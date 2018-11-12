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Московский листок

Убыль населения в Путинской России побила рекорд 10-летней давности

Опубликовано 12.11.2018 в разделе комментариев 0

сырьевая империя демография силовигархия классоваяненависть
Убыль населения в Путинской России побила рекорд 10-летней давности

Портал «Новые Известия» со ссылкой на данные Росстата пишет, что с января по июль 2018 года в стране родилось 928,9 тысячи человек. Это примерно на 40 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Количество умерших выросло на 15 тысяч человек и достигло 1,099 миллиона. Выходит, что каждый день Россия теряет около 700 граждан. В целом по стране смертность превысила рождаемость в 1,2 раза. В отдельности некоторые регионы показывают неплохие результаты. Но кое-где ситуация близка к демографической катастрофе. 

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркинотметил, что за пределами крупных городов Россия буквально превращается в безлюдную пустыню. С момента развала СССР население Мурманской области сократилось на 34%, Сахалина - на 31%, Архангельской области - на 26%. 

На 25% снизилась численность населения в Амурской, Кировской, Ивановской, Тверской и Костромской областях. Владимирская, Рязанская и Орловская области потеряли по 15% населения. 

Процесс по замене местного населения трудолюбивыми приезжими в последние годы также замедлился. Приток мигрантов рухнул в 1,5 раза. С января по июль из стран бывшего СССР в Россию приехали 78,6 тысячи человек. Но естественную убыль населения это покрыло лишь на 46%. 

Наблюдается небольшой отток мигрантов. В сравнении первой половиной 2017 года, в 2018 году из России уехало на 42 тысячи мигрантов больше (210 против 168). Отмечается, что в основном Россию покидают украинцы: 70,5 тысячи против 42,6 тысяч в прошлом году.

Численность населения России к 2050 году сократится до 132,7 миллиона человек, следует из доклада Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Согласно данным последней всероссийской переписи 2010 года, население РФ составляло чуть менее чем в 143 млн человек. 

По оценкам экспертов ООН, к 2035 году до 12,8 и 5,6 миллиона человек вырастет численность населения Москвы и Санкт-Петербурга (на 2010 год было 11,5 млн и 4,9 млн соответственно). К 2025 году доля городских жителей в России вырастет на 3 миллиона человек до 110,6 миллиона, а доля сельского населения сократится с 36,8 до 22,1 миллиона человек, передает "Дождь" прогнозы международных аналитиков.

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