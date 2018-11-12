Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Миллионерша Трифонова, работающая в МВД, не сильно обеднела после ограбления коттеджа

Опубликовано 12.11.2018 в разделе комментариев 3

москва мвд классоваяненависть
Миллионерша Трифонова, работающая в МВД, не сильно обеднела после ограбления коттеджа

По некоторым данным, самой сотрудницы правоохранительных органов Ольги Трифоновой в момент ограбления ее коттеджа в Новой Москве не было, она ночевала в своей московской квартире. О краже ее коллегам заявили горничная и садовник. 

Известно лишь, что грабитель в ночное время проник в трехэтажный особняк Ольги Трифоновой через окно, когда хозяйка была в своей московской квартире. Сообщается, что, воспользовавшись ее отсутствием, грабитель похитил из дома драгоценности и деньги на общую сумму 5 млн рублей. 

О краже сотрудникам полиции заявили садовник и горничная, работающие у Трифоновой. В момент ограбления они находились в доме. Канал сообщает, что пока у следствия нет зацепок. 

Напомним, что в июле 2018 года там же, в Новой Москве, налетчики напали на дом экс-начальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Владимира Лысейко, застрелив двух сторожевых собак, избили садовника и связав самого Лысейко, с помощью миноискателя нашли в саду тайник с 20 тысячами долларов и драгоценностями примерно на ту же сумму. Впоследствии по подозрению в связях с грабителями был задержан садовник бывшего сотрудника Генпрокуратуры.

Напомним, 26 октября в столице был похожий инцедент. Неизвестный обворовал коттедж председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. В момент совершения преступления в коттедже находилась супруга экс-чиновника. 

"Неизвестный в маске проник в коттедж в поселение Сосенское (в Новой Москве) и обокрал дом, угрожая пистолетом, а также выстрелив в пол", - пояснил собеседник агентства. По данным Mash, преступник грозился застрелить жену хозяина дома.  

Новости по теме:

Коттедж верного путинца банкира Бельянинова успешно ограбили

Вскрытие вен на автозаке карается для другороссов пятью сутками ареста

Из-за отсутствия исходников фотографий пиршеств Цеповяза, правозащитники не нашли нарушений...

Вступил в силу украинский закон об уголовном наказании за нарушение границы слугами силовигархии



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Ништяк написал 12.11.2018 17:14
Как говорится-удачи в делах и неудачи в розыске..
Ответить
(без названия)
киргуду написал 12.11.2018 16:56
вот за такой правильный позитив,снимаю шляпу,господин...
Ответить
(без названия)
никто65 написал 12.11.2018 16:18
Грабь награбленное... будет шириться и расти.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Саботаж украинских властей: почему коммунальное хозяйство в стране ушло под откос?
Саботаж украинских властей: почему коммунальное хо...
12.11.2018
С. Глазьев, В. Жуковский, М. Калашников: рейдеры, оборотни и налетчики в госбанках РФ
С. Глазьев, В. Жуковский, М. Калашников: рейдеры, ...
12.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Миллионерша Трифонова, работающая в МВД, не сильно обеднела после ограбления коттеджа (3)
Из-за отсутствия исходников фотографий пиршеств Цеповяза, правозащитники не нашли нарушений... (0)
Кашогги перед смертью душили пакетом экзекуторы Саудитов (0)
Саботаж украинских властей: почему коммунальное хозяйство в стране ушло под откос? (2)
Егор Летов не удостоился "шорт-листа" в великих именах Путинской России (3)
Жириновский требует безоговорочной реабилитации кулаков, сударей, эмиров, барства (7)
Важная победа экологов над московскими приватизаторами в Арбитражном суде Краснодарского края (1)
Назарбаев требовал повышать тарифы на ЖКУ год назад - а сейчас? (0)
Карагандинского профсоюзного деятеля Дмитрия Синявского жестоко избили наймиты капитала (0)
Выборы в ДНР и ЛНР прошли без провокаций и химических атак (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: Эшелон приглашает на эгалите-фест "Не пряча лица"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Пейте отвар дубовой коры и сосите, что придется
Максим Калашников Максим Калашников: Топливный кризис - собственными руками. И от АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Путин и Трамп встретились глазами в Париже
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Россия - это государство!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss