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Московский листок

Глацких чинуш за правду о реформах никто увольнять и не думал - только выговор

Опубликовано 12.11.2018 в разделе комментариев 0

силовигархия классоваяненависть вертикаль свердловск
Глацких чинуш за правду о реформах никто увольнять и не думал - только выговор

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая вызвала скандал в обществе и СМИ своим заявлением о молодежи и государстве, отделается выговором. До нынешнего момента она была временно отстранена от должности. 

Губернатор области Евгений Куйвашев после "серьезного разговора" с чиновницей решил объявить ей выговор, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в аппарате главы региона. Ранее ожидалось, что по итогам служебной проверки Глацких будет освобождена от должности, отмечает издание. 

Скандал с участием главы департамента молодежной политики региона разразился после того, как в СМИ попала видеозапись, на которой Ольга Глацких заявляла, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей рожать". Губернатор после публикации видео отметил, что запросит полную видеозапись выступления, чтобы "спокойно разобраться и сделать выводы". 

В дальнейшем Глацких извинилась и пояснила, что ее не так поняли, а ее фраза была вырвана из контекста. По ее словам, это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство. 

Тем не менее Глацких отстранили от должности на время проведения проверки, а Следственный комитет решил дополнительно проверить деятельность возглавляемого ею департамента по молодежной политики Свердловской области. В ведомстве заподозрили чиновницу в нецелевом расходовании средств. 

Проверку начали после сообщений о том, что Глацких получила в 2018 году 131 млн рублей для организации четырех смен по обучению 800 подростков. Депутат законодательного собрания региона Вячеслав Вегнер подсчитал, что на каждого из них в течение одной смены будет израсходовано 163 750 рублей. "За эти деньги я бы их на Мальдивы отправил или уж сразу в Гарвардский университет", - шутил парламентарий.

От редакции: Глацких, гАдких... Вот вам - Система! Дамочка верно выразила суть реформ - так и Система не в обиде. Ну, пожурили чуток, подправили немного - Кувайшев этот и подправил, что государство всё-таки (увы!) ещё за что-то несёт ответственность. Но скоро-то, скоро господа хорошие, судари и сударыни - и полиция, и медицина, и роддома, всё наконец-то будет частным! И всё будет стоить так дорого, что населени ничего не останется, как вымирать всё более ударными темпами. И ни за что оно не сунется туда, где социализм, где революция, где национализация - а будет жить строго по циркулярам либерал-реформаторов, то есть вымирать по "Плану Путина", не пытаясь даже дожить до пенсии...

Д.Ч.

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