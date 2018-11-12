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Московский листок

Из-за отсутствия исходников фотографий пиршеств Цеповяза, правозащитники не нашли нарушений...

Опубликовано 12.11.2018 в разделе комментариев 0

коррупция фсин правозащита цапки
Из-за отсутствия исходников фотографий пиршеств Цеповяза, правозащитники не нашли нарушений...

Первая проверка по скандальным фотографиям осужденного Вячеслава Цеповяза на фоне мангала и стола с крабами не выявила состава преступления, в том числе и из-за отсутствия исходников, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова. 

По словам Охотниковой, первая проверка, связанная с фотографиями, проводилась в апреле 2018 года. Снимками заинтересовались Генпрокуратура, ФСИН и Следственный комитет, однако тогда состава преступления в материалах не нашли. Сейчас идет повторная проверка. 

"Дело в том, что фотографии жена Цеповяза предоставила только в документальном виде, в электронном варианте их нет. То есть, если бы Цеповяз направил ей их с помощью телефона или электронной почтой, то они могли бы сохраниться в электронном варианте", - пояснила председатель областной ОНК. Места, где сделаны фотографии, не установлены, а супруга приезжала к Цеповязу еще в 2015 году в день открытых дверей в колонии. Кроме того, отмечается, что на территории колонии имеется кафе, в котором любой заключенный может приобрести продукты за свои деньги. 

"Заключенный может в месяц тратить 7800 рублей. На облегченных условиях эта сумма составляет 9 тысяч рублей, на строгих - 7200 рублей. Плюс к этой сумме может идти зарплата, если он работает, и социальные выплаты", - отметила Охотникова. Она добавила, что Цеповяз проживал в бараке улучшенного стандарта, когда был задействован на работах на пасеке. Оттуда осужденный был уволен в январе 2018 года по сокращению штатного расписания. Из-за серьезных проблем с рукой - отсутствием плечевого сустава после операции - он может быть задействован только на определенного вида работах. 

"Также на фоне последних событий, связанных со скандальными фотографиями и бракоразводным процессом, у него обострился гастрит, поэтому он не пошел на завтрак, а это нарушение режима. Его поместили на трое суток в штрафной изолятор - до минувшего воскресенья", - сообщила председатель ОНК. 

Сам Цеповяз настаивает на том, что не пользуется в колонии никакими привилегиями, а фотографии, на которых он обедает деликатесами, являются подделкой. "Там есть фотографии, которые были сделаны в день открытых дверей, а остальные фотографии - фотошоп. Они были сделаны, чтобы меня скомпрометировать", - заявил Цеповяз в видеообращении, сделанном во время проведения контроля содержания заключенного общественной наблюдательной комиссией Амурской области. 

Ранее на сайте газеты "Комсомольская правда" появились фото, на одном из которых Цеповяз позирует за столом с крабами и красной икрой, на другом - в арестантской форме жарит шашлык на мангале. Бывшая жена Цеповяза рассказала, что каждый год на содержание ее экс-супруга уходило до 3 миллионов рублей. 

"Я ему перечисляла деньги, он звонил мне, присылал номера банковских карт. Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы. Просил и на зоновскую пасеку - купить пчел, новые ульи, он там ею занимался. Потом я узнала, что на зоне он влез в долги. Говорила с ним об этом, объясняла, что не могу больше отправлять ему такие суммы. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял", - рассказала бывшая жена. 

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников колонии, обвинив их в превышении должностных полномочий и создании привилегированных условий для Цеповяза, на которые он не имел права. Цеповяз и его адвокаты утверждают, что фотографии из колонии смонтированы и могли быть опубликованы бывшей супругой, с которой Цеповяз делит имущество. Защита осужденного заявляла о намерении подать иск о клевете. 

По словам адвокатов, первые публикации фото появились после того, как Цеповяз оспорил брачный договор с бывшей супругой в апелляционном суде. Брак между Цеповязами был расторгнут в феврале 2017 года, в настоящий момент идут судебные споры по разделу имущества.

Ранее бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя рассказала, что передавала снимки с его деликатесными обедами во ФСИН и прокуратуру, а как они попали в СМИ и интернет, не знает.

Передавали продукты осужденному один-два раза в месяц с 2015 года. Это делалось по просьбе жены Цеповяза Натальи Стришней. 

"Изначально вся эта просьба была от Натальи Ивановны. Нас случайно с ней познакомили в октябре 2015 года. Я свозил ее один раз, потом она приехала второй раз и потом она попросила, что если есть такая возможность, носить передачи. Ну, а почему нет? Деньги не лишние, я небогатый человек, я согласился. Уже полгода я не поддерживаю никакие отношения", - пояснил житель Благовещенска Александр (Амурская область). 

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что продукты Цеповязу носил человек не из числа осужденных, но имевший свободный доступ в колонию. Именно он попал на одну из фотографий. Александр подтвердил подлинность фотографии, но отметил, что проходил на территорию колонии только один раз.  

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