке, по конституции принадлежащие народу РФ - но и тут "план Путина" вскоре довыдавит пережитки социализма. Так что, как и вдове Наташе Чумаковой, скатившаейся к давешней однобокой антисоветчине в интерпретации всего наследия "Гражданской Обороны", - не стоит голову терять. Поиграли в элитку по буржуйским правилам - и закономерно проиграли, но не надо в этом винить опять мифический "совок". В фильме "Здорово и вечно" звучит иронически мудрствующий рефрен - "ну, это же был ЕЩЁ СССР"... Мол - какой ужас, мы же все были рабами, никакой частной инициативы! ТоталитаризАм нас душил, свободоф не было, КГБ бесчинствовал. Да, тогда КГБ защищал СССР - и имел на это все права и полномочия. Не защитил в итоге, это плохо, потому и переродился. Но мыслить, как обработанные карательной психиатрией - всё же не нужно.

Хватит уже выплясывать за либералов их однообразный гопак! Свой нынешний, гораздо исторически более опасный произвол, поигрывая общественным мнением, как марионетками - творят отнюдь не те, кто в НКВД-МГБ-КГБ успешно организовывал на благо коммунистического будущего работу таких, как Туполев и Королёв в "шарашках", а те, кто приватизирует созданное Туполевым и Королёвым для всей страны, для СССР. Не видящие до сих пор этой разницы, не понимают политической, регрессной сути Постэпохи, а значит и самой власти. Проклинавшие "тоталитаризАм" - накликали такую "демократию", что вот и пожинают её плоды.

Дмитрий Чёрный, редактор, рок-музыкант



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: аэропорт Шереметьево
Д.Ч. написал 12.11.2018 15:45
если честно, то вообще добавление "имени такого-то" к Шереметьеву, которое уже есть Имя, графья тотчас вспоминаются - идиотизм глобальный и несмешной
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аэропорт Шереметьево
имени написал 12.11.2018 15:09
Дмитрия Черного.
Не хило,а?! Звучит.
Ну,или
Анатолия Баранова!
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