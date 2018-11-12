Кашогги перед смертью душили пакетом экзекуторы Саудитов

Cаудовский журналист Джамаль Кашогги, убитый в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, перед смертью произнес фразу, начинающуюся со слов "я задыхаюсь". Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на журналиста турецкой газеты Daily Sabah Назифа Карамана.

"Я задыхаюсь. Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия", - приводятся его последние слова. По словам Карамана, на аудиозаписи слышно, что Кашогги убивали около семи минут. Он добавил, что газета Daily Sabah вскоре опубликует фрагменты аудиозаписи с последними минутами жизни Хашогги.

Ранее газета Daily Sabah сообщила, что офицеры службы безопасности Саудовской Аравии пытались заблокировать доступ к видеофайлам с камер наружного наблюдения перед генконсульством в Стамбуле после убийства Кашогги.

В частности, был заблокирован доступ к видео входа в посольство самого журналиста, а также его предполагаемых убийц. Однако, по данным источников издания, турецкие силы безопасности успели просмотреть эти записи накануне, 5 октября. Они смогли взломать пароль и вернуть доступ к этим записям, которые позже были обнародованы.

Джамаль Кашогги, работавший колумнистом в американской газете The Washington Post, бесследно пропал после того, как 2 октября вошел на территорию дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле с намерением получить документы, необходимые для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.

Турецкое телевидение демонстрировало записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как Кашогги заходит в консульство, на фото и видео также попало прибытие в Турцию предполагаемого "отряда убийц" журналиста из 15 человек, которых в стране считают сотрудниками саудовской разведки. По данным СМИ, отряд прибыл в Стамбул за несколько часов до исчезновения Кашогги и отбыл вскоре после него, при этом в команде был полковник саудовской разведки Махер Мутреб, а также патологоанатом.

Турецкая пресса писала, что Кашогги подвергли допросу и пыткам, после чего зверски убили. Сообщалось, что последние часы его жизни записались на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.

Кроме того, в ходе многочасовых обысков в генконсульстве 15-16 октября турецкие криминалисты нашли и другие свидетельства гибели журналиста. Турецкие власти считают, что Кашогги был убит в здании дипмисии и расчленен, а его останки вывезли в темном фургоне.

Саудовцы пытались инсценировать выход журналиста Джамаля Хашогги из здания генконсульства страны в Стамбуле после его убийства. На видео попал оперативник, который вышел из здания диппредставительства под видом Хашогги.

CNN со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника публикует кадры из видео, на котором похожий на убитого журналиста человек покидает здание. На нем одежда Хашогги, за исключением ботинок, он в очках и с поддельной бородой.

По данным телеканала, мужчину зовут Мустафа аль Мадани. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он приехал в генконсульство вместе с группой подозреваемых в убийстве за три часа до прихода Хашогги.

Спустя почти три недели после пропажи американского журналиста, 20 октября, власти Саудовской Аравии признали, что Хашогги был задушен в ходе драки и что произошло это именно в генконсульстве страны в Стамбуле. По делу убийства уже задержаны 18 человек, несколько сотрудников разведки уволены.

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