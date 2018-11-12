Миллионерша Трифонова, работающая в МВД, не сильно обеднела после ограбления коттеджа

По некоторым данным, самой сотрудницы правоохранительных органов Ольги Трифоновой в момент ограбления ее коттеджа в Новой Москве не было, она ночевала в своей московской квартире. О краже ее коллегам заявили горничная и садовник.

Известно лишь, что грабитель в ночное время проник в трехэтажный особняк Ольги Трифоновой через окно, когда хозяйка была в своей московской квартире. Сообщается, что, воспользовавшись ее отсутствием, грабитель похитил из дома драгоценности и деньги на общую сумму 5 млн рублей.

О краже сотрудникам полиции заявили садовник и горничная, работающие у Трифоновой. В момент ограбления они находились в доме. Канал сообщает, что пока у следствия нет зацепок.

Напомним, что в июле 2018 года там же, в Новой Москве, налетчики напали на дом экс-начальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Владимира Лысейко, застрелив двух сторожевых собак, избили садовника и связав самого Лысейко, с помощью миноискателя нашли в саду тайник с 20 тысячами долларов и драгоценностями примерно на ту же сумму. Впоследствии по подозрению в связях с грабителями был задержан садовник бывшего сотрудника Генпрокуратуры.

Напомним, 26 октября в столице был похожий инцедент. Неизвестный обворовал коттедж председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. В момент совершения преступления в коттедже находилась супруга экс-чиновника.

"Неизвестный в маске проник в коттедж в поселение Сосенское (в Новой Москве) и обокрал дом, угрожая пистолетом, а также выстрелив в пол", - пояснил собеседник агентства. По данным Mash, преступник грозился застрелить жену хозяина дома.

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