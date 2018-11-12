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Московский листок

Установку чучела "военного преступника" в маске Путина "шьют" навалисту Шабарчину

Опубликовано 12.11.2018 в разделе комментариев 1

навальный пермь

В Перми 12 ноября задержали Александра Шабарчина - волонтера местного штаба Алексея Навального. Днем ранее неизвестные провели в городе акцию с манекеном президента РФ Владимира Путина. На лбу чучела с узнаваемой маской было написано "лжец", а на груди - "военный преступник Пыня В.В." 

Полицейские подкараулили Шабарчина в подъезде его дома и повезли в его родной город Верещагино, чтобы передать в военкомат как уклоняющегося от призыва на военную службу, сообщается в группе соцсети "ВКонтакте" "Команда Навального | Пермь". "Однако нам известно, что Александр проходит медицинское обследование в пермской больнице, о чём своевременно известил верещагинский военкомат", - сообщают в штабе. 

По мнению команды Навального, задержание и попытка принудительной отправки Александра в армию связаны с проведением вчерашней акции, к которой он не имеет никакого отношения.

Манекен с маской Путина был закреплен около 17:00 на фонарном столбе напротив ЦУМа, уточняет 59.ru. Полиция начала проверку и задержала на месте двух человек: секретаря пермского отделения либертарианской партии Алексея Котова и его несовершеннолетнего друга. 

"Алексея Котова и его друга задержали за то, что они снимали чучело на телефон, - рассказал изданию активист пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов. По его словам, потом их отпустили без составления протоколов. 

Александр Шабарчин же хорошо известен пермякам своими яркими и веселыми акциями, отмечает команда Навального. Его видеоролики на YouTube канале "Гроза Перми" набирают сотни тысяч просмотров.

Отметим, что после того, как Путин трижды публично наврал всем "дорогим россиянам", что не будет повышать пенсионный возраст, а потом ещё и попросил отнестись с пониманием к его лжи, аналогичные инициативы на местах встречаются всё чаще. Творчество масс разнообразно...

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 12.11.2018 18:56
поставлю ка я свечечку за здравие АЛЕКСАНДРА и его родных,чтоб обошли невзгоды САШИНУ родню стороной!!!..выразил он мнение миллионов так 100 народу!!!...
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